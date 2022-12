La dernière publication de documents secrets sur l'assassinat de JFK de Biden est une plaisanterie (Off Guardian)

La dernière publication de documents (secrets sur) JFK de Biden est une plaisanterie. Article originel : Biden’s latest JFK document dump is a JOKE Par Kit Knightly Off Guardian, 17.12.22

Attendre qu'un gouvernement - quel qu'il soit - publie ses dossiers "secrets" est une perte de temps, et lire ce qu'il finit par publier l'est encore plus.



Si vous ne l'avez pas appris en lisant les 28 pages sur le 11 septembre, ou le pathétique exercice de révisionnisme qu'ont constitué les Afghanistan Papers, vous devriez l'apprendre aujourd'hui.

Oui, l'administration de Joe Biden vient de publier les documents "secrets" promis sur JFK.

Il s'avère qu'Oswald a agi seul.

Je sais, j'ai été choqué aussi.



De plus, le communiqué revient sur le (très léger) message anti-Russie du communiqué de l'année dernière.

En décembre 2021, le lot précédent de dossiers "secrets" a révélé qu'Oswald avait rencontré un agent du KGB dans les jours précédant l'assassinat.

Le dernier lot nous rassure sur le fait qu'Oswald n'a jamais travaillé pour le KGB, et que les Russes pensaient qu'il était "trop fou" pour être recruté.



On a l'impression que cela a autant à voir avec la gestion du positionnement de la propagande sur la guerre en Ukraine qu'avec autre chose. Quoi qu'il en soit, c'est une tentative ridiculement transparente de renforcer le mensonge du "loup solitaire".

"Il était trop fou et instable, même pour les Russes !"

C'est risible.



De plus, un mémo "secret" particulier affirme...

"la Central Intelligence Agency n'a aucune indication que Ruby et Lee Harvey Oswald se soient connus, aient été associés ou aient pu être associés d'une quelconque manière".



Oui, avant que Jack Ruby ne tue Lee Harvey Oswald, ils n'étaient apparemment "liés d'aucune manière". Il n'avait jamais rencontré Oswald avant l'assassinat, et avait à peine la moindre idée de qui il était lorsqu'il l'a abattu le 24 novembre.

Cela signifie que l'"histoire officielle" actuelle est que Ruby a choisi par hasard d'assister à la conférence de presse où Oswald a pris la parole le soir du 22 novembre, bien qu'il ne soit pas membre de la presse.

Au cours de cette conférence de presse, Ruby a fait remarquer à juste titre qu'Oswald avait rejoint le "comité du fair-play pour Cuba" (vraisemblablement une supposition inspirée, étant donné qu'ils ne se connaissaient pas).

Puis, deux jours plus tard et sur un coup de tête, il a décidé de se faufiler à nouveau dans le commissariat avec une arme et de tirer sur un homme qu'il n'avait jamais rencontré, sans aucune raison, dans le parking d'un commissariat, alors qu'il était entouré de policiers.

C'est ce que ces "dossiers secrets" nous disent... la même histoire ridicule que la très peu secrète Commission Warren.



Donc, une fois de plus, nous voyons à quel point ces publications gouvernementales tant attendues sont inutiles, et comment elles ne servent qu'à renforcer le récit officiel.

Il en a toujours été ainsi.



Après tout, JFK est mort depuis six décennies, ce qui est plus que suffisant pour rédiger, éditer, censurer et même falsifier des documents jusqu'à ce qu'ils racontent l'histoire que vous voulez raconter.

Il est possible que ces fichiers n'existaient même pas il y a quelques jours. Pourquoi devrions-nous accorder à la CIA, au FBI ou aux Archives nationales le bénéfice du doute ?

Supposons qu'ils soient assis sur une cachette de preuves massivement incriminantes... sont-ils vraiment susceptibles de la divulguer ? Juste parce que quelqu'un le demande gentiment ?

Imaginez que la police se présente au domicile d'un suspect de meurtre, qu'elle frappe poliment et qu'elle lui demande si cela ne le dérangerait pas d'aller chercher à l'intérieur toutes les preuves qu'il a tué sa femme. Puis elle attend tranquillement soixante ans qu'il le fasse.

Tout le processus est une farce.