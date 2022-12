La fausse représentation de l'Afrique sur les cartes du monde par Alain Foka (Vidéo)

La chronique : La fausse représentation de l'Afrique dans les cartes du monde. Pourquoi l'Afrique paraît elle plus petite qu'elle ne l'est en réalité dans les cartes de la planète ? Comment expliquer le fait que la Groenland, plus petit que la RDC, paraisse plus grand que le continent noir tout entier. Volonté politique ou difficulté à représenter fidèlement le globe ?