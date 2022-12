La FDA se sert d'une petite fille pour commercialiser les vaccins de rappel bivalents de Moderna et Pfizer - franchissant une nouvelle fois une ligne (TrialSite News)

La FDA se sert d'une petite fille pour commercialiser les vaccins de rappel bivalents de Moderna et Pfizer - franchissant une nouvelle fois une ligne Article originel : FDA Uses Little Girl to Market Moderna and Pfizer Bivalent Booster Jabs—Crosses a Line Yet Again TrialSite News,

Qu'est-il arrivé à l'agence Gold Standard qui faisait autrefois l'envie du monde ? La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis continue de se livrer à des activités pour le moins douteuses pendant la pandémie. Alors que l'agence applique la pression réglementaire standard dans la plupart des secteurs du développement des médicaments, dans certains cas, peut-être lorsqu'il y a une pression politique, l'agence semble franchir les limites et ainsi, violer les normes élevées qu'elle est censée maintenir depuis la première signature de la loi sur les aliments et les médicaments en 1906. L'approbation de l'Aduhelm, un médicament douteux contre la maladie d'Alzheimer, a conduit à la demande d'une enquête indépendante par le bureau de l'inspecteur général de la santé et des services sociaux . L'inquiétude : certains éléments de l'agence de réglementation sont-ils trop proches de l'industrie pharmaceutique ? Au cours de la pandémie, dans le cadre du Public Health Emergency des événements sans précédent se sont produits, de la participation proactive de cette agence à la guerre de l'information contre le médicament générique ivermectine (voir FDA's Smoking Gun Disinformation Campaign Targeting Ivermectin) à l'autorisation du dernier rappel bivalent Omicron sans données cliniques réelles. Sur ce dernier point, le marché semble jusqu'à présent rejeter globalement le rappel bivalent car, collectivement, le public étatsunien se rend compte de la manière inappropriée dont le gouvernement fédéral s'y prend pour mener la campagne contre la pandémie. Maintenant, la FDA est intervenue pour commercialiser les produits douteux sur Twitter. Dans ce qui est une publicité, la FDA tente de manipuler les familles en montrant une petite fille (une fille, une sœur) regardant d'un air désapprobateur les non-vaxxés en déclarant : "Personne n'aime le regard de travers ! Mettez à jour vos anticorps et faites-vôtre rappel aujourd'hui".

Le 1er septembre, les produits de rappel bivalents d'Omicron ont été approuvés par la FDA et, peu après, par les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC), sans aucune donnée clinique, mais plutôt sur la base de données concernant les souris et d'immuno-contrôle. Et oui, l'agence a adopté une approche fondée sur le risque, en traitant les plateformes d'ARNm comme des produits matures dont les profils de sécurité sont bien connus.



Des signaux de sécurité suffisants sont apparus pour mériter une action immédiate, et TrialSite conteste à nouveau l'idée qu'il s'agit de produits matures. Oui, l'ARNm fait l'objet de recherches depuis quelques décennies, mais il s'agissait essentiellement de recherche fondamentale - les médias ont rapporté qu'avant la pandémie, il n'y avait absolument aucun produit ARNm commercialisé. Dès le début de la pandémie, Moderna a fait savoir au monde entier que ces produits étaient hautement expérimentaux.

Une grande partie de cette recherche au cours des décennies était fondamentale, et Moderna a été l'une des premières entreprises à adopter cette technologie dans une quête à fort enjeu de développement et de commercialisation. Dans le rapport 10-K 2019 de l'entreprise à la SEC le 31 décembre, l'entreprise reconnaît déjà le vaccin contre le SRAS-CoV-2, et ce qui suit :

" Notre poursuite de l'ARNm-1273, un vaccin potentiel contre le nouveau coronavirus (" SRAS-CoV-2 "), est à un stade précoce. Nous n'avons pas encore testé notre capacité de réponse rapide et il se peut que nous ne soyons pas en mesure de produire un vaccin qui traite avec succès le virus en temps voulu, voire pas du tout."



"En réponse à l'épidémie mondiale de coronavirus, nous poursuivons la fabrication rapide du mRNA-1273 en collaboration avec le Centre de recherche sur les vaccins et la Division de la microbiologie et des maladies infectieuses du National Institute of Allergy and Infectious Diseases ("NIAID"), qui fait partie des National Institutes of Health, ("NIH"). La Coalition for Epidemic Preparedness Innovations ("CEPI") a accepté de financer la fabrication cGMP des lots cliniques préliminaires du vaccin, et le NIAID prévoit de mener des études d'habilitation à la recherche de nouveaux médicaments ("IND-enabling") et d'utiliser ces lots cliniques pour mener une étude clinique de phase 1 aux États-Unis..."

En décembre 2018, la société a déclaré ce qui suit :

"Aucun médicament à ARNm n'a été approuvé dans cette nouvelle classe potentielle de médicaments et pourrait ne jamais l'être à la suite des efforts déployés par d'autres ou par nous. Le développement de médicaments à ARNm comporte des risques substantiels en matière de développement clinique et de réglementation en raison de la nature nouvelle et sans précédent de cette nouvelle classe de médicaments."



"En tant que nouvelle classe potentielle de médicaments, aucun médicament à ARNm n'a été approuvé à ce jour par la FDA ou un autre organisme de réglementation. Le succès de la découverte et du développement de médicaments à ARNm par nous ou nos collaborateurs stratégiques est très incertain et dépend de nombreux facteurs, dont beaucoup sont hors de notre contrôle ou du leur. Nous avons pris et continuerons de prendre une série de décisions commerciales et de prendre des risques calculés pour faire avancer nos efforts de développement et notre pipeline, y compris ceux liés à la technologie ARNm, à la technologie d'administration et aux processus de fabrication, qui peuvent s'avérer incorrects sur la base de travaux supplémentaires effectués par nous, nos collaborateurs stratégiques ou d'autres. À ce jour, il n'y a jamais eu d'essai de phase 3 ou de produit commercialisé dans lequel l'ARNm est le principal."



Voir la divulgation 10-K ici

Pas plus tard que fin 2019, la société était déjà bien avancée dans la planification de sa collaboration avec le gouvernement étatsunien et d'éminents organismes mondiaux de financement/développement de vaccins tels que la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations ou "CEPI", tout en étant très claire avec les investisseurs - il s'agit d'une ligne de produits hautement expérimentale avec beaucoup de risques.

Qu'en est-il du fait que l'ARNm était classé par la FDA comme thérapie génique et que, soudainement, il ne l'est plus ?

Le prospectus original de l'entreprise destiné aux investisseurs

Fin 2018, Moderna a reconnu que ses produits mRNA étaient une thérapie génique :