Autopsies. "La myocardite peut être une complication potentiellement mortelle après une vaccination à ARNm anti-Covid" selon une étude post-mortem publiée dans Clinical Research in Cardiology

Le rapport, publié dans Clinical Research in Cardiology , le journal officiel de la Société allemande de cardiologie, détaille les autopsies réalisées à l'hôpital universitaire de Heidelberg en 2021. Dirigé par Thomas Longerich et Peter Schirmacher, il a révélé que dans quatre décès survenus dans la semaine suivant la première ou la deuxième dose de vaccin Pfizer ou Moderna, une inflammation du tissu cardiaque due à une réponse auto-immune déclenchée par le vaccin avait probablement ou probablement causé le décès. " Des autopsies standardisées ont été pratiquées sur 25 personnes décédées de façon inattendue et dans les 20 jours suivant la vaccination anti-SRAS-CoV-2. Chez quatre patients ayant reçu une vaccination ARNm, nous avons identifié une (épi-)myocardite aiguë sans détection d'une autre maladie significative ou d'une constellation de santé qui aurait pu causer un décès inattendu." Dans l'Abstract, il est écrit . " Ainsi, la myocardite peut être une complication potentiellement mortelle après une vaccination anti-SRAS-CoV-2 à base d'ARNm."

Caractérisation histopathologique de la myocardite après une vaccination anti-SARS-CoV-2 après autopsie Article originel : Autopsy-based histopathological characterization of myocarditis after anti-SARS-CoV-2-vaccination Par Constantin Schwab, Lisa Maria Domke, Laura Hartmann, Albrecht Stenzinger, Thomas Longerich & Peter Schirmacher Clinical Research in Cardiology, 27.11.22

Résumé

Des cas de myocardite, diagnostiqués cliniquement par des tests de laboratoire et d'imagerie, ont été décrits dans le contexte de la vaccination anti-SRAS-CoV-2 à base d'ARNm. La description autopsique des caractéristiques histologiques détaillées de la myocardite induite par la vaccination fait défaut. Nous décrivons les résultats d'autopsie et les caractéristiques communes de la myocardite chez des personnes non traitées ayant reçu une vaccination anti-SRAS-CoV-2. Des autopsies standardisées ont été pratiquées sur 25 personnes décédées de façon inattendue et dans les 20 jours suivant la vaccination anti-SRAS-CoV-2. Chez quatre patients ayant reçu une vaccination ARNm, nous avons identifié une (épi-)myocardite aiguë sans détection d'une autre maladie significative ou d'une constellation de santé qui aurait pu causer un décès inattendu. L'histologie a montré une infiltration myocardique interstitielle de lymphocytes T, principalement du sous-ensemble CD4 positif, associée à des lésions myocytaires légères. Dans l'ensemble, les résultats de l'autopsie ont indiqué un décès dû à une insuffisance cardiaque aiguë arythmogène. Ainsi, la myocardite peut être une complication potentiellement mortelle après une vaccination anti-SRAS-CoV-2 à base d'ARNm. Nos résultats peuvent aider à diagnostiquer correctement les cas peu clairs après la vaccination et à établir un diagnostic rapide in vivo, fournissant ainsi le cadre d'une surveillance adéquate et d'un traitement précoce des cas cliniques graves...



