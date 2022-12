La Russie prend de nouvelles mesures pour sécuriser sa frontière occidentale (MoA)

La Russie prend de nouvelles mesures pour sécuriser sa frontière occidentale Article originel : Russia Takes New Steps To Secures Its Western Border Moon of Alabama, 21.12.22

Mais c'est en fait un pays de taille assez décente, avec un diamètre d'environ 500 kilomètres (300 miles) de frontière à frontière. Il possède des industries lourdes bien établies et quelques produits de base intéressants comme la potasse. Sa population de 9,5 millions d'habitants est très instruite. Pour la Russie, il s'agit d'un important État tampon et de la voie d'approvisionnement de son exclave autour de Kaliningrad.

En juin 2020, nous avons vu les premiers signes d'une "révolution de couleur" orchestrée par les États-Unis au Belarus. Début août, les protestations ont pris de l'ampleur. Mais à peine deux semaines plus tard, la tentative de renverser le dirigeant de longue date du Belarus, Alexander Lukashenko, a pris fin. La Russie était venue à la rescousse du gouvernement bélarussien après que celui-ci eut accepté de mettre enfin en œuvre l'État d'Union :

En 1999, la Russie et le Belarus ont signé un traité visant à former un État de l'Union à partir de la Russie et du Belarus. Ce traité prévoyait la libre circulation, une défense commune et l'intégration économique, ainsi qu'un parlement de l'Union. Mais depuis lors, Loukachenko a traîné les pieds sur la question. À la fin de l'année dernière, M. Poutine l'a à nouveau pressé d'exécuter l'accord. Lorsque Loukachenko a refusé, Poutine a coupé la ligne de vie économique du pays avec la Russie. Le Belarus ne recevait plus le pétrole russe subventionné qu'il pouvait raffiner et vendre au prix du marché à l'"Ouest". M. Loukachenko a alors essayé d'être gentil avec l'"Ouest". Il a acheté du pétrole de fracturation américain. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo est venu à Minsk. En mars, les États-Unis ont rouvert leur ambassade au Belarus.

Mais maintenant, l'"Occident" que Loukachenko avait essayé de dorloter tente de le faire tuer. Chaque ambassade des États-Unis est aussi une base de changement de régime américain. Il aurait mieux fait de s'en passer.

Étant donné qu'il était la cible d'une opération de changement de régime menée par les États-Unis et qu'il subissait des pressions économiques, Loukachenko avait évidemment besoin d'aide. Aujourd'hui, il a finalement pris conscience et capitulé devant Moscou sur la question de l'Union State.

Il n'a pas fallu longtemps à Poutine pour réagir. Environ 6 heures après le rapport Reuters ci-dessus, le Kremlin a publié une note sur une conversation téléphonique avec le président du Belarus Alexandre Loukachenko (c'est nous qui soulignons) :

Vladimir Poutine a eu une conversation téléphonique avec le président de la République de Biélorussie Alexandre Loukachenko à l'initiative de la partie biélorusse.

Alexandre Loukachenko a informé Vladimir Poutine des développements qui ont suivi l'élection présidentielle en Biélorussie. Les deux parties ont exprimé leur confiance dans le fait que tous les problèmes existants seront bientôt réglés. L'essentiel est d'empêcher les forces destructrices d'utiliser ces problèmes pour porter atteinte aux relations mutuellement bénéfiques des deux pays au sein de l'État de l'Union.

En ce qui concerne le retour en Russie de 32 personnes qui étaient auparavant détenues en Biélorussie, une évaluation positive a été faite de l'étroite coopération des agences compétentes à cet égard.

Ils ont également convenu de poursuivre les contacts réguliers à différents niveaux et ont réaffirmé leur engagement à renforcer les relations entre alliés, ce qui répond pleinement aux intérêts fondamentaux des nations fraternelles de Russie et de Biélorussie.

Il me semble que Poutine a accepté l'accord. Loukachenko, et sa police, ne seront pas pendus à un poteau. La Russie s'occupera du problème et l'État de l'Union sera enfin établi.

Cela ne signifie pas que la tentative de révolution de couleur est terminée. Les États-Unis et leur laquais polonais ne vont pas simplement plier bagage et partir. Mais avec le soutien total de la Russie assuré, Lukashenko peut prendre les mesures nécessaires pour mettre fin aux émeutes.

Depuis lors, il y a eu plusieurs réunions entre Loukachenko et Poutine et des parties importantes de l'accord d'État d'Union ont été mises en œuvre. Il y a deux jours, le dernier sommet a eu lieu à Minsk. Lors d'une conférence de presse, les deux dirigeants ont mis l'accent sur leur coopération économique, mais ont également évoqué les questions de défense. Avec la guerre en Ukraine et l'implication potentielle de l'OTAN, ces questions sont devenues de plus en plus importantes.

Le Belarus a reçu un certain nombre de systèmes d'armement haut de gamme et, comme l'a annoncé M. Poutine, il sera bientôt en mesure d'utiliser les armes nucléaires russes :

Je tiens à vous rappeler que, dans le cadre de la mise en œuvre cohérente de la doctrine militaire Russie-Biélorussie, nous travaillons à la planification militaire conjointe et disposons d'un groupement de forces régional opérationnel Russie-Biélorussie. Les divisions et les unités militaires de nos pays suivent actuellement une formation coordonnée en Biélorussie. Nous avons créé un système commun de défense aérienne qui est déjà en service de combat. Nous sommes convenus de continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de nos pays, en donnant la priorité à la formation des troupes, en améliorant leur aptitude au combat et en poursuivant la pratique d'exercices conjoints réguliers et d'autres événements d'entraînement opérationnel et de combat, l'approvisionnement mutuel en armes essentielles et la production conjointe de nouveaux équipements militaires.

Je pense qu'il est également possible de continuer à mettre en œuvre la proposition du président Lukashenko concernant la formation des équipages des avions de combat de l'armée biélorusse qui ont été rééquipés pour l'utilisation potentielle de munitions lancées par voie aérienne avec des ogives spéciales. Je tiens à souligner que cette forme de coopération n'est pas notre invention. Les États-Unis, par exemple, mènent des activités similaires avec leurs alliés de l'OTAN depuis des décennies. Ces mesures coordonnées sont extrêmement importantes au vu des tensions aux frontières extérieures de l'État de l'Union.