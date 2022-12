La VRAIE raison derrière la politique chinoise du "zéro covid" (Off Guardian)

La VRAIE raison derrière la politique chinoise du "zéro covid".

Note de SLT : Article à prendre avec des pincettes mais qui a le mérite de présenter une vision originale de la lutte contre la Covid par les grandes puissances et de leurs collusions potentielles.

La majeure partie du monde occidental n'est plus enfermée, certaines obligations en matière de vaccination sont assouplies, les porteurs de masques sont nettement minoritaires partout où vous regardez.

Pour le moment du moins, et faute d'une meilleure expression, nous sommes largement "revenus à la normale"... sauf, vous savez, avec une économie totalement brisée, un pouvoir financier plus centralisé, des dizaines de précédents alarmants établis pour un déploiement futur et des millions et des millions de personnes auxquelles on a injecté du poison sous de faux prétextes. Mais sur le front du confinement au moins, nous sommes normaux... en grande partie.

Les confinements deviennent rapidement une de ces choses embarrassantes qui n'ont jamais été soutenues que par d'autres personnes, comme porter des fusées éclairantes ou voter pour Thatcher. Les politiciens se renvoient fébrilement la balle, affirmant qu'ils n'ont jamais voulu de confinements en premier lieu. ...mais pas en Chine. Alors que le reste du monde "vit avec la Covid", les habitants des villes chinoises sont toujours soumis à des niveaux dystopiques de contrôle et de surveillance. Jusqu'à être soudés à l'intérieur de leurs propres maisons.

Pourquoi ? Eh bien, nous pouvons certainement exclure quelques "explications" classiques : Nous savons que ce n'est pas parce que la Covid est une vraie maladie ou qu'elle est uniquement dangereuse de quelque manière que ce soit. Les données ont parlé à ce sujet.

Nous savons que ce n'est pas parce que les mesures de confinement permettent de protéger la santé du public ou de prévenir les épidémies. Les données se sont également prononcées sur ce point.

Nous savons que ce n'est pas parce que le gouvernement chinois considère la vie de ses citoyens comme plus précieuse que celle de ses homologues occidentaux.

Et nous savons que ce n'est pas parce qu'ils ont été victimes d'une attaque virale bio-ingéniée par l'Occident. Cette idée a toujours été absurde.

... alors quelle est la véritable explication ? Eh bien, il y a vraiment plusieurs réponses à cela, qui reviennent toutes à notre vieil ami le faux binaire.

1. Un jeu de dupe Si l'on admet que la "pandémie" de la Covid était en fait une opération psychologique mondiale, menée par la plupart des gouvernements du monde travaillant de concert sur ordre d'intérêts financiers, politiques et commerciaux supranationaux, il s'ensuit de facto que toute différence apparente d'approche ou d'attitude entre ces gouvernements coopérants joue un rôle dans le récit. En bref, quelqu'un doit jouer le rôle du "méchant". Dans ce cas, l'approche brutale de la Chine du "zéro covid" permet aux gouvernements occidentaux de revendiquer l'étiquette de "modérés" simplement parce qu'ils ne sont pas aussi "méchants" que la Chine. Bien sûr, cela fonctionne dans les deux sens. "L'Occident peut dire à ses citoyens : "Regardez la brutalité du confinement de la Chine, nous n'irions jamais aussi loin, car nous nous soucions de vos droits".

Pendant ce temps, la Chine peut dire "regardez à quel point la réponse de l'Occident à la Covid était laxiste et désorganisée, nous ne serions jamais aussi négligents, parce que nous nous soucions de votre santé". Il s'agit - et voici à nouveau cette phrase - d'un faux binaire. Chaque camp joue le rôle du gentil dans son propre récit, et du méchant dans l'autre, et de cette façon, ils se soutiennent mutuellement tout en enfermant les dissidents de l'autre dans une "opinion alternative" contrôlée.





2. La promotion des vaccins Il y a deux jours, dans The Guardian, la désormais omniprésente Devi Sridhar a défendu les "décisions difficiles" de la Chine concernant le programme Zéro Covid, en partant du principe que la Chine doit être aussi sévère parce que ses vaccins ne fonctionnent pas aussi bien que les nôtres : La population chinoise a un taux de vaccination plus faible, avec des vaccins qui semblent moins efficaces, que dans la plupart des autres pays. Et de nombreuses personnes n'ont pas non plus d'immunité acquise lors d'une infection antérieure. Si la Chine renonce à endiguer la maladie et autorise une grande vague d'infections, le pays subira d'énormes pertes humaines compte tenu des niveaux de vaccination actuels. L'ensemble de cette chronique n'est en fait qu'un moyen de vanter les mérites des vaccins à ARNm "sûrs et efficaces" (ainsi que d'autres programmes dont nous parlerons plus loin) : La faible efficacité des vaccins chinois non ARNm suscite des inquiétudes croissantes : les études indiquent que la protection s'estompe rapidement et est indétectable au bout de six mois [...] La Chine prend, elle doit améliorer ses vaccins. Mais pour ce faire, elle doit avoir accès à la technologie ARNm, ce qui est dans l'impasse. Moderna a refusé de transférer sa technologie à des entreprises chinoises pour la fabrication, désireux qu'il est de vendre directement à un grand marché. La Chine s'est efforcée de développer un vaccin à ARNm de fabrication locale, mais cela a entraîné des retards dans le déploiement [...] La Chine doit fournir rapidement des vaccins à ARNm aux groupes les plus prioritaires.

Encore une fois, le récit à double sens. L'Occident dit : "Vous voyez, nous n'avons pas besoin de ces confinements brutaux, parce que nous avons des vaccins magiques", avec l'inévitable corollaire tacite : "Nous devrons procéder à des confinements si vous n'êtes pas suffisamment vaccinés". Pendant ce temps, la Chine peut rejeter la responsabilité de ses propres confinements sur l'égoïsme occidental, "la seule raison pour laquelle nous avons ces confinements est que les entreprises occidentales égoïstes ne veulent pas partager leur technologie". Cela permet de transformer toutes les voix pro-chinoises des médias alternatifs occidentaux en voix pro-vaccins.

3. Alimenter le mensonge selon lequel "les confinements fonctionnent". Les confinements ne fonctionnent pas pour stopper la propagation des maladies et, avant 2020, n'ont jamais été suggérés ou utilisés de cette manière. Puis, au printemps 2020, presque tous les gouvernements du monde ont pris simultanément la décision sans précédent de se confiner pour combattre la Covid. Pour justifier cette décision, le discours dominant avait besoin de preuves que les confinements fonctionnaient. C'est là qu'intervient la Chine. À maintes reprises, vous lirez une "condamnation" apparente des mesures de confinement chinoises, accompagnée d'une qualification de leur nombre supposé de décès dus à la Covid.

[Note de SLT : Lire La Chine a signalé un changement d'attitude à l'égard de la Covid en assouplissant certaines restrictions malgré le nombre élevé de cas quotidiens (BBC) ] Dans les sources traditionnelles, l'implication claire n'est pas exprimée, mais des voix alternatives importantes sont heureuses de le dire à haute voix : "Ces confinements peuvent sembler contraires à l'éthique, mais elles ont sauvé des millions de vies." Étant donné que TOUS les "cas" de Covid sont entièrement le produit de programmes de tests PCR, et que TOUS les "décès dus à la Covid" font l'objet de définitions ridiculement torturées, nous pouvons conclure que les statistiques chinoises sur la Covid sont une invention destinée à vendre l'idée que les confinements fonctionnent réellement. Au-delà des mesures de confinement, le récit de la pandémie s'accompagne d'un adoucissement de l'attitude du public à l'égard des gouvernements autoritaires en général, généralement par le biais de compliments adressés à la Chine. Dès mars 2020, des "experts" de Channel 4 ont loué l'approche de la Chine, Neil Ferguson a déploré que le gouvernement britannique n'ait pas le pouvoir de suivre le plan sanitaire de la Chine, et des médias occidentaux ont affirmé que la Chine avait "triomphé" de la Covid.

Le message était clair, et pas du tout subtil : "Man, évidemment, ne pas avoir de respect pour les droits individuels est mauvais, mais cette approche semble vraiment fonctionner, n'est-ce pas ? Il est clair que nous ne ferions jamais cela, mais vous ne pouvez pas nier que c'est efficace, n'est-ce pas ?" Ce message est toujours d'actualité, et il n'a rien à voir avec la Chine en tant que telle, mais tout à voir avec la lente légitimation de la tyrannie en vertu de la fin qui justifie les moyens.

Conclusion En résumé, l'approche "zéro covid" de la Chine constitue un élément essentiel du récit global de la pandémie, et fonctionne en conjonction avec les gouvernements occidentaux pour créer un contraste délibérément fort : 1. Elle promeut l'idée que les vaccins fonctionnent et a permis d'éviter de nouveaux confinements ici.

2. Il jette une lumière flatteuse sur les gouvernements occidentaux, qui apparaissent moins draconiens en comparaison.

3. Il sert d'argument en faveur de l'efficacité des confinements et autres mesures autoritaires. Plus important encore, la prétendue différence permet d'orienter et de contrôler le débat public.

Traditionnellement, les critiques de gauche du capitalisme occidental sont obligés de défendre les vaccins et les confinements par leur loyauté idéologique envers la Chine. À l'inverse, les gens de droite peuvent pointer du doigt les pratiques "socialistes" de la Chine, tout en faisant l'éloge de l'innovation pharmaceutique capitaliste occidentale qui nous évite de devoir recourir à des mesures de confinement plus strictes. Chaque camp est contrôlé par son idéologie, sans se rendre compte que sa loyauté est utilisée pour le positionner à l'intérieur du spectre d'opinion autorisé. Pendant ce temps, les deux camps affirment que le virus est réel et dangereux, les deux camps utilisent les mêmes tests PCR et les deux camps font la promotion des vaccins fabriqués par les mêmes entreprises. Les "différences" superficielles ne servent qu'à vendre leurs nombreux points d'accord. En d'autres termes, le clivage sur les tactiques de lutte contre la Covid est aussi réel que la lutte pour l'Ukraine. Tout cela sert le même objectif : promouvoir la grande réinitialisation et le gouvernement technocratique mondial. Un système ni communiste ni capitaliste, mais qui absorbe les pires vices tout en purgeant les vertus. Zéro Covid, c'est juste la Chine qui travaille de l'autre côté des ciseaux.