Le groupe React19 enquêtant sur les blessures liées au vaccin anti-COVID-19 publie un rapport : Les inquiétudes concernant la pathogénicité de la protéine Spike augmentent (TrialSite News)

La grande organisation de patients blessés par le vaccin contre la COVID-19, React19, a publié un rapport intitulé "The Spike Protein Problem". Divisé en deux parties, le plaidoyer des patients présente des arguments solides en faveur des problèmes liés à la protéine spike dans la population blessée par le vaccin contre la COVID-19, avec un lien vers une revue de la littérature comprenant plus de 1 300 articles. Identifiant les tendances en matière d'effets secondaires et de lésions liés aux vaccins, quelle que soit la technologie ou la marque du vaccin, l'organisation à but non lucratif rapporte que des myocardites ont été signalées pour les vaccins AstraZeneca et Janssen, mais aussi, bien sûr, que ce risque est connu pour les vaccins à base d'ARNm, notamment Pfizer-BioNTech (BNT162b2) et Moderna (ARNm-1273). La thrombocytopénie thrombotique induite par le vaccin, qui a conduit à l'interruption de l'essai clinique de Janssen aux États-Unis, a également été identifiée comme un possible effet secondaire rare des vaccins à ARNm. Une grande liste de rapports et d'études divers est maintenant disponible. Il est temps que la communauté médicale commence à prendre soin de tous les patients.



Voir le lien vers la revue de littérature de React19. Bien que la protéine spike n'ait pas été identifiée par la recherche ou la médecine traditionnelle comme responsable des lésions post-vaccins COVID-19, React19 et ses conseillers suggèrent un réel problème...

Lire la suite