Le PDG de Pfizer réprimandé par l'organisme de réglementation pour avoir fait des déclarations "trompeuses" sur les vaccins pour enfants (The Telegraph)

Le PDG de Pfizer réprimandé par l'organisme de réglementation pour avoir fait des déclarations "trompeuses" sur les vaccins pour enfants

Article originel : Pfizer’s CEO rapped by regulator for making ‘misleading’ statements about children’s vaccines

The Telegraph, 26.11.22





Le PDG de Pfizer a été rappelé à l'ordre par l'organisme de surveillance pharmaceutique britannique pour avoir fait des déclarations "trompeuses" sur les vaccins pour enfants, a révélé le Telegraph.

Le Dr Albert Bourla a profité d'une interview accordée à la BBC en décembre dernier pour affirmer qu'"il n'y a aucun doute dans mon esprit que les avantages, complètement, sont en faveur" de la vaccination des jeunes âgés de cinq à onze ans contre le Covid-19.

Il a affirmé que "la Covid dans les écoles est en plein essor", ajoutant : "Cela perturbe, de manière significative, le système éducatif, et il y a des enfants qui auront des symptômes graves."

L'interview a été publiée le 2 décembre - avant que le vaccin n'ait été approuvé par le régulateur médical britannique pour cette tranche d'âge.

Peu après la publication de l'article, une plainte a été déposée auprès de l'organisme de surveillance pharmaceutique - la Prescription Medicines Code of Practice Authority (PMCPA) - par UsForThem, un groupe de campagne de parents qui a été créé pour promouvoir le sort des enfants pendant la pandémie.





Une "nature extrêmement promotionnelle".

La plainte allègue que les remarques du Dr Bourla sur le vaccin pour enfants étaient "honteusement trompeuses" et "extrêmement promotionnelles par nature", arguant qu'elles enfreignaient plusieurs clauses du code de pratique de l'Association of the British Pharmaceutical Industry (ABPI).

"Il n'y a tout simplement aucune preuve que les écoliers britanniques en bonne santé courent un risque important d'être infectés par le virus du SRAS COV-2 et laisser entendre qu'ils le sont est honteusement trompeur", ont-ils déclaré.

En septembre 2021, le Comité conjoint sur la vaccination et l'immunisation (JCVI) avait déconseillé une diffusion massive pour les enfants âgés de 12 à 15 ans, affirmant que la "marge de bénéfice" était "considérée comme trop faible" et citant le faible risque du virus pour les enfants en bonne santé.

Mais moins de quinze jours plus tard, les ministres ont donné le feu vert pour que les jeunes reçoivent une seule dose du vaccin Pfizer-BioNTech, les médecins en chef du Royaume-Uni faisant valoir que cela permettrait de garder les écoles ouvertes.

Ce n'est qu'en février 2022 que le JCVI a décidé que les enfants âgés de 5 à 11 ans pouvaient se voir proposer le vaccin - mais les ministres ont déclaré que la décision devait être laissée aux parents.

Un comité du code de bonnes pratiques, convoqué par le PMCPA, a estimé que Pfizer avait enfreint le code de plusieurs manières différentes, notamment en induisant le public en erreur, en faisant des affirmations non fondées et en ne présentant pas les informations de manière factuelle et équilibrée.





Des preuves scientifiques à jour

Pfizer a fait appel de ces conclusions, réfutant fermement les affirmations d'UsForThem selon lesquelles le Dr Bourla avait enfreint le code de pratique. L'entreprise a fait valoir que ses remarques étaient fondées sur des "preuves scientifiques actualisées" et pouvaient être étayées par les "évaluations indépendantes des avantages et des risques accessibles au public".

Au début du mois de novembre, une commission d'appel s'est réunie pour examiner leurs arguments. Les infractions au code relatives à la tromperie du public, aux affirmations non fondées et au manque d'équilibre ont été confirmées.





Mais les conclusions les plus graves - notamment que Pfizer avait jeté le discrédit sur l'industrie, encouragé l'utilisation irrationnelle d'un médicament et omis de maintenir des normes élevées - ont été annulées. La PMCPA a déclaré que le rapport complet du cas sera publié dans les semaines à venir.

Un porte-parole de Pfizer a déclaré que l'entreprise "s'engage à respecter les plus hauts niveaux d'intégrité dans toute interaction avec le public".

Il a ajouté : " Nous sommes heureux que la commission d'appel du PMCPA du Royaume-Uni ait jugé que Pfizer avait maintenu des normes élevées et préservé la confiance dans notre industrie, les deux décisions les plus importantes dans cette plainte déposée par un groupe de campagne britannique.

"Au Royaume-Uni, nous nous sommes toujours efforcés de respecter les principes et la lettre du code de pratique de notre industrie. Nous examinerons le rapport de cas en détail lorsque nous le recevrons, afin d'informer les activités futures.

"Tout au long de la pandémie, nos communications ont été axées sur la clarté des progrès de notre science et le soutien d'un échange scientifique transparent dans l'intérêt de la santé publique." UsForThem a été contacté pour un commentaire.