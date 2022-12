Le vaccin contre la COVID-19 de Pfizer lié à la coagulation du sang selon la FDA (Epoch Times)

Le vaccin contre la COVID-19 de Pfizer lié à la coagulation du sang selon la FDA

Article originel : Pfizer’s COVID-19 Vaccine Linked to Blood Clotting: FDA

Par Zachary Stieber

Epoch Times, 19.12.22



Le vaccin contre la COVID-19 de Pfizer a été lié à la coagulation du sang chez les personnes âgées, selon la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.

Les chercheurs de la FDA, qui ont analysé les données d'une base de données de personnes âgées aux États-Unis, ont constaté que l'embolie pulmonaire - la coagulation du sang dans les poumons - avait atteint le seuil initial d'un signal statistique et continuait de répondre aux critères après une évaluation plus approfondie.

Selon les chercheurs, trois autres résultats intéressants - un manque d'oxygène au niveau du cœur, un trouble des plaquettes sanguines appelé thrombocytopénie immunitaire et un autre type de coagulation appelé coagulation intravasculaire - ont initialement déclenché des signaux d'alarme. Des évaluations plus approfondies, telles que des comparaisons avec des populations ayant reçu des vaccins contre la grippe, ont montré que ces trois cas n'atteignaient plus le seuil statistique d'un signal.

Les chercheurs ont examiné les données concernant 17,4 millions d'Etatsuniens âgés qui ont reçu un total de 34,6 millions de doses de vaccin entre le 10 décembre 2020 et le 16 janvier 2022.

L'étude a été publiée dans la revue Vaccine le 1er décembre.

La FDA a déclaré qu'elle ne prenait aucune mesure concernant les résultats parce qu'ils ne prouvent pas que les vaccins sont à l'origine de l'une ou l'autre des quatre conséquences, et parce que les conclusions "sont toujours en cours d'investigation et nécessitent une étude plus solide".

Le Dr Peter McCullough, conseiller médical en chef de la Fondation Truth for Health, a déclaré à The Epoch Times par courriel que le nouveau document "corrobore les préoccupations des médecins selon lesquelles la forte augmentation des caillots sanguins, la progression des maladies cardiaques athérosclérotiques et les troubles sanguins sont indépendamment associés à la vaccination contre la COVID-19".