Les bébés disparus d'Europe. Un babygap post-vaccinal ? (TrialSite News)

Mais, jusqu'à présent, les études suisses et européennes, ainsi que les articles sur l'augmentation des mort-nés en Allemagne et la baisse des naissances en Allemagne et en Suède, n'ont pas suscité un grand intérêt dans les structures de réglementation en Europe.

Rédigée en allemand et traduite également en français , l'étude européenne fait état d'une baisse des naissances de plus de 10 % dans cinq pays. Dans dix autres pays, les naissances ont diminué de 4 % à 9,4 %. La baisse la plus importante, 18,8 %, a été enregistrée en Roumanie.

Cette vague émergente de recherche européenne - la plupart au cours des quatre derniers mois - est réalisée en dehors des canaux normaux et par des chercheurs indépendants : un médecin, un professeur d'université et un législateur ici ; un éducateur de lycée, un pharmacien et un statisticien là. Ainsi, un réseau de personnes de la base, mais qui connaissent bien les statistiques, comble le vide laissé par les agences gouvernementales et réglementaires qui rejettent la possibilité d'une nocivité des vaccins dans tous les cas, sauf quelques cas discrets.

Il est de plus en plus évident en Europe que beaucoup moins de bébés naissent à la suite - et de manière circonstancielle - des campagnes de vaccination contre la covid-19. Ce phénomène généralisé inquiète les médecins, les analystes de données et d'autres personnes qui affirment qu'un changement monumental est en train d'être ignoré.

Lors d'un appel Zoom, Beck et son co-auteur, Pietro Vernazza, médecin spécialiste des maladies infectieuses, ont discuté de la "baisse sans précédent des taux de natalité" qu'ils ont constatée. Comme d'autres chercheurs, ils analysent les données au fur et à mesure qu'elles sont disponibles et mettent à jour leurs conclusions ; ils sont parfaitement conscients de la nécessité de partager rapidement ces tendances dans un monde où les adultes en âge de procréer sont encore poussés à se faire vacciner.

Parmi les nombreux préjudices présumés énumérés dans la plainte, y compris les invalidités et les décès, on trouve ceci : "Effondrement du taux de natalité : plus de 6 000 bébés disparus en 2022".

Le 14 novembre, un avocat zurichois a annoncé une action en justice contre trois responsables de Swissmedic et cinq du groupe Insel, qui gère un grand centre hospitalier à Berne. La plainte de 300 pages allègue que Swissmedic a violé le code pénal de la nation en approuvant des vaccins inefficaces et mal testés, puis en ignorant des milliers de cas suisses d'invalidité et de décès liés à ces vaccins. Le groupe Insel fait partie, selon la plainte, du "cercle des contrevenants".

Pays après pays, l'intervalle de neuf mois qui suit les campagnes de vaccination contre la covid (représenté par un mois en haut) est suivi d'une baisse des naissances (en bas). L'intervalle est représenté par la ligne rouge entre les graphiques du haut et du bas. Les graphiques, en français, montrent, dans le sens des aiguilles d'une montre, à partir du haut et de la gauche, la Finlande, le Danemark, les Pays-Bas et l'Allemagne. (Source : "Déclin de la natalité en Europe", août 2022).

En effet, le rejet par Swissmedic de tout lien entre l'effondrement des naissances et les vaccins était, de son propre aveu, étroitement lié au mouvement vaccinal international, et non à ce qui se passe dans son propre jardin :

"Si des efforts sérieux étaient faits pour clarifier la situation", indique son rapport, "une coopération étroite entre les cliniques et les médecins spécialistes pourrait fournir des informations précieuses pour la réévaluation nécessaire et urgente de l'évaluation des risques et des avantages." Or, cela "n'est manifestement pas souhaité sous la grande influence de la politique et de l'industrie pharmaceutique."

M. Hagemann m'a dit qu'il avait obtenu des données sur les naissances à partir du système de déclaration statistique de chaque pays, qui était disponible jusqu'en 2022 pour toutes les nations sauf une poignée. Aux États-Unis, en revanche, il est inexplicablement difficile d'obtenir de telles données, même si des rapports anecdotiques font état de problèmes liés à la grossesse (dont je parlerai dans mon prochain article). Les Centers for Disease Control ne publient des données sur les naissances que jusqu'en 2020, tout comme mon État natal de New York. J'ai demandé par courriel au service de presse du CDC si des données plus récentes étaient disponibles, mais je n'ai reçu aucune réponse.

Le groupe de Hagemann a indiqué que son analyse a donné une véritable garantie statistique d'exactitude sous la forme de valeurs p de 0,005 ou moins. En d'autres termes, il y avait moins de 1 chance sur 200 que le lien entre la hausse des niveaux de vaccination et la baisse des naissances soit erroné. Cela vaut pour l'analyse de l'Europe dans son ensemble et, individuellement, pour les pays suivants : Finlande, Suisse, Pays-Bas, Lettonie, Autriche, Allemagne et Lituanie.

Premiers signes de problèmes

Des études jumelles menées en Allemagne, sur lesquelles j'ai déjà écrit, ont fourni des signes avant-coureurs des problèmes observés dans les maternités d'Europe. Leurs conclusions rejoignent celles d'études plus récentes.

La première, publiée en ligne le 18 août, a établi un lien entre les campagnes de vaccination contre les malades de la Covid et une autre tendance inquiétante, à savoir l'augmentation du nombre de décès inexpliqués non liés à la Covid. À l'instar de ce que d'autres chercheurs ont découvert depuis, l'étude a établi un lien étroit avec les injections d'ARNm - quatre vagues de décès en corrélation avec "la forte augmentation du nombre de vaccinations".

Tout aussi inquiétante, l'étude, réalisée par un actuaire-mathématicien et un psychologue, a constaté une augmentation "soudaine et soutenue" des bébés mort-nés. "Au cours de l'année 2021, à partir du mois d'avril, on observe une surmortalité [mortinatalité] frappante", écrivent-ils.



Une deuxième étude, publiée début septembre par l'Institut fédéral (allemand) de recherche sur la population et l'Université de Stockholm, intitulée "Fertility declines near the end of the COVID-19 pandemic : Evidence of the 2022 birth declines in Germany and Sweden", fait état d'une baisse des naissances en Allemagne et en Suède de 14 et 10 % au début de 2022. L'étude a révélé une "forte association entre le début des programmes de vaccination et le déclin de la fertilité neuf mois après ce début".

De manière significative, l'étude n'a trouvé aucune association statistique avec trois autres facteurs possibles : les infections Covid, les décès Covid et le chômage.

Malgré ces signaux d'alarme, l'Office suisse de la santé publique continue d'encourager les femmes à se faire vacciner dans des publicités en français, en allemand et en anglais. Sur une photo de trois bras de femmes avec des pansements en forme de cœur, on peut lire : "OBTENEZ UNE MEILLEURE PROTECTION PENDANT LA GROSSESSE AVEC LE RAPPEL". M. Beck a précisé que les publicités paraissent dans les gares et les journaux.