Les chirurgiens de l'université de Duke refusent une transplantation rénale à une jeune fille de 14 ans parce qu'elle n'a pas reçu le vaccin contre la Covid et malgré qu'elle ait déjà attrapé la Covid (Substack)

Elle a déjà eu la Covid et s'est rétablie



À 14 ans, Yulia Hicks a déjà eu plus que sa part de malchance.

Amenée d'Ukraine aux États-Unis en décembre 2018, elle a été abandonnée par ses deux premières familles adoptives avant que Chrissy et Lee Hicks ne l'adoptent en 2021. Elle souffre du syndrome de Senior Loken, une maladie génétique qui détruit ses reins et ses yeux et l'obligera bientôt à subir une transplantation rénale.

Aujourd'hui, Yulia est confrontée à une nouvelle crise, apparemment provoquée par ses propres médecins.

Les médecins de l'université de Duke, où Yulia attend une greffe de rein, ont annoncé à ses parents qu'ils ne lui donneraient pas de nouveau rein si elle n'était pas vaccinée contre la Covid, alors que Yulia a déjà été immunisée contre la Covid et s'en est remise...