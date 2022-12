Les détails choquants de la guerre biologique israélienne contre les Palestiniens sont dévoilés (MintPress News)

Les détails choquants de la guerre biologique sioniste contre les Palestiniens sont dévoilés Article originel : Shocking Details of Zionist Biological Warfare Against Palestinians Exposed Par Kit Klarenberg MintPress News, 28.10.22

Aademics Benny Morris, de l'Université Ben-Gourion, et Benjamin Z. Kedar, de l'Université hébraïque de Jérusalem, ont produit un document extraordinaire, basé sur un grand nombre de documents d'archives, qui expose de manière inquiétante les dimensions jusqu'ici occultées d'une opération des forces israéliennes visant à utiliser des armes chimiques et biologiques à la fois contre les armées arabes envahissantes et contre les civils locaux pendant la guerre de 1948.



Ce conflit brutal a donné naissance à l'État d'Israël et a entraîné le déplacement permanent de centaines de milliers de Palestiniens, connus sous le nom de "Nakba", qui signifie en arabe "désastre, catastrophe ou cataclysme".

Morris et Kedar proposent une chronologie très détaillée des événements, qui commence dès les premiers mois de cette année-là, alors que la Grande-Bretagne se prépare à évacuer la Palestine mandataire le 15 mai. Jusqu'à cette date, les colons sionistes étaient sur la défensive, des milices attaquant "continuellement" leurs enclaves et leurs convois, avec le soutien des armées voisines, en raison de leur rejet commun de la résolution 181 des Nations unies, adoptée en novembre 1947, qui proposait de diviser la Palestine en deux États distincts, arabe et juif.



L'Égypte, l'Irak, le Liban, la Syrie et la Transjordanie ayant tous exprimé leur intention d'envahir la Palestine après le départ de la Grande-Bretagne - et ayant été activement encouragés à cet égard par les services secrets britanniques - les guérilleros sionistes ont commencé à monter une offensive, non seulement pour neutraliser les combattants arabes, mais aussi pour capturer le territoire, en détruisant les maisons et les infrastructures civiles en cours de route, afin d'empêcher le retour des résidents déplacés.

Afin d'accroître cette dernière composante de cet effort, de garantir que la prise des villages et villes arabes par les Sionistes soit permanente, de faciliter la conquête d'autres régions et d'entraver la progression des armées arabes, ces milices ont commencé à empoisonner les puits avec des bactéries pour créer des épidémies locales de typhoïde, de dysenterie, de malaria et d'autres maladies, en violation directe du Protocole de Genève de 1925, qui interdit strictement "l'utilisation de méthodes bactériologiques de guerre".

Comme nous le verrons, des Israéliens ont été suffisamment enhardis par le succès de l'opération clandestine pour tenter d'étendre leur campagne d'empoisonnement au territoire national des armées arabes envahissantes.



"État d'extrême détresse

Le nom de code de l'opération de guerre biologique, "Cast Thy Bread", était une référence à l'Ecclésiaste 11:1, qui recommande aux Juifs de "jeter leur pain dans les eaux, car après bien des jours, ils le retrouveront".

La perspective d'utiliser des armes biologiques contre "l'ennemi" avait été percolée au sein du mouvement sioniste depuis un certain temps, avant la guerre de 1948. Trois ans plus tôt, immédiatement après la fin de la guerre en Europe, le leader partisan et poète juif Abba Kovner, né en Crimée, avait, après avoir atteint la Palestine, élaboré un complot visant à empoisonner massivement les nazis, pour venger l'Holocauste.

Kovner avait l'intention soit d'infecter les réseaux d'adduction d'eau des villes allemandes, soit d'empoisonner des milliers d'officiers SS détenus dans les camps de prisonniers de guerre alliés en leur transmettant une maladie mortelle. Après s'être procuré du poison auprès de deux universitaires de l'Université hébraïque de Jérusalem, il s'est rendu en Europe pour mettre son projet à exécution, mais il a été arrêté par les services de sécurité britanniques en cours de route, juste après avoir jeté sa cargaison mortelle à la mer et abandonné sa mission.

La première stratégie a refait surface dans la conscience sioniste à mesure que la perspective d'une guerre d'indépendance se profilait, et s'est formalisée avec la création de HEMED par la Haganah, la principale organisation paramilitaire juive en Palestine mandataire de 1920 à 1948. Les trois composantes de HEMED - intitulées A à C - traitaient de la défense et de la guerre chimique et biologique, ainsi que de la recherche nucléaire.



Le 1er avril 1948, David Ben-Gourion, figure de proue du mouvement sioniste, considéré comme le principal fondateur de l'État d'Israël et son premier Premier ministre, rencontre un haut représentant de la Haganah pour "discuter du développement de la science et de l'accélération de son application dans la guerre".

Deux semaines plus tard, une bactérie qui provoquait la typhoïde et la dysenterie chez ceux qui la consommaient était distribuée aux agents de la Haganah dans toute la Palestine. Avant même que la guerre n'éclate le 15 mai, elle avait été utilisée pour empoisonner les sources d'eau dans les zones contrôlées par les Arabes, la ville de Jéricho en Cisjordanie étant le premier cas documenté. L'objectif était de "saper la résistance des Palestiniens dans les sites encore habités et de semer des obstacles le long des voies d'accès potentielles des armées arabes envahissantes".

Le fait que les militants sionistes ne s'attendaient pas à ce que les zones réservées aux Palestiniens dans le plan de partage des Nations unies restent habitées par des Arabes en cas de victoire dans la guerre imminente est fortement souligné par le fait qu'ils ont pris pour cible nombre de ces villages et villes à l'avance.

Un aqueduc vital à Kabri, qui était la principale, voire l'unique source d'eau pour de nombreuses colonies palestiniennes voisines, a été empoisonné le 15 mai. Les auteurs de l'article parlent de "l'utilisation la plus grave et la plus puissante" d'armes biologiques pendant toute la guerre de 1948.

La ville historique d'Acre, dans le nord du pays, désignée comme faisant partie d'un futur État arabe par l'ONU, était l'une des zones dépendant de l'aqueduc pour son approvisionnement en eau. Selon Morris et Kedar, le moral de ses habitants était "déjà chancelant" à ce moment-là, en raison de la récente conquête par la Haganah des quartiers arabes de la ville voisine de Haïfa, la capitale de la région, et de la fuite de la plupart de ses habitants, dont beaucoup ont élu domicile à Acre.

La prise de Haïfa par les Sionistes - réalisée malgré la protection des forces britanniques - a coupé Acre non seulement de Haïfa, mais aussi du Liban voisin, et la perspective du départ de la Grande-Bretagne a contribué à faire "chuter" le moral de la population. Le déclenchement d'une épidémie de typhus, dans le cadre de l'opération "Cast Thy Bread", laisse Acre "dans un état de détresse extrême", rapporte le maire de la ville le 3 mai. Personne n'avait la moindre idée qu'elle avait été délibérément créée, précisément pour cette raison...



