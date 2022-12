Les données sur les décès néonatals d'un grand assureur israélien montrent des pics énormes. Le taux de décès néonatals triple après les campagnes de vaccination (Substack)

Les données sur les décès néonatals d'un grand assureur israélien montrent des pics énormes Article originel : Data on Neonatal Deaths from Major Israeli Health Insurer Shows Huge Spikes Par Substack, 22.12.22

Les décès néonatals sont définis comme des décès survenus au cours des quatre premières semaines de vie, c'est-à-dire entre le moment de la naissance et 28 jours plus tard. Récemment, il a obtenu des données sur le nombre trimestriel de décès néonatals à partir du premier trimestre 2019). Voici à quoi cela ressemble

Toutefois, le pic enregistré au deuxième trimestre et au quatrième trimestre de 2021 est similaire à ce que j'ai constaté plus tôt cette année dans une analyse des données d'un grand hôpital israélien (également communiquées par David), où nous avons constaté une forte augmentation du taux de mortinatalité, de fausses couches et d'avortements (SBMA) chez les femmes vaccinées au deuxième trimestre (avril-juin) :

En février 2021, le ministère israélien de la Santé a commencé à recommander officiellement les vaccins COVID-19 aux femmes enceintes au cours de leurs 2e et 3e trimestres, de sorte que le moment du pic du deuxième trimestre coïncide avec les femmes qui ont été vaccinées plus tard dans leur grossesse, 2 à 4 mois auparavant.

Le nombre trimestriel de décès néonatals est très faible, oscillant entre 4 et 8 pour 2019 et 2020. Puis, au deuxième trimestre de 2021, il est soudainement multiplié par trois pour atteindre 17, plonge à nouveau au troisième trimestre, puis bondit à nouveau à 18 au dernier trimestre de l'année.

Il s'agit donc d'une coïncidence de voir un pic dans le taux de décès néonatals au cours du même trimestre où nous voyons un pic dans le taux de SBMA parmi les vaccinés. (Nous n'avons pas de données de novembre à décembre, nous ne pouvons donc pas comparer le taux de SBMA du quatrième trimestre aux décès néonatals).

Quelles sont les chances que ces pics ne soient qu'un coup de chance ? Un test statistique appelé Chi-deux peut nous aider à comparer un trimestre moyen à l'un des trimestres présentant un pic important. Si nous examinons le nombre moyen de décès néonatals par trimestre en 2019-2020 (qui est de 6) et le nombre moyen de naissances (qui est de 10 882) et que nous les comparons au deuxième ou au quatrième trimestre de 2021, le résultat est statistiquement significatif : pour le deuxième trimestre, on peut s'attendre à ce que le nombre de décès néonatals ou plus soit de 2,5 fois sur 100 ; pour le quatrième trimestre, on peut s'attendre à ce que ce nombre soit de 1,8 fois sur 100. (Tout ce qui est inférieur à 5 fois sur cent est considéré comme statistiquement significatif selon les normes conventionnelles).

La signification augmente un peu si nous faisons une comparaison annuelle :