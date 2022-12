Les écoles introduisent des bulles et des masques faciaux de type Covid face aux infections à streptocoque A (The Telegraph)

Les écoles introduisent des bulles et des masques de type Covid face aux infections à streptocoque A

Par Louisa Clarence-Smith

The Telegraph, 9.12.22

Les médecins s'interrogent sur l'efficacité des mesures de lutte contre la pandémie et craignent qu'elles ne fassent que perturber la vie des enfants.



Les écoles ont commencé à adopter des restrictions de type pandémique, notamment des bulles par groupe d'âge et des masques faciaux, pour tenter de réduire la propagation du streptocoque A.

Les parents de l'école primaire Costessey à Norwich ont été informés qu'il n'y aurait pas de mélange entre les groupes d'âge pendant les pauses et les heures de déjeuner à partir de vendredi après que 17 cas de scarlatine - une maladie causée par le streptocoque A - ont été confirmés dans l'école.

La pièce de la nativité de l'école et d'autres célébrations de Noël, comme un concert de musique, ont été annulées.

"Le taux d'augmentation [des maladies] est une source d'inquiétude pour nous tous et, comme toujours, nous nous engageons à prendre les meilleures mesures de sécurité pour nos élèves", a déclaré l'école dans un courriel adressé aux parents jeudi soir.

L'école a précisé que les mesures telles que les bulles de groupe d'année et l'annulation des événements de Noël et des clubs après l'école seraient mises en place "avec effet immédiat".

À la Holmewood House Prep School, une école privée de Tunbridge Wells, dans le Kent, des masques ont été mis à la disposition du personnel et des enfants qui le souhaitent, et du désinfectant pour les mains a été mis à disposition dans les salles de classe et dans d'autres endroits comme le réfectoire.

L'école a déclaré qu'elle garderait les portes et les fenêtres ouvertes pendant les offices de Noël et les assemblées afin d'augmenter la ventilation, malgré le temps froid.

Les parents ont été invités à s'assurer que leurs enfants ont des pulls et des blazers ou des manteaux pour les garder au chaud. Ils ont été informés mercredi que ces mesures étaient adoptées pour "réduire le risque de transmission dans les derniers jours du trimestre et à la rentrée de janvier", suite à "une récente augmentation des cas de maladie dans l'école".

Au moins 16 enfants sont morts du streptocoque A, selon les chiffres officiels. Le streptocoque A, une infection bactérienne courante et hautement infectieuse, provoque une angine ou une amygdalite, ainsi que la scarlatine, l'impétigo et, dans des cas rares et graves, le streptocoque invasif du groupe A (SIAG), qui peut déclencher une septicémie mortelle, un choc ou une méningite...

