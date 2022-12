Les employés des CDC se battent pour faire publier des recherches dont les résultats vont à l'encontre du dogme de la santé publique (ICAN)

Les employés des CDC se battent pour faire publier des recherches dont les résultats vont à l'encontre du dogme de la santé publique. Article originel : CDC Employees Struggle to Get Research Published Because Its Findings Counter Public Health Dogma ICAN, 29.11.22

Lorsque les auteurs des CDC ont réalisé une étude montrant que les personnes vaccinées pouvaient encore propager le SRAS-CoV-2, ils n'ont pas pu la faire publier, même dans la revue Morbi-mortalité des CDC !



Contexte de l'étude

En janvier 2022, l'ICAN, par l'intermédiaire de ses avocats, a déposé des demandes légales auprès de l'Université du Wisconsin-Madison et du Département de la santé du Wisconsin pour toutes les communications des auteurs affiliés aux CDC d'une étude pré-imprimée intitulée "Shedding of Infectious SARS-CoV-2 Despite Vaccination". L'étude, qui est parue dans medRXiv le 24 août 2021, a révélé que "les personnes vaccinées peuvent propager la Delta". Étant donné qu'au moins un des auteurs de cette étude était un employé du CDC et que les résultats allaient à l'encontre de l'argumentaire du CDC, l'ICAN a voulu enquêter.

Fin mars 2022, l'Université du Wisconsin-Madison a produit 730 pages de documents en réponse à la demande d'ICAN. Plus tard, en avril 2022, le département des services de santé du Wisconsin a produit 70 pages de documents concernant la même étude. Ces documents montrent que les auteurs de l'étude, bien qu'étant des employés du CDC et du Département des services de santé du Wisconsin, se sont battus avec acharnement pour que leur étude soit publiée, probablement parce qu'elle mettait en évidence que, comme l'a dit l'un des auteurs, "les personnes entièrement vaccinées sont capables d'excréter des charges virales élevées."



Tentatives de publication

Nature Medicine a refusé de publier l'étude parce que "les informations fournies par les nouvelles données n'offrent pas une avancée clinique ou translationnelle suffisante par rapport à la littérature récemment publiée dans ce domaine pour intéresser le vaste lectorat de Nature Medicine". Il est, bien sûr, manifestement ridicule de prétendre qu'une nouvelle découverte selon laquelle le vaccin COVID-19 ne prévient pas l'infection n'était pas digne d'intérêt sur le plan clinique.

Un autre journal, PLOS Medicine, a refusé de publier l'étude parce qu'il était "à la recherche d'articles d'intérêt général qui pourraient conduire à une avancée substantielle dans la gestion clinique ou la politique de santé publique, ou qui fournissent un nouvel aperçu substantiel de la pathogenèse de la maladie, avec une voie claire vers une application clinique", et PLOS Medicine n'a pas estimé que l'étude répondait aux "critères éditoriaux". Une fois de plus, affirmer que la nouvelle découverte de l'article concernant l'augmentation de la charge virale chez les personnes vaccinées par rapport aux personnes non vaccinées ne "mènerait pas à une avancée substantielle dans la gestion clinique" est insensé.

Cette étude avait le potentiel d'affecter massivement la plus grande politique de santé publique à l'époque et qui ait jamais existé dans ce pays, car elle montrait que, conformément à l'approche du CDC pour les personnes non vaccinées, les personnes vaccinées devraient également se masquer et se tester sur le lieu de travail, dans les installations publiques, etc. Pourtant, même le New England Journal of Medicine et le Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) du CDC ont refusé de publier cet article...

