Les États-Unis ne soutiennent plus la lutte pour la Crimée (MoA)

Les États-Unis ne soutiennent plus la lutte pour la Crimée Article originel : U.S. No Longer Supports Fight For Crimea Moon of Alabama,

Les États-Unis semblent avoir changé de position à l'égard de la Crimée.

Blinken en août 2022 :

Secrétaire Antony Blinken @SecBlinken - 16:46 UTC - 23 août 2022

Dans mes remarques au sommet de la plate-forme de Crimée, j'ai exhorté la communauté internationale à continuer à augmenter les coûts et la pression sur le président Poutine et ses complices jusqu'à ce que toutes les troupes russes quittent l'Ukraine. La Crimée est l'Ukraine. C'était notre position en 2014, et elle le reste en 2022.

Le même gars, hier :

Secretary Antony J. Blinken With Editor in Chief Matt Murray At The Wall Street Journal CEO Council Summit

Le secrétaire Antony J. Blinken avec le rédacteur en chef Matt Murray au sommet du conseil des PDG du Wall Street Journal.

SECRÉTAIRE BLINKEN : Notre objectif est de continuer à faire ce que nous avons fait, c'est-à-dire nous assurer que l'Ukraine a entre ses mains ce dont elle a besoin pour se défendre, ce dont elle a besoin pour repousser l'agression russe, pour reprendre le territoire qui lui a été confisqué depuis le 24 février, pour s'assurer également qu'elle a le soutien économique et humanitaire nécessaire pour résister à ce qui se passe dans le pays chaque jour. C'est notre objectif.



Le "territoire qui a été saisi de l'Ukraine depuis le 24 février" n'inclut évidemment pas la Crimée, dont la Russie s'est emparée en 2014. Il s'agit donc d'un changement significatif de la position que Blinken avait soulignée précédemment.