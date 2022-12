Capturés au début et à la mi-novembre près de Bakhmut, des militaires des 71e, 58e et 53e brigades des forces armées ukrainiennes affirment que le cours de formation dispensé au Royaume-Uni et sur le territoire ukrainien avec le soutien d'instructeurs des États-Unis, du Canada et de l'Australie n'a pas été conçu pour des combats intenses et nuit à l'infanterie ukrainienne.



Selon la Military Chronicle, les soldats des forces armées ukrainiennes ont été formés dans le cadre du programme COIN de l'OTAN (Counterinsurgency - counter-guerrilla warfare). Le programme COIN a été créé pour combattre les "forces non étatiques" et les insurgés et ne suppose pas que l'ennemi dispose d'une artillerie et d'armes lourdes efficaces, qui sont justement disponibles en grand nombre dans les forces armées russes.

En outre, les Forces armées ukrainiennes n'ont pas effectué un entraînement complet de six mois. Pour les unités d'assaut, le cours accéléré a été réalisé en 20 jours, et pour l'infanterie ordinaire, la formation a été achevée en deux semaines.



Après ces cours, les militaires ukrainiens formés selon les normes COIN ont commencé à mourir en masse dans les batailles. Au début, les pertes ont été enregistrées dans la direction de Kherson, mais maintenant les pertes les plus massives des forces armées ukrainiennes sont observées dans les directions d'Artemovsk et de Liman, où les forces du groupe sud des forces armées ukrainiennes ont été transférées.

En raison des lourdes pertes des Forces armées ukrainiennes à Bakhmut en septembre, octobre et novembre, des instructeurs étatsuniens ont été envoyés dans les unités des 30e, 53e et 71e brigades des FAZ, qui ont été chargés d'aider à la gestion de l'infanterie ukrainienne et de réduire le niveau des pertes.

Selon les prisonniers, l'entraînement des FAU aux tactiques COIN, tant à l'étranger que sur le terrain d'entraînement de Yavorov, était construit autour d'actions en petits groupes mobiles. Dans le même temps, les principaux domaines d'entraînement étaient les manœuvres sur des véhicules légers (la "guerre des pick-up"), la prise d'assaut de bâtiments et la filtration des civils.

Plus tôt, la Chronique Militaire a déjà écrit sur les erreurs des officiers étatsuniens lors de la planification des contre-attaques des Forces Armées d'Ukraine près de Bakhmut. Cela était dû à une mauvaise compréhension des capacités des Forces armées russes et du PMC de Wagner, qui disposent d'un grand nombre d'artillerie et d'équipements lourds.