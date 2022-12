Les rapports du gouvernement britannique qui ont révélé par inadvertance la vérité sur l'échec des vaccins (Daily Sceptic)

Les rapports gouvernementaux qui ont révélé par inadvertance la vérité sur l'échec des vaccins

Article originel : The Government Reports That Inadvertently Told the Truth About Vaccine Failure

Par Amanuensis

Daily Sceptic, 26.12.22

Au moment où j'écris ces mots, je vois que la lumière du jour diminue, me rappelant que c'est le jour le plus court de l'année. Le solstice d'hiver marque traditionnellement le début de la période de 10 jours pendant laquelle nous prenons congé pour rendre visite à nos proches et nous livrer à des réjouissances générales avant l'arrivée de l'effondrement annuel du NHS qui nous mènera jusqu'au début du printemps. Cette année, en plus du nouveau venu COVID-19 qui démontre une fois de plus sa capacité à réinfecter tout le monde, nous avons une épidémie de grippe qui semble prête à rivaliser avec celle de 2010-2011, une forte incidence du VRS, le streptocoque A qui menace les jeunes et les moins jeunes et peut-être un peu de métapneumovirus humain pour nous tenir en haleine. Ces dernières années, une nouvelle tradition s'est instaurée : un haut représentant du gouvernement britannique est choisi pour dire à tout le monde de ne pas s'amuser pendant la période des fêtes afin de sauver le NHS, et pour rappeler à tous d'essayer de recevoir autant de vaccins que leurs bras peuvent en supporter - ce n'est pas encore le cas cette année, mais je note qu'il est encore temps pour nos autorités de le glisser avant le réveillon de Noël. Étant donné l'effondrement imminent du NHS, c'est peut-être le bon moment pour discuter de la façon dont les vaccins Covid ont contribué à réduire les infections, les hospitalisations et les décès dus au Covid, selon les données du rapport de surveillance des vaccins de l'UKHSA. Ce n'est qu'au début du mois de septembre 2021 que l'UKHSA a commencé à inclure des données réelles de surveillance des vaccins dans le rapport de surveillance des vaccins. Je me suis souvent demandé pourquoi ils ont commencé à proposer ces données, car même dans ce rapport de septembre, les données ne soutenaient pas le récit " les vaccins sont bons ". Ma théorie préférée est que quelqu'un de haut placé, ignorant les complexités du système immunitaire (c'est le cas de la grande majorité des personnes haut placées, voire de toutes), a exigé que ces données soient incluses pour montrer à la population à quel point les vaccins étaient censés être efficaces... Les données sur les infections présentées pour la première fois dans le Rapport de surveillance des vaccins étaient troublantes, montrant un taux d'incidence de la Covid chez les vaccinés supérieur à celui observé chez les non-vaccinés pour les personnes âgées de plus de 40 ans.

Graphique reproduit à partir du rapport de surveillance des vaccins de l'UKHSA pour la semaine 36, 2021.

Dans ce premier rapport sur les données d'incidence dans le monde réel par statut vaccinal, l'UKHSA n'a mis qu'un petit paragraphe pour rappeler aux lecteurs qu'il ne faut pas simplement regarder les données et en déduire l'efficacité des vaccins : Le taux d'un test COVID-19 positif varie selon l'âge et le statut vaccinal. Le taux de test COVID-19 positif est sensiblement plus faible chez les personnes vaccinées que chez les personnes non vaccinées jusqu'à l'âge de 39 ans, et chez les personnes âgées de plus de 80 ans. Chez les personnes âgées de 40 à 79 ans, le taux de test COVID-19 positif est plus élevé chez les personnes vaccinées que chez les personnes non vaccinées. Cela est probablement dû à diverses raisons, notamment à des différences dans la population des personnes vaccinées et non vaccinées ainsi qu'à des différences dans les habitudes de test.

Bien sûr, cette dernière phrase est correcte dans la mesure où il existe une multitude de raisons pour lesquelles les données brutes ne doivent pas être interprétées simplement. Cependant, les données basées sur des tests effectués sur l'ensemble de la population ont tendance à offrir au moins une forte indication de ce qui se passe réellement. Les données réelles sur l'incidence présentées dans ce rapport de surveillance des vaccins étaient très révélatrices d'un problème qui aurait dû faire l'objet d'une enquête rigoureuse, et non d'une explication d'un simple trait de plume. Six rapports de surveillance vaccinale plus tard, la situation s'était détériorée, les taux chez les vaccinés étant plus élevés que chez les non-vaccinés pour toutes les personnes âgées de plus de 30 ans, avec des taux nettement plus élevés pour les personnes âgées de 40 à 60 ans.

Graphique reproduit à partir du rapport de surveillance des vaccins de l'UKHSA pour la semaine 42, 2021.

Après quelques semaines supplémentaires de détérioration apparente de la protection offerte par les vaccins, l'UKHSA a abandonné les graphiques utiles (ils étaient sans doute trop faciles à interpréter pour montrer à quel point la situation se détériorait), mais elle continuait à publier des données brutes sous forme de tableaux et à inclure de plus en plus de textes mettant en garde contre les dangers d'interpréter ces données "à la lettre". En novembre 2021, l'UKHSA en était arrivée à inclure un avertissement sévère en gras dans sa section sur les données du monde réel : Ces données sont publiées pour aider à comprendre les implications de la pandémie pour le NHS, par exemple comprendre les charges de travail dans les hôpitaux, et aider à comprendre où donner la priorité à la livraison de la vaccination. Ces données brutes ne doivent pas être utilisées pour estimer l'efficacité des vaccins. Encore une fois, leur demande polie de ne pas regarder les données du monde réel avec un esprit ouvert cachait le vrai problème - qu'ils préféraient croire que c'était le monde réel qui avait tort et que leurs études expérimentales intelligemment construites avaient raison (malgré le manque de preuves soutenant les hypothèses de base de ces expériences, comme décrit dans un post précédent). Les tableaux finaux sur les données d'incidence du monde réel sont arrivés à la fin du mois de mars 2022 :

Tableau reproduit à partir du rapport de surveillance des vaccins de l'UKHSA pour la semaine 13, 2022.

La dernière série de données sur les taux d'infection (les deux premières colonnes du tableau) suggère fortement que les vaccins augmentent de manière significative le risque d'infection Covid. Bien sûr, l'UKHSA a tenu à suggérer que les différences observées entre les taux d'infection des personnes vaccinées et non vaccinées étaient en fait dues à... eh bien, à tout ce qui leur venait à l'esprit et qui n'était pas "les vaccins" : Le statut vaccinal des cas, des patients hospitalisés et des décès ne doit pas être utilisé pour évaluer l'efficacité du vaccin en raison des différences de risque, de comportement et de test dans les populations vaccinées et non vaccinées. Les taux de cas dans les populations vaccinées et non vaccinées sont des taux bruts qui ne tiennent pas compte des biais statistiques sous-jacents dans les données. Il est probable qu'il y ait des différences systématiques entre les populations vaccinées et non vaccinées, par exemple : le comportement de dépistage est susceptible d'être différent entre les personnes ayant un statut vaccinal différent, ce qui entraîne des différences dans les chances d'être identifié comme un cas beaucoup de ceux qui étaient en tête de la file d'attente pour la vaccination sont ceux qui présentent un risque plus élevé de COVID-19 en raison de leur âge, de leur profession, de leur situation familiale ou de problèmes de santé sous-jacents.



les personnes entièrement vaccinées et les personnes non vaccinées peuvent avoir un comportement différent, notamment en ce qui concerne les interactions sociales, et peuvent donc avoir des niveaux d'exposition différents à la COVID-19



les personnes qui n'ont jamais été vaccinées sont plus susceptibles d'avoir attrapé la COVID-19 dans les semaines ou les mois précédant la période des cas couverts par le rapport. Cela leur confère une certaine immunité naturelle contre le virus, ce qui peut avoir contribué à un taux de cas plus faible au cours des dernières semaines.

Les auteurs de l'UKHSA ont eu raison de souligner certaines raisons potentielles de l'incidence très élevée de la Covid dans la population non vaccinée, mais ils ont omis une raison potentielle : l'utilisation d'un vaccin mal testé qui aurait pu entraîner une augmentation du risque d'infection, c'est-à-dire une efficacité négative du vaccin. L'inclusion de cette raison potentielle aurait été soutenue par des recherches antérieures sur les vaccins candidats contre les coronavirus (y compris le SRAS et le MERS). Hélas, nous sommes allés bien au-delà du principe "faites confiance à la science" et il est clair qu'aucun responsable n'est autorisé à évoquer, même à voix basse, la possibilité que les vaccins aient aggravé la situation. Nous sommes maintenant à neuf mois de ce dernier tableau de données réelles sur l'infection par la Covid en fonction du statut vaccinal, et entre-temps, des études du monde entier continuent de suggérer que les vaccins augmentent le risque d'infection par la Covid. L'étude la plus récente sur l'impact des vaccins sur le risque d'infection par la Covid a été publiée lundi dernier.

(Note de SLT : lire la traduction : Selon une étude, le risque d'infection par la Covid augmente jusqu'à 300 % avec le nombre de doses de vaccin anti-Covid)

Cette analyse bien construite des infections par statut vaccinal chez les travailleurs de la santé dans l'État étatsunien de l'Ohio a montré que le risque de maladie était significativement corrélé au nombre de doses de vaccin administrées, les personnes ayant reçu trois doses de vaccin étant environ trois fois plus susceptibles d'être infectées par la variante Omicron que les personnes non vaccinées. Peut-être que si l'UKHSA avait fait preuve d'une plus grande ouverture d'esprit par rapport à son attitude "tout sauf les vaccins" à l'égard des données qu'elle a présentées, on aurait pu faire preuve de plus de prudence dans le déploiement des vaccins et, par conséquent, nous pourrions voir actuellement beaucoup moins de 1 personne sur 20 de la population infectée simultanément par la Covid.

J'aimerais également noter (une fois de plus) que la méthode de " contrôle de cas test-négatif " discutée en détail dans un post précédent donnera des indications trompeuses sur l'efficacité du vaccin si les vaccins sont associés à une augmentation des infections " similaires à, mais pas à la Covid ". Des données récentes provenant de l'outil de suivi des symptômes Zoe suggèrent que cela pourrait effectivement se produire, montrant une corrélation remarquable entre les infections à la Covid et les infections qui ont des symptômes similaires à la Covid mais qui ne le sont pas.

Incidence des maladies infectieuses non covid en fonction du temps. Extrait du rapport Zoe du 21 décembre 2022.

En clair, en un seul jour (le 19 décembre), environ 0,4 % de la population a développé une nouvelle maladie respiratoire non covidienne ("rhume"), tandis qu'environ 0,15 % de la population a développé une nouvelle infection covidienne. Les vaccins sont-ils également responsables d'une diminution générale de la protection immunologique contre d'autres maladies ? J'ai déjà évoqué certains des effets secondaires complexes potentiels du vaccin. Un autre risque est que les vaccins génèrent des auto-anticorps contre les interférons, des substances chimiques produites par l'organisme comme réponse immunitaire précoce aux infections virales et autres. Ces auto-anticorps réduiraient la capacité des interférons à entraver la réplication virale, augmentant ainsi le risque qu'une variété de maladies s'installent pleinement chez les personnes exposées aux virus que nous rencontrons tous les jours, mais qui sont normalement traités avant que l'infection ne s'installe suffisamment pour que les personnes souffrent de symptômes. Les interférons agissent également pour moduler les réponses immunitaires innées et adaptatives, de sorte qu'une réponse altérée peut également avoir un impact sur le risque d'infection bactérienne. Il convient de noter que si tel est le cas, tous les membres de la population seront affectés par l'augmentation des niveaux d'infection, étant donné que certains d'entre eux auront une propension accrue à être infectés et à infecter les autres. Il existe des preuves que la vaccination contre la Covid introduit effectivement un risque de génération d'auto-anticorps anti-interféron, comme cela a été récemment discuté dans un vlog par le Dr Philip McMillan. Il s'agit d'un autre aspect de l'impact des vaccins contre la Covid sur le système immunitaire qui mérite une étude scientifique beaucoup plus approfondie que celle qui a été entreprise jusqu'à présent.

COVID-19 reinfections with other viruses!! Why is it occurring? / Réinfections à la COVID-19 avec d'autres virus ! !! Pourquoi cela se produit-il ? Compréhension critique de la recherche sur le COVID-19 pour expliquer les tendances de la pandémie.

Le tableau des infections par statut vaccinal présenté un peu plus haut dans cet article ne se limite évidemment pas aux données sur les infections. Un aspect important des vaccins est leur protection supposée contre l'hospitalisation et la mort. En avril 2021, les vaccins semblaient certainement offrir une protection significative contre les conséquences les plus graves.

Extrait du rapport de surveillance des vaccins de l'UKHSA pour avril 2021. Notez que l'axe des y devrait être intitulé "taux pour 100 000".

Extrait du rapport de surveillance des vaccins de l'UKHSA pour avril 2021.

Il est important de souligner un élément largement ignoré par les rapports de surveillance des vaccins. Ce qui ressort clairement des graphiques ci-dessus, c'est l'effet significatif de l'âge sur les risques d'une issue grave après une infection par la Covid ; les personnes âgées de moins de 50 ans avaient toujours un risque plus faible d'hospitalisation et de décès. En outre, ces données brutes ne tiennent pas compte des morbidités. Même les taux plus faibles d'hospitalisation et de décès observés chez les moins de 50 ans cachent le fait que très peu de jeunes adultes en bonne santé ont été hospitalisés à la suite de l'infection par la Covid et encore moins sont décédés - le problème se situait au niveau des jeunes adultes qui présentaient des morbidités importantes (il ne s'agit pas de rejeter le risque pour les personnes vulnérables, mais le mantra selon lequel " tout le monde est à risque " n'était pas utile). L'impact d'un éventuel effet "vacciné sain" au cours des premiers mois n'est pas clair non plus (c'est-à-dire que les personnes "proches de la mort" n'ont pas été vaccinées et étaient plus susceptibles d'avoir une issue grave à la suite de ce qui aurait été une infection bénigne chez une personne en bonne santé). L'autre aspect des données qui n'apparaît pas clairement dans ces graphiques est la réduction significative du risque observée avec le temps. Les données de l'UKHSA indiquent que le risque d'hospitalisation et de décès a été divisé par 10 au cours des sept mois compris entre septembre 2021 et mars 2022. L'efficacité revendiquée des vaccins en matière de protection contre ces conséquences graves doit être interprétée en tenant compte de ces risques absolus plus faibles. Un vaccin dont l'efficacité contre l'hospitalisation et le décès est de 50 % présente-t-il une grande valeur dans le monde réel si le risque d'hospitalisation et de décès auquel est confronté un individu non vacciné est relativement faible par rapport aux risques quotidiens ? Même si les vaccins offraient autrefois une protection contre l'hospitalisation et le décès, est-ce toujours le cas ? Depuis août 2022, les rapports de surveillance des vaccins comprennent des données réelles sur les hospitalisations provenant du système de surveillance des infections respiratoires aiguës sévères (SARI) de l'UKHSA. Dans le rapport de novembre, ces données suggèrent les chiffres d'hospitalisation suivants pour le sous-ensemble d'hôpitaux inclus dans les données SARI-Watch :

Hospitalisations dues au virus Covid dans le sous-ensemble d'hôpitaux SARI-Watch. Les données proviennent du rapport de surveillance des vaccins de l'UKHSA pour la semaine 44, et couvrent la période du 1er septembre 2022 au 23 octobre 2022. Les données sur le nombre de vaccinations effectuées et l'estimation de la population NIMS proviennent des données du 1er septembre 2022 de l'archive des vaccinations contre la Covid du NHS.

Curieusement, le tableau de données de l'UKHSA n'incluait pas de données sur les proportions de vaccins dans les zones de surveillance SARI, mais seulement les proportions d'hospitalisations par statut vaccinal. J'ai inclus les proportions de vaccins pour l'Angleterre dans le tableau ci-dessus, ce qui devrait être suffisamment proche à des fins de comparaison. Le tableau montre clairement que les vaccins ne semblent pas avoir d'impact significatif sur la réduction des admissions à l'hôpital - les proportions d'hospitalisations pour chaque groupe d'âge et chaque statut vaccinal correspondent généralement à la proportion de vaccinés dans la population. La section couvrant les données de SARI-Watch comprend également des graphiques sur la proportion d'admissions à l'hôpital en fonction de la période écoulée depuis la dernière dose de vaccin de chaque personne admise. Le graphique le plus récent est présenté ci-dessous.

Hospitalisations dues à la maladie en fonction du temps écoulé depuis la dernière dose de vaccin. D'après le rapport de surveillance des vaccins de l'UKHSA pour la semaine 48.

Ce graphique suggère que pour les personnes âgées de plus de 50 ans, il peut y avoir une courte période d'efficacité du vaccin, mais qu'elle est rapidement suivie d'une période d'augmentation significative du risque d'hospitalisation qui diminue progressivement sur une période de 12 mois. Pire encore, pour les personnes âgées de moins de 50 ans, ces données suggèrent que les vaccins entraînent une augmentation immédiate du risque, même s'il semble y avoir une lueur d'espoir dans la mesure où le risque se dissipe rapidement. Compte tenu de l'apparente inefficacité des vaccins contre la Covid en matière de réduction des hospitalisations, il est étrange que les recommandations officielles prévoient toujours que la grande majorité des Britanniques (tous les enfants âgés de plus de 5 ans, et bientôt tous ceux âgés de plus de 6 mois) reçoivent une série complète de vaccins contre la Covid. Les experts britanniques chargés de conseiller le gouvernement prêtent-ils la moindre attention à ces données du monde réel ?

Avec le recul, on peut se demander s'il y a jamais eu un quelconque avantage à vacciner les personnes à faible risque contre la Covid. Même en tenant compte des incertitudes entourant les vaccins contre la Covid au début de 2021, aurions-nous obtenu la quasi-totalité des avantages supposés en ne vaccinant que les personnes les plus vulnérables ? Si nous avions adopté cette approche, les risques potentiels des vaccins n'auraient pas affecté la majorité de la population. En effet, si nous constatons effectivement une efficacité négative du vaccin, nous aurons probablement des vagues de Covid beaucoup plus importantes qui pourraient bien entraîner davantage d'hospitalisations et de décès chez les personnes vulnérables, par rapport à ce qui se serait passé si nous avions vacciné uniquement les personnes réellement exposées au risque de Covid. Cela nous amène à la fin de cette série de billets consacrés au rapport de surveillance des vaccins de l'UKHSA - un document publié par le gouvernement (Ndt: britannique) au moment où nous en avions le plus besoin, mais qui n'a pas apporté grand-chose au-delà de sa valeur de propagande. Cela dit, nous devrions peut-être être reconnaissants aux statisticiens et aux épidémiologistes de l'UKHSA d'avoir persisté à présenter des données qui montraient clairement la détérioration de la protection offerte par les vaccins, même si le texte qui a été rédigé tenait tellement à détourner l'attention de l'éléphant des données dans la pièce. J'espère que vous avez apprécié la lecture de ces articles au fil des semaines. Oh, et profitez bien de vos vacances de Noël, quelles que soient les tentatives de notre gouvernement pour les gâcher. * Amanuensis est un ancien universitaire et un scientifique chevronné du gouvernement. Il tient un blog sur Bartram's Folly - abonnez-vous ici.