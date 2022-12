Les "Twitter Files" sont accablants pour les agences étatsuniennes (The Spectator)

Deux nouvelles très inquiétantes ressortent des "Twitter Files" publiés par Elon Musk. La première est que Twitter, sous son ancienne direction, n'était pas la plateforme ouverte et politiquement neutre qu'elle prétendait être. La journaliste Bari Weiss a montré que Twitter disposait de "listes noires" secrètes et de méthodes connexes spécifiquement conçues pour limiter la portée des commentateurs conservateurs. L'ancienne direction de Twitter avait nié ce parti pris, à plusieurs reprises.

Deuxièmement, nous apprenons que Twitter a travaillé en étroite collaboration avec des bureaucrates gouvernementaux partageant les mêmes idées pour étouffer les nouvelles, les informations et les discussions légitimes. Ils l'ont fait pour protéger leurs candidats préférés (démocrates) et leurs positions politiques (progressistes). Nous apprendrons sans doute que Facebook, Google et d'autres géants des médias avaient des liens similaires avec Washington. Nous avons certainement besoin de le savoir.

Le rôle du gouvernement est ici accablant. Son rôle principal, en vertu du premier amendement, est de protéger la liberté d'expression, et non de la supprimer. Il a bâclé ce travail vital, et il l'a fait délibérément pour accroître son propre contrôle sur la parole privée dans les forums publics et, apparemment, pour promouvoir certaines opinions politiques.

La seule bonne nouvelle ici est que le nouveau propriétaire de Twitter, Elon Musk, expose les efforts de l'ancienne direction pour supprimer la parole et promouvoir les partis pris politiques sur sa plateforme. Pour exposer ces efforts malveillants, il a ordonné que certains documents internes de Twitter soient remis à deux journalistes : Matt Taibbi (qui a rapidement publié certaines de ses découvertes sous forme de tweets) et Bari Weiss (qui commence à publier certaines découvertes et promet de publier une analyse plus longue).



Nous avons maintenant appris que certains cadres de Twitter ont peut-être travaillé secrètement pour empêcher le transfert de ces documents à Taibbi et Weiss. Le personnage clé semble être le deuxième avocat de Twitter, James Baker, qui a rejoint l'entreprise après avoir été le principal avocat du FBI. Lorsque Musk a découvert que Baker lui faisait du tort, il l'a immédiatement licencié. Nous ne savons pas si Baker essayait de protéger le mauvais comportement de l'ancienne direction de Twitter, du FBI et de la CIA, ou de tous ces acteurs.

Aussi mauvaise qu'ait été l'ancienne direction de Twitter, la réaction des journalistes de gauche aux efforts d'Elon Musk a été franchement étonnante. Au lieu de chercher à obtenir une divulgation complète, comme les journalistes le feraient normalement (et devraient le faire), ils ont attaqué Musk pour avoir essayé de la garantir. Au lieu de réclamer la liberté d'expression, comme le feraient (et devraient faire) d'honorables journalistes, ils ont exigé encore plus de censure pour empêcher que des contenus légalement autorisés n'apparaissent sur la plateforme de médias sociaux. Ils croient en la "liberté d'expression pour moi, mais pas pour toi".

Leurs priorités déformées sont la marque de fabrique des médias d'aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle le New York Times et le Washington Post ont été lents à mentionner l'histoire des "Twitter Files" lorsqu'elle a été publiée vendredi soir dernier ou les révélations de Bari Weiss lorsqu'elles ont été publiées jeudi soir. Rien à voir ici", tel est le message du journal qui porte la bannière "All the News That's Fit to Print". Le Washington Post, qui proclame "La démocratie meurt dans l'obscurité", a d'abord fait le silence sur cette histoire. Ils sont précisément ce dont ils nous avaient avertis.



Les entreprises privées, comme le Times et Twitter, sont parfaitement libres de publier - ou de refuser de publier - ce qu'elles veulent. Elles sont libres d'établir des listes noires et des "bannissements fantômes". Elles sont libres de mentir à ce sujet. Ils sont libres de collaborer avec d'autres entités privées, comme le Comité national démocratique. Les organisations privées peuvent intervenir auprès des éditeurs et faire valoir leurs arguments, comme le DNC l'a fait si souvent et avec tant de succès avec Twitter. Le public peut alors rendre son verdict sur la confiance à leur accorder. Ce verdict sera bien plus éclairé si les tractations en coulisses sont exposées, comme le font Musk, Taibbi et Weiss.

Au milieu de ces bousculades, la Constitution étatsunienne protège la liberté d'expression non pas en exigeant que chaque média soit juste et équilibré, mais en laissant chacun faire ses propres choix. Les différents médias prendront des décisions différentes sur ce qu'il convient de publier, de mettre en avant et d'enquêter, en veillant à ce que les citoyens disposent de suffisamment d'informations et de points de vue variés pour décider par eux-mêmes.

Mais ces pressions ne s'appliquent qu'aux entités privées. Le gouvernement, avec tout son pouvoir de réglementation, est différent. Ce qui est si troublant dans les Twitter Files, c'est qu'ils montrent comment les agences gouvernementales ont travaillé main dans la main avec Twitter pour influer sur la publication de documents légalement autorisés et sur le lectorat des articles qu'elles n'aimaient pas.