Les vaccins à ARNm contre la Covid nuisent-ils à notre capacité à contrôler le coronavirus après une injection de rappel ? (Alex Berenson)

TRÈS URGENT : Les vaccins à ARNm contre la Covid nuisent-ils à notre capacité à contrôler le coronavirus après une injection de rappel ?

Article originel : VERY URGENT: Do Covid mRNA vaccines damage our ability to control the coronavirus after a booster shot?

Par Alex Berenson, ancien journaliste du New York Times

Substack, 29.12.22







Un nouvel article inquiétant en apporte la preuve - et pourrait contribuer à expliquer les vagues incessantes d'Omicron dans les pays à ARNm.

Un nouvel article évalué par des pairs apporte des nouvelles troublantes pour toute personne ayant reçu plusieurs injections d'ARNm, suggérant que le système immunitaire affaiblit paradoxalement une partie cruciale de sa réponse contre la Covid après la troisième injection.

Ce changement immunitaire amène l'organisme à produire une quantité relativement plus importante d'un type d'anticorps moins puissant contre la Covid, au détriment des anticorps qui attaquent le virus de manière plus agressive. Ce changement pourrait accroître le risque d'infection par la Covid et signifier que les personnes infectées souffrent de cas plus longs et plus graves.

Il pourrait également augmenter le risque de certains troubles auto-immuns, bien que ce lien soit plus spéculatif.

Pire encore, les chercheurs ont trouvé des preuves que le fait d'être infecté par le virus Sras-Cov-2 après avoir reçu un rappel aggrave le changement au lieu de l'inverser.

-

Note de SLT : le lien a été ajouté par nous (lien vers la traduction de l'article du Daily Mail)