Les vaccins anti-Covid génèrent-ils des autoanticorps anti-Interféron favorisant les infections par perturbation de l'immunité ? (Vidéo)

...Les vaccins sont-ils également responsables d'une diminution générale de la protection immunologique contre d'autres maladies ? J'ai déjà évoqué certains des effets secondaires complexes potentiels du vaccin. Un autre risque est que les vaccins génèrent des auto-anticorps contre les interférons, des substances chimiques produites par l'organisme comme réponse immunitaire précoce aux infections virales et autres. Ces auto-anticorps réduiraient la capacité des interférons à entraver la réplication virale, augmentant ainsi le risque qu'une variété de maladies s'installent pleinement chez les personnes exposées aux virus que nous rencontrons tous les jours, mais qui sont normalement traités avant que l'infection ne s'installe suffisamment pour que les personnes souffrent de symptômes. Les interférons agissent également pour moduler les réponses immunitaires innées et adaptatives, de sorte qu'une réponse altérée peut également avoir un impact sur le risque d'infection bactérienne. Il convient de noter que si tel est le cas, tous les membres de la population seront affectés par l'augmentation des niveaux d'infection, étant donné que certains d'entre eux auront une propension accrue à être infectés et à infecter les autres. Il existe des preuves que la vaccination contre la Covid introduit effectivement un risque de génération d'auto-anticorps anti-interféron, comme cela a été récemment discuté dans un vlog par le Dr Philip McMillan . Il s'agit d'un autre aspect de l'impact des vaccins contre la Covid sur le système immunitaire qui mérite une étude scientifique beaucoup plus approfondie que celle qui a été entreprise jusqu'à présent.... Source : Amanuensis Les rapports gouvernementaux qui ont révélé par inadvertance la vérité sur l'échec des vaccins

COVID-19 reinfections with other viruses!! Why is it occurring? / Réinfections à la COVID-19 avec d'autres virus ! !! Pourquoi cela se produit-il ? Compréhension critique de la recherche sur le COVID-19 pour expliquer les tendances de la pandémie.