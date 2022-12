Lutte contre la haine ou incitation ? L'Anti-Defamation League publie une déclaration selon laquelle le bataillon Azov d'Ukraine n'est plus "d'extrême droite" (The Gray Zone)

L'ADL publie une déclaration selon laquelle le bataillon Azov d'Ukraine n'est plus "d'extrême droite". Article originel : The ADL issues statement declaring Ukraine’s Azov Battalion no longer ‘far-right’ Par Alexander Rubinstein The Gray Zone, 8.12.22

La Grayzone a fourni à l'ADL un bref résumé de ces faits et événements, avec photos à l'appui, et un lien vers le rapport complet. À la question de savoir ce que l'ADL pouvait faire pour aider, le journaliste a demandé qu'elle condamne le Pentagone pour avoir accueilli un néonazi. Après avoir déposé le rapport, j'ai immédiatement reçu un numéro de dossier automatisé et j'ai été inscrit sur la liste de diffusion de l'organisation.

Comme le Washington Post et d'autres médias grand public, l'ADL a ignoré les atrocités commises par Azov en avril dernier à Mariupol, où les habitants ont accusé le groupe d'utiliser des civils comme boucliers humains et d'exécuter ceux qui tentaient de fuir. Une vidéo de Mariupol montrait des combattants d'Azov déclarant fièrement que le collaborateur nazi et meurtrier de masse des Juifs, Stepan Bandera, était leur "père".

L'Anti-Defamation League (ADL) a envoyé un courriel à The Grayzone pour défendre le bataillon Azov et a refusé de condamner le Pentagone pour avoir honoré un vétéran du groupe qui porte des tatouages d'inspiration nazie.

"Lorsqu'elle a été créée en 2014, la Brigade Azov était un groupe militaire privé luttant contre l'annexion de la Crimée à l'époque", a écrit l'ADL à The Grayzone. "Pendant cette période, c'était un groupe qui avait une influence claire d'extrême droite. Fin 2014, le groupe a été intégré à la Garde nationale ukrainienne et rebaptisé Régiment Azov. Lorsque cela s'est produit, le gouvernement ukrainien a enquêté sur le groupe et affirme avoir expulsé ses membres d'extrême droite. C'est également à cette époque que son fondateur Andriy Biletsky a quitté AZOV et a depuis travaillé dans le grand mouvement Azov, notamment en fondant un parti politique d'extrême droite, le Corps national. En substance, il y a eu une scission entre l'unité militaire AZOV et les objectifs politiques de ses membres fondateurs. Bien sûr, cela ne veut pas dire qu'ils ont réussi à éliminer tous les éléments d'extrême droite de leurs rangs, mais notre Centre sur l'extrémisme ne considère pas non plus le régime Azov comme le groupe d'extrême droite qu'il était autrefois."

Quelque 60 jours plus tard, l'ADL a répondu, en s'excusant pour le retard, mais en s'abstenant de reconnaître le rapport de The Grayzone. Au lieu de cela, l'ADL a présenté une défense du bataillon Azov en deux paragraphes. Il n'y avait, bien sûr, aucune condamnation de l'accueil de Halushka par les Warrior Games, et l'événement n'a pas été inclus dans le répertoire public des incidents haineux de l'ADL.

En 2019, l'organisation a publié un rapport sur "L'intériorisation de la suprématie blanche", qui a cité 18 fois le nom d'Azov et l'a qualifié de "groupe et milice d'extrême droite", "l'organisation et milice d'extrême droite" et "un groupe et milice extrémistes ukrainiens."

This Ukrainian extremist group, called The Azov Battalion, has ties to neo-Nazis and white supremacists. Our latest report on international white supremacy details how they try to connect with like-minded extremists from the US: https://t.co/GtvssxwzbN https://t.co/gGHMM8L46k

Le rapport indique également qu'Azov "a des liens avec des néo-nazis en Ukraine", "a tendu la main à des extrémistes étatsuniens partageant les mêmes idées" et "aurait des liens avec Atomwaffen (AWD), un groupe néo-nazi étatsunien qui serait lié à cinq meurtres".

Plus tard dans l'année, l'ADL a noté qu'un spécialiste néonazi de l'armée étatsunienne qui a plaidé coupable d'avoir distribué illégalement des instructions pour la fabrication de bombes avait "exprimé le désir de trouver d'autres "radicaux" et de se rendre en Ukraine pour combattre avec le groupe paramilitaire du bataillon Azov".

Un rapport plus récent de l'ADL dépeint Azov sous un jour tout aussi peu flatteur. En mars dernier, sept jours après le lancement de l'opération militaire russe en Ukraine, l'ADL a publié un article de blog intitulé "“White Supremacists, Other Extremists Respond to Russian Invasion of Ukraine.” ("Les suprémacistes blancs et autres extrémistes réagissent à l'invasion russe en Ukraine.") L'article faisait référence à Azov comme à "l'unité de la garde nationale ukrainienne ayant des liens explicites avec les néonazis", et notait que les suprémacistes blancs "considèrent Azov comme une voie vers la création d'un État national-socialiste en Ukraine."

En novembre, cependant, l'ADL a déclaré qu'elle "ne considère pas le Régiment d'Azov comme le groupe d'extrême droite qu'il était autrefois". Pour justifier son soudain revirement, la prétendue organisation de lutte contre l'extrémisme a mis en avant une prétendue scission entre le radical de droite Andriy Biletsky et la base d'Azov.





La "scission" entre Biletsky et Azov se traduit littéralement par une division des bureaux.

Dans son courriel adressé à The Grayzone, l'ADL a affirmé que "l'unité militaire AZOV et les objectifs politiques de ses membres fondateurs" ont été "scindés" en 2014, insistant sur le fait que Biletsky "a quitté Azov et a depuis travaillé dans le grand mouvement Azov, y compris en fondant un parti politique d'extrême droite, le Corps national."

L'ADL n'a pas noté une telle "scission" en 2019, lorsqu'elle a caractérisé le Corps national comme étant simplement "l'aile politique d'Azov."

En fait, l'association étroite d'Azov avec le Corps national était largement reconnue à la fois dans les médias et les groupes de réflexion financés par le gouvernement des États-Unis.

"Le centre de recrutement et l'académie militaire d'Azov à Kiev partagent un emplacement avec les bureaux du Corps national", a expliqué un chercheur du média Bellingcat, financé par le gouvernement étatsunien, au Conseil atlantique affilié à l'OTAN en 2020. Le chercheur a ajouté qu'Azov "accueille régulièrement Biletsky (et d'autres anciens commandants) dans ses bases et se félicite de sa participation aux cérémonies, le saluant comme un leader."

En fait, le 26 octobre 2022 - deux semaines à peine avant que l'ADL n'affirme une "scission" entre le bataillon Azov et les "objectifs politiques" de son fondateur - Biletsky a prononcé un discours lors d'une cérémonie à Kiev célébrant le changement de nom d'une rue au nom d'Azov en commémoration de leur combat à Mariupol en avril dernier.