MedRxiv et ArXiv rejettent systématiquement les articles qui remettent en cause le récit " officiel " de la Covid (Substack)

Les sites de préimpression d'articles scientifiques censurent les soumissions Article originel : Scientific paper preprint sites censor submissions Par Norman Fenton et Martin Neil Substack, 17.12.22

MedRxiv et ArXiv rejettent systématiquement les articles qui remettent en cause le récit " officiel " de la Covid.

La raison d'être des sites de préimpression de documents de recherche tels que medRxiv et arXiv est qu'ils sont censés permettre aux chercheurs de faire connaître leurs travaux avant tout processus d'examen officiel. Autrefois, si le matériel passait les contrôles automatiques de plagiat et de langage offensif, il était publié en quelques jours.

Mais tout cela a changé avec l'ère de la covid. Nous avons signalé à maintes reprises comment tous nos articles covid, qui remettent en cause de quelque manière que ce soit le "récit officiel", sont maintenant systématiquement rejetés par medRxiv et arXiv (voir, par exemple, ici, ici, ici, ici, et ici). Comme le montre clairement le message Twitter ci-dessous, cette censure est désormais ouvertement déclarée par medRxiv :