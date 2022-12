Mission Impossible : Banque de sang de non vacciné (TrialSite News)

Dans pratiquement toutes les interviews, on me demande quelle est la demande du marché pour la transfusion de sang non vacciné. Au début de l'année 2021, moi-même et deux pathologistes éminents avons écrit à l'Association étatsunienne des banques de sang, à la Croix-Rouge étatsunienne et à d'autres autorités chargées des banques de sang au sujet de la possibilité que des personnes vaccinées contre le COVID-19 donnent du sang contaminé par l'ARNm et la protéine Spike. Notre lettre a reçu une réponse quelques mois plus tard, reconnaissant le problème potentiel, mais sans qu'aucune mesure ne soit prise. Aujourd'hui, près de deux ans plus tard, la séroprévalence des anticorps sensibles contre la protéine Spike (que ce soit par infection naturelle, par vaccination ou les deux) est presque universelle dans les populations américaines. Cela signifie que la protéine Spike pourrait se trouver dans un petit nombre de monocytes CD16 dans pratiquement tous les dons de sang. Il reste donc le problème des nanoparticules lipidiques circulantes contenant de l'ARNm qui sont en circulation après la vaccination pendant 15 jours et probablement plus longtemps. Au lieu de créer un nouveau système de banque du sang, il serait plus judicieux de faire pression sur les systèmes de banque du sang existants pour qu'ils saisissent les informations relatives à la vaccination contre la COVID-19 chez les donneurs de sang et envisagent une période de blocage après l'injection avant la procédure de don de sang.