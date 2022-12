Nous devons discuter des raisons pour lesquelles la Russie a envahi l'Ukraine (The Independent)

Nous devons discuter des raisons pour lesquelles la Russie a envahi l'Ukraine. Article originel : We need to talk about why Russia invaded Ukraine Par Mary Dejevsky* The Independent, 10.12.22

Sans ce débat, on ne peut pas comprendre ce qui sera nécessaire pour une solution durable.

Ceux qui considèrent la Russie comme un État fondamentalement agressif et impérialiste insistent sur le fait qu'il faut la vaincre et lui faire prendre conscience de son erreur.

Au cours des dix derniers mois, il est arrivé à plusieurs reprises que l'on se sente presque obligé de se détourner des réalités déchirantes de la guerre en Ukraine pour réfléchir à certaines questions plus larges soulevées par le conflit. Les droits et les torts sont si clairs : la Russie a organisé une invasion militaire d'un pays souverain dans le but de le plier par la force à sa volonté. Elle a enfreint toutes les règles de l'ordre international ; elle est l'agresseur. Qu'y a-t-il de plus à dire ?



Beaucoup de choses, je dirais. Car s'il y a un accord général sur ce qui s'est passé, et comment, il y a deux points de vue très différents, voire opposés, sur les raisons.

Le premier est celui qui a dominé ce que l'on pourrait appeler le courant politique et médiatique occidental depuis que les Russes ont envahi l'Ukraine le 24 février de cette année. Selon ce point de vue, la guerre est une guerre d'agression. La Russie est par nature une puissance impérialiste, et son objectif est de restaurer, sinon l'Union soviétique, du moins l'empire russe. Certains accusent principalement Poutine, affirmant que l'invasion est née de sa conviction obsessionnelle que l'Ukraine a toujours été, et doit rester, une partie (subordonnée) de la Russie. D'autres disent qu'il s'agit moins du dirigeant que du pays.

Mais les conclusions tirées sont les mêmes. Premièrement, il ne peut y avoir d'échanges raisonnables avec la Russie tant que Poutine ne tombe pas ou que Moscou ne "change pas de comportement". Deuxièmement, les pays d'Europe centrale et orientale ont eu raison : ils ont eu raison de considérer la Russie comme une menace, et ils ont eu raison de vouloir rejoindre l'OTAN pour se protéger. Si l'Ukraine avait bénéficié d'une protection similaire, cette guerre n'aurait peut-être pas eu lieu.



L'autre point de vue est presque l'image miroir, mais il a été beaucoup moins entendu que le premier. Selon ce point de vue, la guerre de la Russie contre l'Ukraine est à la base défensive et a été lancée contre ce que Moscou considérait comme une menace croissante - et mortelle - pour sa sécurité. La Russie s'est sentie affaiblie après l'effondrement de l'Union soviétique en 1991. Elle s'est tenue à l'écart dans les années 1990 et au début des années 2000, lorsque les anciens pays du Pacte de Varsovie et les États baltes ont rejoint l'alliance occidentale. Mais aujourd'hui, l'Ukraine est préparée par les États-Unis (et le Royaume-Uni) au point de devenir de facto, mais pas encore de jure, un membre de l'OTAN.

Au fil des ans, la Russie a plaidé en faveur de certains accords de sécurité européens globaux, mais elle a été ignorée ou repoussée (la dernière fois en décembre 2021). La prochaine étape ne pourrait être que le stationnement d'armes lourdes américaines en Ukraine et la préparation de l'OTAN à une attaque contre la Russie ou contre son "régime". Craignant pour sa propre sécurité, la Russie a jugé qu'elle devait bondir avant que l'intention ne devienne réalité.



Ce deuxième point de vue, qui voit dans les actions de l'Occident un facteur majeur, voire décisif, poussant la Russie à la guerre, a récemment trouvé son expression dans un petit livre concis et élégant - à peine plus qu'un pamphlet, en fait - intitulé How the West Brought War to Ukraine (Siland Press, 2022). Écrit par Benjamin Abelow, un Etatsunien issu du milieu médical et de la recherche qui a travaillé à Washington sur les questions d'armement nucléaire, ce livre semble avoir touché une corde sensible, en particulier dans les régions d'Europe où le débat public sur les origines de cette guerre a été pour le moins minimal.

Ce que fait Abelow, en 70 pages succinctes, c'est replacer la guerre dans son contexte historique plus large, énumérer les actions du côté occidental qui ont précédé l'invasion russe et expliquer comment elles ont pu être perçues à Moscou. Il met également en lumière les premières alarmes lancées par des hommes d'État américains, selon lesquelles l'avancée de l'OTAN aux frontières de la Russie pourrait conduire à la guerre - non pas, notez-le, à des tensions accrues, mais à une véritable guerre.



Parmi eux figuraient Henry Kissinger, le regretté diplomate et observateur de la Russie George Kennan, Jack Matlock, qui a été ambassadeur des États-Unis à Moscou lors de l'effondrement de l'Union soviétique, et - fait intéressant - un autre ancien ambassadeur des États-Unis à Moscou, aujourd'hui directeur de la CIA, William Burns, qui est l'un des rares responsables américains à avoir rencontré son homologue russe depuis le début de la guerre. Il ne s'agit pas d'une équipe légère. Mais leurs conseils ont été rejetés - en partie, semble-t-il, en raison d'un consensus selon lequel toute réaction russe pouvait être dissuadée.

Abelow se penche sur ce qu'il appelle les "provocations occidentales", à savoir le triomphalisme de l'après-guerre froide, le feu vert donné aux anciens États du bloc de l'Est pour rejoindre l'OTAN en dépit de ce que la Russie a compris comme étant des promesses contraires, l'éviction en 2014 du président ukrainien démocratiquement élu - que la Russie a considéré comme un coup d'État inspiré par les États-Unis - et la manière dont l'Occident a ensuite attiré l'Ukraine dans le bloc occidental, avec l'accord d'association avec l'UE et l'assistance militaire de l'OTAN, tout en abrogeant les accords de contrôle des armements de la guerre froide.