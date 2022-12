Prolifération virale et charge virale du SRAS-CoV-2 - aucune différence entre vaccinés et non vaccinés selon une étude de Microbiology Spectrum (TrialSite News)

Une étude récente parrainée par un organisme de recherche à but non lucratif de Californie du Sud, Oak Crest Institute of Science, a suivi deux participants vaccinés, un homme et une femme, qui ont développé la COVID-19 de manière indépendante entre le 27 décembre 2021 et le 3 janvier 2022. Manjula Gunawardana, M.P.H., et ses collègues ont utilisé des techniques moléculaires de pointe pour l'analyse d'échantillons d'écouvillons nasaux prélevés à haute fréquence de manière longitudinale afin de déterminer si la vaccination complète avait une incidence sur les taux de réplication du SRAS-CoV-2 et/ou les charges virales tout au long du cycle de vie de l'infection. L'équipe chargée de l'étude est parvenue à trois conclusions essentielles : 1) les temps de doublement du virus du SRAS-CoV-2 étaient comparables chez les sujets vaccinés et non vaccinés infectés par des variantes antérieures du SRAS-CoV-2 ; 2) les personnes vaccinées ont une phase de clairance (Note de SLT : élimination du virus ou plus exactement décroissance du virus) plus courte que les sujets non vaccinés dans une étude antérieure ; et 3) les protocoles d'échantillonnage continu ont permis à l'équipe de détecter une mutation virale chez l'un des participants alors qu'ils étaient testés positifs.

Voici l'Abstract de l'étude :

( Note de SLT : certains passages ont été soulignés par nous).



Résumé :

La cinétique de l'infection par le coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV-2) dans un contexte clinique réel représente une lacune dans la compréhension de la pathogenèse sous-jacente de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19). Il existe peu de rapports sur la dynamique décrivant les deux principales composantes du cycle de vie viral, à savoir la phase de prolifération rapide et la phase de clalirance plus lente. Nous présentons ici les résultats d'une étude de surveillance clinique en milieu de travail au cours de laquelle deux participants vaccinés ont été infectés par le variant Omicron du SRAS-CoV-2 (lignée BA.1.). Les sujets ont été suivis longitudinalement avec une haute résolution temporelle, ce qui a permis de caractériser la cinétique des deux phases virales. Les temps de doublement viral dans la phase de prolifération (3,3 à 3,5 h) et les charges virales maximales mesurées étaient similaires à ceux observés chez des personnes non vaccinées infectées par une souche antérieure de SRAS-CoV-2. Cependant, la phase de clairance était beaucoup plus courte dans l'étude actuelle et présentait de manière inattendue un profil multimodal. Le séquençage longitudinal du génome entier du SRAS-CoV-2 a permis d'identifier une mutation stable apparue chez l'un des participants au cours de la période de positivité de deux semaines. Notre petite étude fournit un aperçu rare de la dynamique clinique du SRAS-CoV-2, avec une signification pour les mesures de santé publique et la biologie sous-jacente de la COVID-19. IMPORTANCE Nous menons actuellement une étude clinique du SRAS-CoV-2 sur le lieu de travail, basée sur une surveillance fréquente et longitudinale de la maladie chez le personnel et les membres du foyer. Nous avons étudié ici la dynamique virale chez deux participants récemment vaccinés qui ont été infectés par le même variant Omicron du SRAS-CoV-2. Comme les sujets étaient inscrits à notre étude, nous avons pu suivre l'ensemble du cycle de vie viral avec une haute résolution temporelle, grâce à des échantillons prélevés toutes les 12 heures. De manière surprenante, la courte phase de prolifération virale et les charges virales maximales dans les échantillons d'écouvillonnage nasal étaient similaires à nos observations précédentes avec des participants non vaccinés et une souche virale antérieure. Cependant, la phase de décroissance, qui indique la clairance virale, était beaucoup plus courte ici. Nos résultats donnent un aperçu rare et réel de la cinétique de réplication clinique du SRAS-CoV-2, ce qui pourrait avoir un impact sur les thérapies immédiates et la prise de conscience d'un potentiel de transmission plus précoce et plus important.