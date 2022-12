QUINZE enfants de moins de 15 ans sont décédés des suites d'une complication mortelle du streptocoque A cet hiver, alors que les responsables de la santé affirment que les effets sur l'immunité des confinements liés à la Covid pourraient être à l'origine d'une épidémie d'une ampleur inhabituelle (Daily Mail)

QUINZE enfants de moins de 15 ans sont décédés des suites d'une complication mortelle du streptocoque A cet hiver, alors que les responsables de la santé affirment que les effets des confinements liés à la Covid pourraient être à l'origine d'une épidémie d'une ampleur inhabituelle.

Article originel : FIFTEEN children under 15 have now died from killer Strep A complication this winter as health chiefs say knock-on effects of Covid lockdowns may be to blame for unusually big outbreak

Daily Mail,

Les victimes sont des enfants de moins de 10 ans en Angleterre, en Irlande du Nord et au Pays de Galles.

Le streptocoque A peut provoquer des infections, notamment l'impétigo, la scarlatine et l'angine.

Dans des cas extrêmement rares, la bactérie peut déclencher une complication potentiellement mortelle.

Dans des cas extrêmement rares, toutefois, la bactérie peut pénétrer dans le sang et déclencher une complication potentiellement mortelle. Les responsables de la santé ont confirmé aujourd'hui que près de 170 enfants ont déjà été touchés par le streptocoque invasif du groupe A (iGAS) cette saison. Les épidémies de streptocoque A commencent généralement à s'accélérer au début de l'année, avant de culminer au printemps. Mais cette année, les cas sont apparus plus tôt que d'habitude. Au total, 659 cas d'iGAS ont été détectés en Angleterre jusqu'à présent cette saison, dont 60 ont été mortels. Les données de l'Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA) indiquent que cinq fois plus de nourrissons ont été terrassés cet hiver, par rapport à avant Covid. Quelque 169 cas d'iGAS chez des moins de 14 ans ont été enregistrés entre le 12 septembre et le 4 décembre. À titre de comparaison, 431 ont développé cette complication pendant toute l'année 2017/18 - considérée comme la dernière " mauvaise " année. Chez les enfants cette année, les cas sont les plus fréquents chez les enfants de un à quatre ans (85), suivis des enfants de cinq à neuf ans (60), des moins de un an (13) et des 10 à 14 ans (11). En Angleterre, il y a eu 13 décès dus à l'iGAS chez les moins de 15 ans. Un décès a également été enregistré en Irlande du Nord et un autre au Pays de Galles, ce qui porte le total britannique à 15. Lors de la dernière mauvaise saison en Angleterre, il y a eu 27 décès chez les enfants. Mais le taux de létalité - le nombre de décès liés à des infections confirmées - est conforme à celui des années précédentes, selon l'UKHSA. La majorité des 659 cas recensés en Angleterre continuent de concerner des adultes, avec 490 infections et 47 décès chez les plus de 18 ans depuis la mi-septembre. Quelque 23 décès sont survenus chez des personnes de plus de 75 ans. Les taux d'iGAS sont les plus élevés dans le Yorkshire (1,8 cas pour 100 000 personnes), suivi par le Sud-Est (1,4). Les taux sont les plus faibles dans l'Est de l'Angleterre et à Londres (0,9). L'UKHSA a déclaré qu'il y a généralement une augmentation des cas d'iGAS tous les trois ou quatre ans, mais que la distanciation sociale pendant la pandémie de Covid "peut avoir interrompu ce cycle et expliquer l'augmentation actuelle". L'UKHSA a ajouté : " L'augmentation est susceptible de refléter une sensibilité accrue à ces infections chez les enfants en raison du faible nombre de cas pendant la pandémie ".

Selon l'UKHSA, les taux élevés d'autres virus respiratoires - dont la grippe, le VRS et le norovirus - pourraient exposer les enfants à un risque plus élevé de co-infection par le streptocoque A, ce qui les rendrait plus vulnérables aux maladies graves. Rien ne prouve qu'une nouvelle souche d'iGAS soit à l'origine de l'épidémie, mais les scientifiques étudient les autres facteurs qui pourraient être à l'origine de cette flambée. Ils examinent également l'augmentation des infections par l'iGAS des voies respiratoires inférieures chez les enfants au cours des dernières semaines, en particulier l'emphysème, c'est-à-dire les dommages causés aux sacs d'air dans les poumons. Pendant ce temps, l'UKHSA a enregistré 6 601 cas de scarlatine - qui est causée par le streptocoque A. Ce chiffre est deux fois et demie supérieur à celui de la saison 2017/18. Plus de 1 000 cas ont été signalés au cours de la seule semaine la plus récente. Il est "important" que les cas de scarlatine soient "traités rapidement avec des antibiotiques pour limiter la propagation et réduire le risque de complications potentielles" chez les personnes infectées et leurs contacts proches, a déclaré l'UKHSA. La phénoxyméthylpénicilline, l'amoxicilline et la clarithromycine sont trois antibiotiques utilisés pour traiter les infections à streptocoque A. Les responsables de la santé ont conseillé aux médecins d'adopter un "seuil bas" pour la prescription de ces médicaments aux jeunes soupçonnés d'être atteints d'une infection à streptocoque A, car ils craignaient que cela n'entraîne une résistance aux antibiotiques, c'est-à-dire que le traitement devienne moins efficace contre les bactéries en raison d'une utilisation excessive. Mais l'UKHSA a souligné aujourd'hui que la résistance aux antibiotiques n'est pas en hausse. Le Dr Colin Brown, directeur adjoint de l'UKHSA, a déclaré : "La scarlatine et l'angine sont des maladies infantiles courantes qui peuvent être traitées facilement avec des antibiotiques. Dans de très rares cas, la bactérie peut passer dans la circulation sanguine et provoquer une maladie plus grave, appelée streptocoque invasif du groupe A. Nous savons que cela est préoccupant pour les parents et les enfants. Nous savons que cela inquiète les parents, mais je tiens à souligner que, même si nous constatons une augmentation des cas chez les enfants, cela reste très rare".

Entre le 12 septembre et le 4 décembre, l'UKHSA a été informée de 659 cas d'iGAS (ligne grise). Les taux sont actuellement plus élevés que ceux des cinq hivers précédents...

Traduction SLT