Rapport de la COVID-19 Vaccine Injury Group : Les inquiétudes concernant la pathogénicité de la protéine Spike augmentent (TrialSite News)

La grande organisation de patients blessés par le vaccin contre la COVID-19, React19, a publié un rapport intitulé "The Spike Protein Problem". Divisé en deux parties, le plaidoyer des patients présente des arguments solides en faveur des problèmes liés à la protéine spike dans la population blessée par le vaccin contre la COVID-19, avec un lien vers une revue de la littérature comprenant plus de 1 300 articles. Identifiant les tendances en matière d'effets secondaires et de lésions liés aux vaccins, quelle que soit la technologie ou la marque du vaccin, l'organisation à but non lucratif rapporte que des myocardites ont été signalées pour les vaccins AstraZeneca et Janssen, mais aussi, bien sûr, que ce risque est connu pour les vaccins à base d'ARNm, notamment Pfizer-BioNTech (BNT162b2) et Moderna (ARNm-1273). La thrombocytopénie thrombotique induite par le vaccin, qui a conduit à l'interruption de l'essai clinique de Janssen aux États-Unis, a également été identifiée comme un possible effet secondaire rare des vaccins à ARNm. Une grande liste de rapports et d'études divers est maintenant disponible. Il est temps que la communauté médicale commence à prendre soin de tous les patients.



Voir le lien vers la revue de littérature de React19. Bien que la protéine spike n'ait pas été identifiée par la recherche ou la médecine traditionnelle comme responsable des lésions post-vaccins COVID-19, React19 et ses conseillers suggèrent un réel problème.





Communs entre les personnes blessées par les vaccins et les voyageurs de longue durée

Selon React19, certains symptômes liés aux vaccins sont partagés avec la cohorte massive croissante des personnes souffrant de la COVID-19 (entre 10 % et 30 % de tous les cas de la COVID-19 sont à risque), comme le montrent les articles récents d'Avindra Nath, MD, y compris un article et un autre sur les personnes blessées par les vaccins. Le Dr Nath travaille aux National Institutes of Health (NIH) en tant que chercheur principal très respecté et directeur clinique du National Institute of Neurological Disorders and Stroke, qui fait partie des NIH.





Il est temps d'ouvrir le dialogue

Dans le récent communiqué de presse, React19 fournit un riche répertoire de la littérature sur les blessures causées par le vaccin contre la COVID-19. Si ce sujet n'est pas très connu, cela est dû au fait que l'establishment médical, y compris les régulateurs de la Food and Drug Administration, les chercheurs des instituts de recherche de pointe tels que les NIH, et les responsables de la santé publique des CDC semblent refuser de reconnaître publiquement le problème croissant. De quoi ont-ils peur ? En fait, certains organismes d'État chargés de l'octroi des licences médicales font de la simple discussion des lésions causées par le vaccin COVID-19 un sujet relevant de la catégorie "désinformation". Pour effrayer les médecins, la plupart d'entre eux ont peur de s'ouvrir, d'en apprendre davantage et, en fin de compte, de soigner cette catégorie de patients vulnérables. Cela représente une forme d'autoritarisme médical.





Dans quelle mesure le problème est-il répandu ?

TrialSite estime que le nombre de blessures causées par le vaccin COVID-19 varie entre 250 000 et 1,5 million, en fonction de plusieurs facteurs. Certaines estimations sont vagues, basées, par exemple, sur la récente décharge de données V-Safe (le tribunal a obligé le CDC à publier les données), qui a révélé que sur 10 millions d'enregistrements, 7,7 % des contributeurs ont signalé une visite à l'hôpital ou dans une clinique après la vaccination par le COVID-19. Voir le rapport TrialSite.

Cependant, ce n'est pas parce qu'une personne doit se rendre à la clinique que cela reste ou même qu'il s'agit d'une blessure aiguë. Ainsi, l'estimation plus prudente de TrialSite est basée sur les recherches en cours sur le sujet. Bien entendu, il s'agit de l'estimation actuelle et les éventuels problèmes à moyen ou long terme sont inconnus à ce stade.





La vaccination est importante... mais l'honnêteté et la sécurité le sont tout autant.

TrialSite a toujours affirmé que les vaccins COVID-19 ont adouci les contours de la pandémie, notamment lors des précédentes variantes qui n'avaient pas autant muté. Avec Delta sont apparues des percées infectieuses généralisées, et avec Omicron, il y a maintenant plus de personnes qui meurent du COVID-19 aux États-Unis qui sont vaccinées que celles qui ne le sont pas. Cela ne signifie pas que les groupes à risque ciblés ne devraient pas envisager la vaccination. L'évolution des données et des connaissances suggère une approche plus granulaire et basée sur le risque des vaccins actuels jusqu'à ce qu'ils deviennent beaucoup plus prévisibles, sûrs et durables.



Appel à l'action : Consultez l'important rapport de React19. TrialSite soutient les fondateurs de React19, Bri Dressen et le Dr Joel Wallskog. Alors que les nouveaux vaccins contre la COVID-19 sont devenus obligatoires dans de nombreuses sphères de la vie, sans que la responsabilité de l'industrie ou des participants à la chaîne de valeur des vaccins ne soit engagée et sans que les profits pharmaceutiques ne soient historiques, la bonne chose à faire est de s'assurer que cette catégorie vulnérable de patients blessés est prise en charge.