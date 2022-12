Rapport de situation en Ukraine - Plus de missiles, des plans d'attaque, l'artillerie atteint le moral des troupes (MoA)

Rapport de situation en Ukraine - Plus de missiles, des plans d'attaque, l'artillerie atteint le moral des troupes Article originel : Ukraine SitRep - More Missiles, Attack Plans, Artillery Hits Morale Moon of Alabama, 17.12.22

Hier :

La Russie a lancé des dizaines de missiles sur l'infrastructure énergétique ukrainienne vendredi matin, mettant hors service les systèmes de chauffage dans les villes du pays alors que les températures sont tombées bien en dessous de zéro et incitant la compagnie nationale d'électricité à imposer des coupures d'urgence généralisées.

La Russie a lancé 76 missiles sur des cibles d'infrastructures critiques à travers l'Ukraine et les défenses aériennes ont réussi à en abattre 60, a déclaré le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, le général Valeriy Zaluzhnyi, dans un communiqué.



Seize missiles ont réussi à atteindre leurs cibles. Le reste du rapport mentionne plusieurs des zones visées. Mais ces chiffres s'additionnent pour donner plus de 16 missiles :

Le ministre ukrainien de l'énergie, Herman Galushchenko, a déclaré que neuf installations de production d'électricité avaient été endommagées, selon l'agence de presse Ukrinform. Il a également déclaré que les stations et sous-stations correspondantes qui transmettent l'électricité avaient subi des dommages.

...

À Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, 10 missiles ont frappé la ville, endommageant des infrastructures essentielles, selon un responsable local.

...

Des missiles ont également endommagé des infrastructures et touché un immeuble résidentiel dans la ville centrale de Kryvyi Rih, ville natale de M. Zelensky.



L'attaque était manifestement plus importante que ce que le général Zaluzhnyi a affirmé. Ou le nombre d'avions abattus était erroné.

Cela devait également être évident pour les auteurs et les rédacteurs de l'article cité, mais n'est pas mentionné dans celui-ci.



Le ministère russe de la Défense n'a pas communiqué de chiffres précis, mais a affirmé que des leurres avaient délibérément participé à la frappe :

Le vendredi 16 décembre, les systèmes de commandement militaire, de défense et du complexe industriel de l'Ukraine, ainsi que les installations énergétiques qui les soutiennent, ont été frappés par une frappe massive d'armes de précision à longue portée, aéroportées et maritimes. L'objectif de cette frappe a été atteint. Toutes les cibles assignées ont été neutralisées. La frappe a empêché le transfert d'armes et de munitions de fabrication étrangère, bloqué le mouvement des réserves vers les zones de combat et arrêté les entreprises de défense ukrainiennes qui produisent et réparent des armes, des équipements militaires et des munitions. Pour repousser la frappe des systèmes de défense aérienne ukrainiens et occidentaux, des ressources importantes ont été consacrées à des leurres délibérément lancés.

Dans le même temps, quatre stations radar des systèmes de défense aérienne ukrainiens S-300 dans les localités d'Andrusovka et de Pridneprovskoye (région de Dnepropetrovsk), ainsi que de Novotavricheskaya et de Nikolay-Pole (région de Zaporozhye), ont été révélées et détruites. En raison des actions non professionnelles des unités de défense aérienne ukrainiennes, les infrastructures civiles au sol ont été endommagées.



Les forces russes envoient d'abord des drones bon marché de conception iranienne comme leurres, puis enchaînent avec de véritables missiles de croisière. Si la première salve a incité les défenses aériennes à alléger leurs radars, une deuxième salve a suivi pour les détruire.



Comme les comptes publiés sur le nombre total d'impacts ne correspondent pas aux totaux revendiqués par l'armée ukrainienne, celle-ci a modifié ses chiffres :

L'état-major ukrainien a déclaré samedi que les Russes avaient lancé 98 missiles et 65 roquettes tirées par des systèmes à roquettes multiples visant des cibles civiles et des infrastructures énergétiques lors de ce barrage. L'armée avait auparavant avancé le chiffre de 76 missiles, et bien que la raison de ce changement n'ait pas été immédiatement claire, les informations fournies dans les premières heures suivant une attaque sont souvent incomplètes.

Aujourd'hui, d'autres frappes sont survenues :

Alors que les Ukrainiens craignaient déjà de nouvelles frappes, de nouvelles explosions ont retenti au-dessus de la ville portuaire d'Odessa tôt samedi, et des alertes au raid aérien ont retenti dans tout le pays quelques heures plus tard. En milieu de matinée, le commandement général ukrainien a averti que des jets militaires décollaient du Belarus voisin et que l'ensemble de l'Ukraine était une cible potentielle.

Les premiers rapports des responsables ukrainiens, samedi, faisaient état de l'interception de missiles en approche. Le commandement militaire du sud du pays a déclaré que deux missiles russes avaient été interceptés par sa défense aérienne à Odessa, sans faire de victimes.



Hier, le président russe Vladimir Poutine a été informé pendant toute une journée des plans futurs de l'"opération militaire spéciale" :

Le président a passé toute la journée de vendredi à travailler à l'état-major conjoint des branches militaires impliquées dans l'opération militaire spéciale.

Le chef de l'État a été informé des travaux de l'état-major et des progrès réalisés dans le cadre de l'opération militaire spéciale. Il a tenu une réunion générale et des réunions séparées avec les commandants.