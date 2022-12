Rapport de situation sur la Guerre en Ukraine - Guerre de contre-artillerie - Désastre financier (Moon of Alabama)

Rapport de situation sur la Guerre en Ukraine - Guerre de contre-artillerie - Désastre financier

Article originel : Ukraine SitRep - Counter Artillery War - Financial Disaster

Moon of Alabama, 28.12.22 Depuis le milieu de l'année, il est devenu évident que la guerre en Ukraine est principalement menée par l'artillerie. L'Ukraine était clairement le perdant dans ce combat, car les forces russes ont tiré huit fois plus de munitions d'artillerie que l'Ukraine ne pouvait en fournir. Les États-Unis et certaines dépendances européennes sont intervenus. Quelque 120 canons M-777 et une myriade de systèmes d'artillerie modernes montés sur chenilles ont été donnés à l'armée ukrainienne. Des centaines de tonnes de munitions ont été acheminées. Les États-Unis et certains alliés ont livré des systèmes HIMARS qui pouvaient dépasser les limites de l'artillerie à canon. L'armée russe a réagi. Elle a dispersé ses dépôts et ses centres de commandement, limitant ainsi le nombre de cibles pour les systèmes HIMARS. Elle a également intensifié son utilisation de la guerre électronique qui a mis hors service les drones que l'artillerie ukrainienne utilisait pour trouver ses cibles : La suppression électronique des drones ukrainiens a émoussé l'un des principaux avantages de Kiev au cours des premiers mois de la guerre. Les Ukrainiens comptaient sur des renseignements supérieurs - fournis en grande partie par les drones - pour rendre leur arsenal d'artillerie plus précis que l'arsenal russe, plus important, composé de gros canons et de lance-roquettes. Mais la guerre électronique des Russes a empêché ces drones de naviguer et de communiquer - et a privé les Ukrainiens de la précision sur laquelle ils comptaient. "La défaite de la précision était essentielle à la survie des unités" pour les Russes, expliquent les analystes Mykhaylo Zabrodskyi, Jack Watling, Oleksandr Danylyuk et Nick Reynolds dans une étude réalisée pour le Royal United Services Institute de Londres.

...

"L'espérance de vie moyenne d'un quadcoptère est restée autour de trois vols", ont écrit Zabrodskyi, Watling, Danylyuk et Reynolds. "L'espérance de vie moyenne d'un drone à voilure fixe était d'environ six vols" et, "au total, on peut dire que seulement un tiers environ des missions de drones ont été couronnées de succès."

Dépourvue de réelles capacités de combat, l'artillerie ukrainienne s'est tournée vers des cibles fixes plus faciles. Fin novembre, elle a recommencé à bombarder intensément la ville de Donetsk avec de l'artillerie et des missiles. Comme il y a peu d'installations militaires ou même de casernes dans la ville, il s'agissait clairement d'une guerre contre sa population civile.

Carte "occidentale" montrant les impacts dans la ville de Donetsk - 1er décembre.

5 décembre

18 décembre

Les journaux en langue russe ont parlé des victimes civiles causées par le carnage. Les dirigeants politiques de la République de Donetsk ont demandé une opération urgente contre la menace. Comme la ligne de front fortement fortifiée rend impossible une percée rapide et la chasse à l'artillerie derrière cette ligne, les militaires russes ont pris d'autres mesures. Une cellule spéciale a été créée pour mener la lutte contre l'artillerie ukrainienne autour de Donetsk. Davantage de radars de contre-artillerie ont été installés. Davantage d'interprètes d'images satellites ont commencé à rechercher les positions de tir. Des canons de contre-batterie à plus longue portée sont également apparus. Au cours des dix derniers jours, la campagne a commencé à donner des résultats significatifs. De nombreux rapports quotidiens récents du ministère russe de la Défense font état des résultats de cette campagne anti-artillerie. Voici celui d'hier : Dans le cadre de la guerre de contre-batterie, un système d'artillerie M-777 de fabrication étatsunienne a été détecté et détruit près de Netaylovo ainsi que son équipage qui avait bombardé des zones résidentielles à Donetsk. Un autre système d'artillerie M-777 a été détruit près de Preobrazhenka (région de Zaporozhye). Un Uragan et deux systèmes de roquettes à lancement multiple (MLRS) Grad ont été détruits près de Nevskoye (République populaire de Lugansk) et de Seversk (République populaire de Donetsk). Deux systèmes d'artillerie automoteurs ukrainiens 2S1 Gvozdika ont été détruits sur leurs positions de tir près de Krasnogorovka et Prechistovka (République populaire de Donetsk). Quatre obusiers Msta-B et deux obusiers D-20 ont été détruits près de Kupyansk (région de Kharkov), Velikaya Novosyolka (République populaire de Donetsk) et Novogrigorovka (région de Kherson). Les installations de défense aérienne ont abattu trois drones ukrainiens près d'Olginka, Guselskoye (République populaire de Donetsk) et Peremozhnoye (région de Zaporozhye). En outre, deux MLRS Uragan ont été interceptés près de Kostogryzovo (région de Kherson), et trois missiles antiradiation HARM de fabrication américaine près de Debaltsevo (République populaire de Donetsk).

Et celui-ci, d'aujourd'hui : Dans le cadre de la guerre de contrebatterie, deux systèmes d'artillerie M-777 de fabrication étatsunienne et un obusier FH-70 de fabrication allemande, qui étaient utilisés pour le bombardement des zones résidentielles de Donetsk, ont été détruits sur leurs positions de tir près de Krasnogorovka (République populaire de Donetsk). Trois véhicules de combat ukrainiens pour les systèmes de roquettes à lanceur multiple Grad ont été détruits près de Seversk. Trois obusiers Msta-B ukrainiens ont été détruits près de Petropavlovka (région de Kharkov), Berestovoye (République populaire de Donetsk) et Chernobayevka (région de Kherson). Des obusiers ukrainiens D-20 et D-30 ont été détruits près de Georgiyevka et Maryinka (République populaire de Donetsk).

Selon un autre rapport, le temps de réaction entre la détection et la transmission des coordonnées de la cible et le contre-feu actif n'est plus que de deux minutes. Les temps de mise en place et de déplacement d'un obusier M-777 sont chacun d'au moins trois minutes avec un équipage complet et bien entraîné. Lorsque le radar détecte un M-777 ukrainien en train de tirer, la réponse russe intervient maintenant avant que le canon ne puisse être déplacé.

La campagne de contre-batterie peut désormais être qualifiée de succès total. Le dernier impact de l'artillerie ukrainienne dans la ville de Donetsk a été signalé le 23 décembre. La campagne devra se poursuivre jusqu'à ce que l'Ukraine soit à court d'armes. Jusqu'à présent, les Ukrainiens tirent encore plus de munitions que ce que l'"ouest" peut produire : "L'utilisation de l'artillerie ukrainienne, de manière prudente, se situe probablement autour de peut-être 90 000 cartouches par mois", a déclaré la semaine dernière Michael Kofman, directeur des études russes au C.N.A., un institut de recherche de Virginie, sur le podcast "War on the Rocks". "C'est beaucoup plus que ce que n'importe qui fabrique à l'Ouest en ce moment. Donc tout cela est sorti des stocks, ce qui revient à vider vos comptes d'épargne."

Avec moins d'armes disponibles du côté ukrainien, le besoin de nouvelles munitions va diminuer. C'est une mauvaise nouvelle pour les Ukrainiens qui occupent les tranchées de la ligne de front. Les tirs d'artillerie lourde qu'ils subissent ne feront qu'intensifier et augmenter leurs pertes déjà très élevées. À un moment donné et à certains endroits, les lignes se briseront et laisseront la place aux militaires russes. Les combats actuels sont concentrés autour de Bakhmut/Artyomovsk. Le commandement ukrainien a envoyé des réserves pour tenir la ville.

Sous le feu permanent de l'artillerie russe, les seize brigades actuellement déployées dans et derrière Bakhmut seront décimées une à une. C'est un combat lent où les lignes ne bougent que peu à peu en faveur du camp russe. Mais c'est une bataille très efficace dans une guerre destinée à démilitariser l'Ukraine. En raison de combats d'artillerie très inégaux, les pertes ukrainiennes seront plusieurs fois supérieures aux pertes russes.

Sur le plan économique, l'Ukraine a déjà perdu la guerre. Elle vit grâce aux prêts des gouvernements "occidentaux", elle sera sûrement en défaut de paiement : Le gouvernement ukrainien a eu du mal à lever des fonds sur les marchés obligataires pendant la guerre et paie aux investisseurs plus qu'il ne perçoit, selon une déclaration de la Banque centrale qui souligne la dépendance croissante du pays à l'égard de l'aide étrangère.

...

Selon les prévisions, l'économie devrait se contracter d'environ 40 % cette année, ce qui aura pour effet de tarir les recettes fiscales et de retarder indéfiniment les dépenses prévues qui auraient pu stimuler la croissance. La déclaration de la Banque centrale, publiée lundi, a mis en évidence un aspect moins visible du manque de financement de l'Ukraine causé par la guerre : l'incapacité à lever des fonds sur le marché. Depuis l'invasion de la Russie le 24 février, l'Ukraine n'a pas été en mesure de renouveler la dette accumulée avant la guerre. Selon la Banque centrale, le pays a payé aux investisseurs environ 2,2 milliards de dollars de plus que ce qu'il a perçu lors des ventes d'obligations pendant cette période. Tout cela a rendu les finances publiques ukrainiennes, qui ont été chancelantes dans le meilleur des cas depuis l'indépendance, très dépendantes de l'aide des États-Unis, de l'Union européenne, des pays européens qui font des dons individuels et d'autres donateurs.

Même le FMI, contrôlé par les États-Unis, n'est pas disposé à injecter davantage d'argent dans ce trou noir : Le budget adopté par le Parlement ukrainien pour l'année prochaine prévoit un déficit d'environ 36 milliards de dollars. Environ la moitié des dépenses prévues sont destinées à l'armée, à la police et à d'autres dépenses militaires. Cette année, le déficit a été encore plus élevé, soit environ 5 milliards de dollars par mois. Le Fonds monétaire international, qui a sauvé l'Ukraine pendant une longue série de crises financières après l'indépendance, n'a pas continué à accorder des prêts à grande échelle pendant la guerre. "Ils s'inquiètent de la viabilité de la dette", a déclaré Tymofiy Mylovanov, un ancien ministre de l'économie qui est professeur à l'école d'économie de Kiev. "Si le FMI s'inquiète de la viabilité de la dette et de la capacité de financement, imaginez ce que pensent les investisseurs privés."

En revanche, le commerce international avec la Russie est en plein essor cette année et ses chiffres financiers, récemment évoqués par son président Poutine, semblent meilleurs que ceux de "l'Ouest" : Premièrement, l'effondrement économique prédit n'a pas eu lieu. Certes, nous avons enregistré une baisse, et je vais répéter les chiffres. Il y a eu des promesses - ou des prédictions ou des espoirs peut-être - que l'économie de la Russie allait se contracter. Certains ont dit que son PIB allait chuter de 20 % ou plus, de 20 à 25 %. Il est vrai qu'il y a une baisse du PIB, mais pas de 20-25 % ; elle est en fait de 2,5 %. C'est la première chose. Deuxièmement. L'inflation, comme je l'ai dit, sera d'un peu plus de 12 % cette année - c'est aussi l'un des indicateurs les plus importants. Je pense que c'est beaucoup mieux que dans de nombreux autres pays, y compris les pays du G20. L'inflation n'est pas bonne, bien sûr, mais le fait qu'elle soit plus faible que dans d'autres pays est une bonne chose. L'année prochaine - nous l'avons également mentionné - nous nous efforcerons d'atteindre l'objectif de 4 à 5 %, sur la base des performances de l'économie au premier trimestre - du moins, nous l'espérons. Et c'est une très bonne tendance, contrairement à certains autres pays du G20, où l'inflation est en hausse. Le chômage est à un niveau historiquement bas de 3,8 %. Nous avons un déficit budgétaire, c'est vrai, mais il n'est que de 2 % cette année, l'année prochaine aussi, puis il est prévu à 1 %, et moins de 1 % en 2025 : nous prévoyons environ 0,8 %. Je tiens à souligner que d'autres pays - tant les grandes économies en développement que les économies de marché dites développées - enregistrent un déficit beaucoup plus important. Aux États-Unis, je pense qu'il est de 5,7 %, et en Chine, il est supérieur à 7 %. Toutes les grandes économies affichent des déficits supérieurs à 5 %. Ce n'est pas notre cas. C'est une bonne base pour avancer avec confiance vers 2023.

À la fin de la guerre, l'Ukraine aura une dette incroyable qu'elle ne sera pas en mesure de rembourser pendant des générations. Elle n'aura plus de terres à vendre aux étrangers et plus aucune industrie de quelque valeur que ce soit. Les personnes qui ont imaginé, conçu et mis en œuvre la guerre de sanctions "occidentale" contre la Russie ont fait plus de dégâts à l'Ukraine et à l'"Occident" que quiconque aurait pu l'imaginer. Mais ils n'ont absolument pas réussi à faire du mal à la Russie. Ils devraient tous être licenciés pour leur incompétence avérée.

Traduction SLT