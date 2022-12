Résultats troublants d'une vaste étude : Performance douteuse des rappels bivalents : plus les doses d'ARNm précédentes sont élevées, plus le risque d'infection est grand (TrialSite News)

Résultats troublants d'une vaste étude : Performance douteuse des rappels bivalents : plus les doses d'ARNm précédentes sont élevées, plus le risque d'infection est grand.

Article originel : Large Study’s Disturbing Results: Questionable Bivalent Booster Performance--the Greater the Previous mRNA Doses the Greater the Risk for Infection

TrialSite News, 31.12.22

Les chercheurs de la Cleveland Clinic, dirigés par le Dr Nabin K Shrestha, médecin et spécialiste des maladies infectieuses, ont mené une vaste étude de cohorte rétrospective en exploitant des données solides associées au Cleveland Clinic Health System (CCHS), portant sur 51 977 sujets d'étude et un total de 10 804 employés ayant reçu un vaccin bivalent. Quelle a été l'efficacité de ces vaccins pour stopper la COVID-19 ? 89 % des sujets (9595) ont été vaccinés avec le BNT162b2 (Pfizer-BioNTech), et les 1 178 restants avec le mRNA-1273 (Moderna). A la 13ème semaine de cette étude, 2542 employés (5%) ont contracté la COVID-19. L'étude d'observation portant sur les employés du CCHS a consisté à évaluer les employés qui ont reçu le vaccin bivalent contre la COVID-19 mis sur le marché en septembre 2022. Les chercheurs ont adopté une méthodologie traitant la vaccination bivalente comme une covariable dépendant du temps, permettant de déterminer l'efficacité du vaccin en temps réel. La majorité des cas de SRAS-CoV-2 dans l'Ohio étaient liés aux sous-variants BA.4 et BA.5 Omicron au cours des 10 premières semaines de l'étude (données du ministère de la Santé de l'Ohio). En décembre, les sous-variants les plus actifs sont devenus les lignées BQ.1, BQ.1.1 et BF.7. Les investigateurs de l'ESCC ont mené une série d'analyses statistiques, allant d'un graphique de risques de Simon-Makuch comparant l'incidence cumulée de la COVID-19 dans les états vaccinés et non vaccinés (vaccination bivalente traitée comme une covariable dépendante du temps), à des modèles de régression multivariables à risques proportionnels de Cox ajustés pour évaluer l'association de diverses variables de l'étude avec le délai d'apparition de la COVID-19 (vaccination bivalente incluse comme covariable dépendante du temps). Deux modèles ont été construits, dont un modèle primaire (tous les sujets de l'étude) et un modèle secondaire (personnes ayant déjà été vaccinées contre le SRAS-CoV-2). Toutes les analyses ont été réalisées à l'aide du logiciel survival package et de la version 4.2.2 de R. Les auteurs de l'étude ont constaté que les vaccins bivalents actuels n'étaient globalement efficaces qu'à hauteur de 30 % environ pour protéger contre l'infection par le SRAS-CoV-2 lorsque les lignées Omicron BA.4/BA.5 étaient majoritairement en circulation dans l'Ohio. En outre, les données révèlent que plus le nombre de doses d'ARNm est élevé, plus l'incidence de l'infection par le SRAS-CoV-2 est importante. Malheureusement, ce n'est pas très réjouissant.

Que nous apprend cette étude ? Ce qui suit est une analyse de TrialSite. Nous rappelons que cette étude n'a pas encore été examinée par des pairs et qu'elle ne doit donc pas être citée comme une preuve.

Résultats de haut niveau et POV de TrialSite Sur un total de 51 011 employés du Cleveland Clinic Health System, 20689 (41%) ont eu un épisode antérieur documenté de COVID-19, et 42 064 (83%) ont reçu au moins deux doses d'un vaccin COVID-19. Le COVID-19 est survenu chez 2452 (5%) personnes au cours de l'étude. Dans une conclusion qui fait l'effet d'une bombe (mais qui n'est pas surprenante compte tenu de l'augmentation des données), le risque de COVID-19 augmente avec le temps écoulé depuis l'épisode antérieur le plus récent de COVID-19 et, surtout, avec le nombre de doses de vaccin reçues précédemment. L'analyse multivariable des chercheurs a révélé une bonne nouvelle : l'état de vaccination bivalente était indépendamment associé à un risque plus faible de COVID-19 (HR, 0,70 ; IC 95 %, 0,61-0,80), ce qui a conduit à une efficacité vaccinale (VE) estimée à 30 % (IC 95 %, 20-39 %) pour cette période. Par rapport à la dernière exposition au SRAS-CoV-2 dans les 90 jours, la dernière exposition 6-9 mois auparavant était associée à un risque deux fois plus élevé de COVID-19, et la dernière exposition 9-12 mois auparavant à un risque 3,5 fois plus élevé. Il est important de noter que les vaccins ARNm COVID-19 continuent de présenter des problèmes de durabilité et que le taux d'efficacité de 30 % du vaccin va probablement diminuer assez rapidement. Étant donné que le risque de contracter le COVID-19 augmente avec le nombre de doses de vaccin reçues précédemment, il convient de reconsidérer l'ensemble des prémisses du schéma actuel de vaccination contre le COVID-19. Si l'on considère ces produits comme un outil utilisé en cas de pandémie pour atténuer le risque d'infection grave, ils peuvent être considérés comme une réussite, à moins d'une véritable analyse indépendante des risques réels pour les différentes cohortes d'âge. Mais déclarer que ces produits sont un succès universel compte tenu de l'énorme bouleversement social associé au programme (mandats, etc.) relève davantage d'un programme politique que scientifique.



Quel est le point fort de cette étude ? Bien que les résultats doivent encore être soumis à un examen par les pairs, l'étude de la Cleveland Clinic comprend les éléments suivants qui en font une étude robuste : Un échantillon de grande taille

Menée dans un système de soins de santé, elle démontre que la reconnaissance précoce de l'importance du maintien d'une main-d'œuvre efficace pendant la pandémie a conduit à consacrer des ressources à la production d'un compte rendu précis des personnes atteintes de la COVID-19, de celles qui ont reçu des vaccins et de la date à laquelle elles ont été vaccinées (dossiers solides et précis).

Quelles sont les principales limites de cette étude ? Comme pour toutes les études par observation, il faut tenir compte des limites. Les auteurs présentent plusieurs limites, ainsi que leur interprétation de la manière dont les risques associés à ces facteurs limitatifs peuvent être atténués. Pour ceux qui sont intéressés par une plongée en profondeur, nous recommandons une lecture directe.

Quelle est l'explication possible de l'efficacité plus faible que prévue du vaccin ? Une partie importante de la population étudiée peut avoir eu une infection antérieure asymptomatique avec le variant Omicron. Par exemple, les auteurs soulignent qu'on a estimé qu'environ 33 % des infections par le SRAS CoV-2 étaient asymptomatiques dans des études réalisées à différents endroits. Donc, si c'était effectivement le cas, "la protection conférée par le vaccin bivalent a pu être masquée parce que les personnes ayant déjà été infectées par le variant Omicron étaient peut-être déjà quelque peu protégées". Par exemple, les auteurs appuient cette affirmation sur une étude de séroprévalence du CDC réalisée en février 2022 qui montre que : "64 % de la population âgée de 18 à 64 ans et 75 % des enfants et des adolescents présentaient des signes sérologiques d'une infection antérieure par le SRAS-CoV-2, près de la moitié des sérologies positives étant attribuées à des infections survenues entre décembre 2021 et février 2022, qui auraient été principalement des infections de la lignée Omicron BA.1/BA.2. Comme on s'attend à ce qu'une si grande partie de la population ait déjà été exposée à la variante Omicron du SRAS-CoV-2, on pourrait craindre qu'une proportion importante d'individus soit peu susceptible de tirer un avantage substantiel d'un vaccin bivalent." Bien entendu, cette observation soulève la question suivante : si les propres données du CDC révèlent cette réalité probable, pourquoi pousser autant le rappel bivalent auprès d'un si grand nombre de personnes ?

Quelles sont les implications de ces résultats ? Plutôt que d'affirmer catégoriquement l'approche initiale selon laquelle les vaccins permettraient de contrôler la pandémie - un virus à ARN en mutation dynamique - les auteurs suggèrent plutôt qu'il faut désormais " une approche plus nuancée pour évaluer l'impact potentiel de la vaccination ". Par exemple, "d'autres facteurs que l'efficacité du vaccin doivent être pris en compte".

Quelle était une réalité inattendue associée aux résultats de l'étude ? Les résultats de l'étude ont montré une association entre un risque plus élevé d'infection par le COVID-19 et un nombre plus élevé de doses de vaccin antérieures. En d'autres termes, plus le nombre de personnes vaccinées est élevé, plus la transmission du SRAS-CoV-2 est importante.

Quelle est l'explication possible de ce résultat inattendu ? Les personnes ayant reçu un plus grand nombre de doses étaient de toute façon probablement plus exposées au risque d'infection par la COVID-19. C'est-à-dire les personnes âgées, les personnes présentant des comorbidités, les personnes immunodéprimées, etc. Mais cela n'a pas beaucoup de sens. Les auteurs de l'étude reconnaissent eux-mêmes : "Cependant, la majorité des sujets de cette étude étaient généralement des individus jeunes et tous étaient éligibles pour avoir reçu au moins 3 doses de vaccin à la date de début de l'étude, ce qu'ils ont eu toutes les occasions de faire."

Donc, les auteurs soulignent que les personnes qui ont évité les recommandations du CDC ont en fait été moins infectées que celles qui ont suivi les recommandations du CDC qui ont été plus infectées ? Oui. Les auteurs déclarent : "Malgré cela, leur risque de contracter la COVID-19 était inférieur à celui des personnes ayant reçu un plus grand nombre de doses de vaccin antérieures."





Y a-t-il d'autres études qui trouvent une association possible entre un nombre plus élevé de doses de vaccin antérieures et un risque plus élevé de COVID-19 ? Oui. Les auteurs citent une vaste étude qui a révélé que les personnes ayant contracté une infection par le variant Omicron après avoir reçu trois doses de vaccin présentaient un risque de réinfection plus élevé que celles ayant contracté une infection de la variante Omicron après avoir reçu deux doses de vaccin. Voir le lien. Remarque : cette étude n'a pas encore été examinée par des pairs. Une autre étude a révélé que les personnes ayant reçu deux ou trois doses de vaccin COVID-19 à ARNm après avoir reçu un COVID-19 antérieur présentaient un risque de réinfection plus élevé que celles ayant reçu une seule dose. Voir le lien. (nécessite également un examen par les pairs).





Faut-il faire preuve d'humilité ? Absolument. Les auteurs soulignent que "nous avons encore beaucoup à apprendre sur la protection conférée par la vaccination contre la COVID-19 et, outre l'efficacité du vaccin, il est important d'examiner si de multiples doses de vaccin administrées au fil du temps n'ont pas l'effet bénéfique généralement supposé".

Que conclut l'équipe dirigée par la Cleveland Clinic ? Les auteurs de l'avis de TrialSite protègent dans une certaine mesure leurs positions professionnelles en déclarant que les vaccins de rappel bivalents apportent un "effet protecteur global modeste" pour la protection des adultes en âge de travailler contre le COVID-19. Étant donné les résultats selon lesquels le plus grand nombre de doses d'ARNm est associé à un plus grand nombre d'infections, les implications sont considérables pour des dynamiques telles que la tolérance immunitaire, et les auteurs conviennent que "l'effet de doses multiples de vaccin COVID-19 sur le risque futur de COVID-19 doit être étudié plus avant." La véritable valeur de ces vaccins COVID-19 doit être évaluée en fonction de leur contribution réelle. Ils ont effectivement contribué à réduire le risque lors de poussées importantes, moins les risques associés qui n'ont pas été entièrement étudiés ou compris. Mais des données de plus en plus nombreuses suggèrent également que, dans l'ensemble, un plus grand nombre de doses équivaut à un risque plus élevé, et cette réalité, si elle est exacte, ne s'aligne pas bien sur la réussite universelle du programme de vaccination que les gouvernements et l'industrie ne cessent de promulguer, ni sur l'énorme prise économique que les producteurs de vaccins se sont assurée.



Chercheur principal/Investigateur * Nabin K Shrestha, MD, MPH, spécialiste des maladies infectieuses et auteur correspondant

Source : Cleveland Clinic Patrick C. Burke, Prévention des infections, Cleveland Clinic

Amy S. Nowacki, Sciences de la santé quantitatives, Cleveland Clinic

James F. Simon, Enterprise Business Intelligence, Cleveland Clinic

Amanda Hagen, Santé au travail, Cleveland Clinic

Steven M. Gordon, Départements des maladies infectieuses, Cleveland Clinic

Références medRxiv

Traduction SLT