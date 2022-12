[Vidéo] Scandale Fact & Furious : les fact-checkers ne sont-ils qu’une grande escroquerie ? Libération donne sa réponse

Les révélations choc de Malika Daoust laissent clairement entendre qu’il existerait des réseaux d’influence s organisés, dans le seul but de discréditer toute personne critiquant le dogme « officiel » et toute idée contraire à celui-ci.

France Soir révèle également que de nombreuses figures gravitent autour de Fact & Furious, telles que Rudy Reichstadt, fondateur du site polémique Conspiracy Watch, et Tristan Mendès France, animateur de l’émission Complorama diffusée sur France Info et membre de également de l’Observatoire du conspirationnisme, Conspiracy Watch. Plus surprenant, la très connue infectiologue Karine Lacombe, une « amie personnelle » du directeur de Fact & Furious, selon Malika Daoust, échangeait régulièrement au téléphone avec le fact-checker. Elle aurait d’ailleurs pris un rendez-vous médical auprès de ses confrères pour Mme Daoust afin de réaliser des tests cutanés qui avaient pour but de déterminer si elle pouvait se faire vacciner contre la Covid-19. Un rendez-vous médical auquel Mme Daoust n’a finalement pas donné suite, ne désirant pas se faire vacciner, sur recommandation de son mari.

Dans une longue enquête que France S oir a effectuée sur le site de fact-checking et son dirigeant, le média révèle des documents ainsi que des échanges entre Malika Daoust et son mari, mais aussi les conversations qu’elle a eues avec une journaliste de l’AFP qu’elle a alertée sur les mauvais comportements de son mari. Ces échanges montrent que la journaliste n’a rien fait de ces alertes, pire, elle les a transmises à M. Daoust, entraînant une dispute entre sa femme et lui.

À en croire la lanceuse d’alerte, Antoine Daoust devait donc produire des articles sur commande de façon à ce qu’ils soient publiés sur le site de Fact & Furious puis relayés par les médias, qui présentaient le site comme un « média indépendant ». Selon France Soir, l’objectif était d’étiqueter des personnes critiquant le discours convenu sur les sujets liés à la crise de la Covid-19 comme complotistes et antivax dans l’intention de les discréditer. Les personnes ciblées par Fact & Furious étaient « le Pr Raoult, le Pr Perronne, Idriss Aberkane et Xavier Azalbert », selon Malika Daoust.

Dans cet “Entretien essentiel“ sous forme d’une discussion-débat, l’essayiste et conférencier Idriss Aberkane, le journaliste indépendant Didier Maïsto et le directeur de la publication de FranceSoir Xavier Azalbert décryptent le système médiatique mainstream : invisibilisation, diffamation, collusion… sans langue de bois aucune, les trois participants à cette émission analysent les techniques de manipulation employées par ces médias qui ont « une approche perverse de l’information ». Un entretien qui fait suite à l’enquête menée par FranceSoir et Idriss Aberkane sur Fact & Furious, site de fact-checking controversé aujourd’hui fermé, dont les révélations ont mis en lumière les compromissions du « cartel des fact-checkers ». Visualiser l'émission de France Soir

«L’affaire Fact & Furious», qui agite les conspirationnistes français depuis une semaine, prétend mettre au jour les méthodes «mafieuses» et les compromissions du monde du fact-checking français. Elle met surtout en lumière les dérives de la sphère complotiste hexagonale, et de deux de ses principales têtes de pont : le youtubeur Idriss Aberkane et Xavier Azalbert, directeur de la publication de FranceSoir , devenu un acteur de la désinformation en France. En début de semaine dernière, les deux hommes ont déclenché une violente offensive contre un petit site indépendant, «Fact & Furious», et son fondateur, Antoine Daoust, accusé notamment de violences conjugales.

Mais si elle est le point de départ de l’«affaire», cette agression, que nous ne pouvons confirmer ni infirmer, n’est, pour Idriss Aberkane et FranceSoir, qu’un prétexte. «On n’est pas là pour décortiquer des drames matrimoniaux», avance ainsi le youtubeur. Les faits de violence dont est accusé Antoine Daoust sont en réalité utilisés pour mettre en lumière la supposée compromission de toute une communauté. Malika Daoust, selon Aberkane, «est venue nous révéler des dysfonctionnements très graves dans la sphère, la communauté, je n’ose utiliser le terme gang, du fact-checking en France». Le youtubeur cible en particulier l’AFP Factuel, rubrique de fact-checking de l’Agence France-Presse. A plusieurs reprises dans sa vidéo, Aberkane affirme que l’agence aurait été prévenue des faits de violences dont aurait été victime Malika Daoust le 23 mars et aurait décidé de protéger Antoine Daoust, ce dernier étant le «prestataire» ou un «sous-traitant» de l’AFP.



Glissade conspirationniste incontrôlée

Ce qui est inexact, Fact & Furious ayant simplement été, par convention de partenariat, et sans aucune rémunération, associé à un projet collectif ponctuel, et tout ce qu’il y a de moins secret, liant 23 médias lors de la campagne présidentielle. «Vous avez été menacé de mort, vous avez subi des violences, vous les avez fait constater par un médecin, vous avez déposé une plainte pour ça, et quand vous en parlez à l’AFP, silence total», dénonce Aberkane. Dans une interview, Azalbert livrera le même récit : «Ça s’appelle de la collusion. C’est quelque chose qui demandera une enquête judiciaire.»

Ce récit est mensonger. Malika Daoust a bien contacté l’AFP pour dénigrer son mari. Mais «à aucun moment, il n’est fait mention de violences conjugales, précise l’AFP à CheckNews. Malika Daoust traite Antoine Daoust de “menteur” et de “manipulateur”, mais cela ne va pas plus loin». CheckNews a eu accès aux échanges, qui confirment la version de l’agence de presse. La discussion ne comporte aucune mention des faits de violence que Malika Daoust reproche à son mari. Et pour cause : l’échange avec l’AFP, le 15 mars, est antérieur d’une semaine à celle des faits de violence selon Malika Daoust, le 23 mars.

Non content d’inventer que l’AFP a «couvert» Antoine Daoust, Idriss Aberkane étend cette accusation à la totalité du «réseau» des fact-checkeurs : «Ce réseau-là pratique l’omerta. J’ai l’impression qu’on a là un réseau qui a un comportement presque mafieux.» Aucun élément n’est pourtant donné sur les personnes supposément alertées.

La suite de la vidéo est une glissade conspirationniste incontrôlée. S’appuyant sur le témoignage confus de Malika Daoust, présentée comme «lanceuse d’alerte», Aberkane dresse le tableau d’un réseau, agissant sur ordre d’un commanditaire qui désignerait les cibles – Raoult, Aberkane lui-même, le professeur Perronne – des officines de fact-checking. «Derrière tout ce que vous avez décrit, il y a une structure. Ils sont tous coordonnés», dit le youtubeur à son invitée. Aberkane parachève son édifice en affirmant que la structure Fact & Furious a en fait été fabriquée «sur mesure» pour servir de source à un circuit de «blanchiment de fausses informations». Et que la couverture supposée des faits de violences allégués visait à protéger ce rouage d’un système : «Ils ont créé une source qui leur est utile, un pion qui est utile sur leur échiquier, et il ne voulait pas voir tomber ce pion.»



Visite sous fausse identité

Cet édifice conspirationniste, censé discréditer l’ensemble des rubriques de vérification des informations, et au premier chef Fact & Furious, a bénéficié de relais, prouvant une nouvelle fois la porosité de certains médias avec les thèses complotistes : Sud Radio ou Radio Courtoisie ont longuement donné la parole à Idriss Aberkane, élargissant encore l’audience déjà considérable du youtubeur (700 000 abonnés sur sa chaîne). Didier Raoult, sur Twitter, a relayé la vidéo d’Aberkane, évoquant des «révélations sensationnelles». Sans surprise, l’affaire s’est accompagnée d’une campagne de harcèlement d’une extrême violence qui a dépassé la personne d’Antoine Daoust. Des utilisateurs de Twitter ont publié les noms et les visages de contributeurs de Fact & Furious, appelant les internautes à enquêter sur eux.

La rhétorique employée («gang», «mafia») contre les journalistes par Idriss Aberkane et Xavier Azalbert n’est pas sans rappeler les campagnes déjà menées par la même sphère lors de la pandémie, contre des médecins ou des journalistes, présentés comme des «collabos» et promis au «jugement populaire». Dans un communiqué publié samedi, Antoine Daoust a annoncé la fermeture du site et de tous les comptes y étant liés. Le fondateur évoque un «harcèlement incessant», et affirme que cette décision est nécessaire «pour le bon déroulement des investigations suite aux plaintes déposées».

Que des acteurs influents de la désinformation s’en prennent aux structures journalistiques les mettant en cause n’a rien d’étonnant en soi. Mais cette motivation pourrait ne pas être la seule. Selon les informations de CheckNews, Antoine Daoust a reçu la visite d’un homme en milieu de semaine dernière. Se présentant sous une fausse identité, et avec le titre de «médiateur conjugal», l’homme affirme rapidement être en fait un émissaire représentant des «personnes», dont Xavier Azalbert. Le lendemain matin, l’homme envoie un SMS à Antoine Daoust, lequel est en train de déposer plainte contre Xavier Azalbert et demande à lui parler au téléphone. «J’ai demandé à un gendarme d’écouter la conversation en mettant le haut-parleur», raconte Daoust, selon lequel l’entremetteur propose un nouveau rendez-vous téléphonique dans l’après-midi avec les personnes qu’il représente, après avoir dévoilé sa véritable identité. L’homme est en fait Gérard Camberlin, ancien proche de Richard Boutry, autre figure du complotisme français. Contacté par CheckNews et interrogé sur son rôle d’émissaire de Xavier Azalbert, Camberlin n’a pas nié cette visite ni les échanges qui s’en sont suivis, mais a refusé de répondre à nos questions, affirmant qu’il n’aborderait le sujet qu’en présence des «personnes concernées, dont Antoine [Daoust]».

Chantage et plaintes

Le rendez-vous téléphonique a lieu peu avant 15 heures le 24 novembre. Son enregistrement, auquel nous avons eu accès, révèle des faits de chantage. «Je suis venu intervenir pour que tout se règle, je suis avec Xavier et une autre personne», pose d’emblée Gérard Camberlin. «Quelque part, vous avez été instrumentalisé, enchaîne la personne présentée comme Xavier Azalbert. C’est pour ça que ce que je voulais vous dire, ma proposition, c’est de travailler ensemble et de racheter la société Fact & Furious.» Une proposition qui reçoit une fin de non-recevoir : «Fact & Furious n’est pas à vendre. La seule chose que je demande, c’est que ce harcèlement cesse», rétorque Daoust. «Je déplore toute forme de menace, insiste «Xavier». On n’est peut-être pas du même bord, mais la problématique que l’on a, c’est : y a-t-il une fenêtre d’opportunité ? Je comprends que vous pensiez que cette société n’est pas à vendre. Moi ce qui m’intéresse, c’est de mettre à jour le travail qui est fait, de continuer en bonne intelligence. Des personnes sont intéressées pour racheter cette entreprise, de manière à éviter toute sorte de procédures juridiques dans un sens comme dans l’autre.» Alors que Daoust l’interroge sur les procédures et fait état de démarches déjà entamées de son côté vis-à-vis de son épouse, «Xavier» se fait plus clair : «J’ai un certain nombre de preuves, un certain nombre de témoignages, on est dans le domaine du pénal. Pour éviter des plaintes pénales, il arrive un moment ou un autre où il faut savoir arrêter ce genre de choses. Je sais arrêter ce genre de choses.» Interrogé par CheckNews, Antoine Daoust dit n’avoir aucun doute sur le fait que le Xavier était bien Azalbert.

Selon nos informations, Malika Daoust a changé d’avocat dans le cadre de son divorce. Elle est désormais représentée par Diane Protat, proche d’Azalbert, avocate de l’association Bon Sens, en lien avec FranceSoir. Un site auquel elle contribue régulièrement.

Contacté ce lundi matin, et interrogé sur la transaction proposée à Antoine Daoust, Xavier Azalbert n’a d’abord pas souhaité répondre dans l’immédiat à nos questions évoquant des «enquêtes en cours». Trois heures après, il nous a finalement répondu. Sans rien infirmer des faits évoqués, il nous a seulement adressé un tweet justifiant, par un raisonnement tortueux, l’intérêt que FranceSoir aurait pu avoir à racheter Fact & Furious.

Dans la nuit de dimanche à lundi, Xavier Azalbert avait déjà tweeté un message, se félicitant de l’acte de décès de Fact & Furious, et annonçant la naissance de «Fact & Serious», aux couleurs de FranceSoir.

Antoine Daoust, qui avait déjà porté plainte contre son épouse, annonce avoir également porté plainte contre Idriss Aberkane et Xavier Azalbert, ainsi que son intention d’attaquer également Didier Raoult pour avoir relayé la vidéo le mettant en cause.