Selon une étude de Nature, les élites et le grand public vacciné ont eu une attitude discriminatoire envers les personnes non vaccinées avec un soutien à la suppression de leurs droits fondamentaux

Attitudes discriminatoires à l'égard des personnes non vaccinées pendant une pandémie mondiale

Article originel : Discriminatory Attitudes Against the Unvaccinated During a Global Pandemic

Par Alexander Bor, Frederik Jørgensen & Michael Bang Petersen

Nature (2022)





Résumé : Pendant la pandémie de la COVID-19, des groupes importants de minorités non vaccinées persistent même dans les pays où l'accès au vaccin est élevé. Par conséquent, la vaccination est devenue un sujet controversé de débat et même de protestation. Ici, nous évaluons si les gens expriment des attitudes discriminatoires sous forme d'affect négatif, de stéréotypes et d'attitudes d'exclusion dans des contextes familiaux et politiques à travers des groupes définis par le statut vaccinal COVID-19. Nous quantifions les attitudes discriminatoires entre les citoyens vaccinés et non vaccinés dans 21 pays, couvrant un ensemble diversifié de cultures à travers le monde. A travers trois études expérimentales conjointes (N=15 233), nous démontrons que les personnes vaccinées expriment des attitudes discriminatoires envers les non-vaccinés, aussi élevées que les attitudes discriminatoires subies par des cibles communes comme les populations immigrées et minoritaires. En revanche, il n'y a aucune preuve que les personnes non vaccinées manifestent des attitudes discriminatoires envers les personnes vaccinées, à l'exception de la présence d'un affect négatif en Allemagne et aux États-Unis. Nous trouvons des preuves en faveur d'attitudes discriminatoires à l'encontre des personnes non vaccinées dans tous les pays, à l'exception de la Hongrie et de la Roumanie, et nous constatons que les attitudes discriminatoires sont plus fortement exprimées dans les cultures où les normes de collaboration sont plus fortes. Des recherches antérieures sur la psychologie de la collaboration ont montré que les individus réagissent négativement à ce qu'ils perçoivent comme des fraudeurs, y compris dans le domaine des vaccinations. Dans le même ordre d'idées, les présentes conclusions suggèrent que les personnes qui contribuent au bien public que constitue le contrôle de l'épidémie (c'est-à-dire les personnes vaccinées) réagissent par des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes perçues comme des fraudeurs (c'est-à-dire les personnes non vaccinées). Les élites et le grand public vacciné ont fait appel aux obligations morales pour augmenter l'adoption du vaccin contre la COVID-19, mais les présentes conclusions suggèrent que des attitudes discriminatoires, y compris le soutien à la suppression des droits fondamentaux, ont simultanément émergé...

Lire la suite