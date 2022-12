Selon une étude, le risque d'infection par la Covid augmente jusqu'à 300 % avec le nombre de doses de vaccin anti-Covid (Daily Sceptic)

Selon une étude, le risque d'infection par la Covid augmente jusqu'à 300 % avec le nombre de doses de vaccin. Article originel : Covid Infection Risk Increases With Number of Vaccine Doses By Up to 300%, Study Finds Par Will Jones Daily Sceptic, 21.12.22

Un objectif secondaire était d'examiner l'efficacité des doses antérieures, et les résultats étaient, selon les chercheurs, "inattendus". Il y avait un "risque accru de COVID-19 avec un nombre plus élevé de doses de vaccin antérieures", comme le montre clairement le graphique d'incidence cumulative ci-dessous. Les personnes qui avaient reçu trois doses ou plus étaient environ trois fois ou 300 % plus susceptibles de contracter une infection à Covid que les personnes non vaccinées. Il s'agit d'une efficacité négative du vaccin de moins-200%.

Les auteurs se penchent sur d'autres explications possibles de ces résultats inquiétants, mais affirment qu'ils ne pensent pas qu'elles expliquent ce qu'ils constatent.

Une explication simpliste pourrait être que ceux qui ont reçu plus de doses étaient plus susceptibles d'être des individus à haut risque de COVID-19. Une petite proportion d'individus peut avoir répondu à cette description. Cependant, la majorité des sujets de cette étude étaient généralement jeunes et tous étaient éligibles pour avoir reçu au moins trois doses de vaccin à la date de début de l'étude, ce qu'ils ont eu toutes les occasions de faire. Par conséquent, les personnes qui ont reçu moins de trois doses (plus de 45% des individus dans l'étude) n'étaient pas celles qui n'avaient pas le droit de recevoir le vaccin, mais celles qui ont choisi de ne pas suivre les recommandations des CDC pour rester à jour avec la vaccination contre le COVID-19, et on pourrait raisonnablement s'attendre à ce que ces individus aient été plus susceptibles de présenter un comportement à risque plus élevé. Malgré cela, leur risque de contracter le COVID-19 était inférieur à celui des personnes ayant reçu un plus grand nombre de doses de vaccin antérieures.



La dépendance de l'effet à l'égard de la dose semble également être un élément très révélateur.

Les auteurs notent que "ce n'est pas la seule étude à trouver une association possible entre un plus grand nombre de doses de vaccin antérieures et un risque plus élevé de COVID-19" et tirent la conclusion suivante : "Il est important d'examiner si de multiples doses de vaccin administrées au fil du temps peuvent ne pas avoir l'effet bénéfique généralement supposé."

Ce n'est pas la seule étude à trouver une association possible entre un plus grand nombre de doses de vaccin antérieures et un risque plus élevé de COVID-19. Une vaste étude a révélé que les personnes ayant contracté une infection par le variant Omicron après avoir reçu trois doses de vaccin présentaient un risque plus élevé de réinfection que celles ayant contracté une infection par le variant Omicron après avoir reçu deux doses de vaccin. Une autre étude a révélé que la réception de deux ou trois doses d'un vaccin à ARNm après un COVID-19 antérieur était associée à un risque de réinfection plus élevé que la réception d'une seule dose. Nous avons encore beaucoup à apprendre sur la protection conférée par la vaccination COVID-19 et, outre l'efficacité du vaccin, il est important d'examiner si les doses multiples de vaccin administrées au fil du temps n'ont pas l'effet bénéfique généralement supposé.



De tels résultats démolissent naturellement toute notion selon laquelle les vaccins protègent d'autres personnes et donc toute justification des mandats, que certains endroits, notamment aux États-Unis, continuent d'imposer.

Contrairement aux vaccins, l'immunité naturelle est efficace pour prévenir l'infection, selon l'étude - bien que de moins en moins avec chaque nouveau variant et avec le temps, comme on pouvait s'y attendre.