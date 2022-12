Série d'études dans les prisons fédérales faites par les CDC : Les vaccins contre la COVID-19 ne stoppent pas la charge virale - L'agence recommande des interventions non vaccinales ! (TrialSite News)

Série d'études dans les prisons fédérales faites par les CDC : Les vaccins contre la COVID-19 ne stoppent pas la charge virale - L'agence recommande des interventions non vaccinales ! Article originel : CDC Federal Prison Case Series: COVID-19 Vaccines Not Stopping Viral Loads—Agency Recommend Non-Vaccine Interventions! TrialSite News, 5.12.22

Une équipe de chercheurs des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), dirigée par des scientifiques de l'Epidemic Intelligence Service et des équipes d'intervention en cas de pandémie COVID-19, a cherché à mieux comprendre l'évolution dans le temps de l'excrétion virale en se basant sur l'utilisation d'outils de diagnostic tels que les valeurs de seuil de cycle (Ct) dérivées des tests de réaction en chaîne par polymérase à transcription inverse (RT-PCR) et la récupération du SRAS-CoV-2 à partir de la culture virale. À la fin, le groupe a fait valoir l'importance des interventions non vaccinales. Le groupe a mené des recherches antérieures montrant que chez les personnes infectées par la COVID-19, elles étaient positives 1 à 2 jours avant l'apparition des symptômes et restaient positives jusqu'à 4 semaines. Pourtant, elles n'étaient capables de récupérer le virus viable que jusqu'à 10 jours après le test positif initial. Il est important de noter qu'au moment de l'apparition du variant Delta, les personnes vaccinées présentaient des valeurs Ct comparables, mais des titres viraux inférieurs à ceux des personnes non vaccinées. Cependant, ces recherches ont été menées au moment de l'apparition des symptômes ou juste après, ce qui a limité la possibilité pour les chercheurs de comprendre l'excrétion virale pendant la période pré-symptomatique. Au cours d'une épidémie de Delta, l'équipe de recherche des CDC a suivi des détenus dans une prison fédérale, testant en série cette cohorte de détenus exposés tout en documentant la chronologie de la conversion ainsi que l'excrétion virale d'au moins un certain nombre de participants, de l'exposition à l'infection et à l'apparition des symptômes. Bien que cette série de cas ait des limites importantes qui ne permettent pas nécessairement de la généraliser, les résultats sont néanmoins assez marquants. Les auteurs principaux reconnaissent que les vaccins ne fonctionnent pas dans les lieux de rassemblement pour stopper la charge virale et ils reconnaissent tous que les personnes vaccinées peuvent transmettre la maladie. Les CDC suggèrent fortement de recourir à des interventions non pharmaceutiques (y compris les vaccins) en raison de ces résultats troublants mais non surprenants.

L'étude

Dans le cadre de cette étude, les CDC se sont associés au Federal Bureau of Prisons pour enquêter sur l'épidémie de SRAS-CoV-2 Delta dans une prison fédérale du Texas. Les détenus ont été invités à participer à l'étude par écouvillonnage en série. Au moment de cette étude, environ 80 % des détenus étaient entièrement vaccinés. Du personnel formé des CDC et du BOP a été employé pour collecter tous les deux jours des écouvillons nasaux mi-turbinaux appariés pour la recherche d'antigènes et la RT-PC auprès de détenus consentants exposés pendant l'épidémie. Il est important de noter que l'étude a été approuvée par le comité d'examen des recherches du BOP et par le bureau de protection des sujets humains du CDC.

Les sujets de l'étude ont été placés en quarantaine dans la prison, tandis que les personnes dont le test était positif ont été placées en isolement médical. Le personnel de l'étude a prélevé des échantillons par écouvillonnage pendant 10 jours à compter de la date du premier test positif. À la fin de la période de collecte de 10 jours, les sujets infectés incarcérés ont rempli un questionnaire sur les symptômes et l'ensemble des données sur les sujets comprenait les données démographiques, les antécédents médicaux, le statut vaccinal et les antécédents d'infection par le COVID-19, tous dérivés du système de dossiers électroniques de la prison fédérale.

Dans cette analyse par paires, l'équipe de l'étude a inclus au moins un test viral négatif pour le SRAS-CoV-2 avant leur premier test positif afin d'aider à établir les délais d'infection par la COVID-19. L'étude a été menée à l'aide du système REDCap (Research Electronic Data Capture) avec l'utilisation de R pour l'analyse statistique.





Résultats

Avec 12 prisonniers/sujets dans cette série de cas, l'équipe de l'étude rapporte que tous les participants étaient de sexe masculin et de couleur blanche (non hispanique) avec un âge moyen de 43 ans. Deux personnes se sont retirées de l'étude, mais l'enquête sur l'épidémie s'est terminée avant que l'équipe chargée de l'étude ne soit en mesure de collecter tous les écouvillons quotidiens pour une personne. Trois des sujets n'ont jamais eu de test antigénique positif et n'ont été écouvillonnés qu'un jour sur deux.

10 des 12 participants (83 %) ont reçu une primo-vaccination contre la COVID-19 avant l'épidémie, avec l'un des vaccins suivants :