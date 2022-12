Si vous n'êtes pas vaccinés contre la Covid - vous pourrez être codés par les prestataires de soins ou les autorités comme ICD-19 Z28.310A (TrialSite News)

Non vacciné contre la COVID-19--Codé comme ICD-19 Z28.310A Article originel : Unvaccinated for COVID-19--Coded as ICD-19 Z28.310A TrialSite News, 15.12.22

Les Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS), qui font partie du ministère étatsunien de la Santé et des Services sociaux (DHHS), ont mis à jour les directives de codage de la CIM-10 à la fin de l'année dernière pour inclure une catégorie pour les non-vaccinés à partir de la fin de 2021. Dans la catégorie "sous-immunisation pour la COVID-19", le code d'état Z28.310 équivaut à "non vacciné pour la COVID-19" et "peut être attribué lorsque le patient n'a pas reçu de vaccin contre la COVID-19 de quelque type que ce soit. Si un patient a reçu une injection d'un vaccin à ARNm COVID-19, le code Z28.311 correspond à "Partiellement vacciné contre la COVID-19". Ces modifications sont conformes aux recommandations des Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Ces changements sont référencés dans les "ICD-19 CM Official Guidelines for Coding and Reporting FY 2023 (October 1, 2022-September 30, 2023).



Voir les codes :

Z28.310 : Non vacciné contre la COVID-19

Z28.311 : Partiellement vacciné contre la COVID-19

Z28.39 : Autre statut de sous-immunisation

Encore une fois, les directives sont promulguées par le CMS et le National Center for Health Statistics (NCHS), tous deux rattachés au DHHS, et doivent être utilisées comme référence complémentaire à la version officielle de la CIM-19-CM publiée sur le site du NCHS.

Z28.310 - Non vacciné contre la COVID-19



Code

Z28.310 - Non vacciné contre la COVID-19

[facturable] [exempté de POA].





Code Arbre

Z00-Z99 - Facteurs influençant l'état de santé et le contact avec les services de santé

Z20-Z29 - Personnes présentant des risques potentiels pour la santé liés à des maladies transmissibles

Z28 - Vaccination non effectuée et statut de sous-immunisation

Z28.3- Statut de sous-immunisation

Z28.31 - Statut de sous-immunisation pour la COVID-19

Z28.310 - Non vacciné pour le statut COVID-19

Z28.311 - Partiellement vacciné contre la COVID-19

Ainsi, la catégorie " Statut vaccinal " et les nouveaux codes ne doivent pas être utilisés pour les personnes qui ne sont pas éligibles pour les vaccins contre la COVID-19, tel que déterminé par le prestataire de soins. Consultez l'index et les tableaux complémentaires des nouveaux codes sur le site web des CDC.



Pourquoi ces codes ont-ils été introduits ?

La documentation et les rapports exacts sont jugés essentiels pour la communication et le suivi par les cliniciens des patients qui ne sont pas entièrement vaccinés contre la COVID-19.

Il est intéressant de noter que, selon l'American Academy of Professional Coders, désormais appelée AAPC, "les vaccins contre la COVID-19, qui peuvent protéger n'importe qui contre cette maladie hautement transmissible, sont largement disponibles aux États-Unis."

Cette affirmation semble repousser les limites de ce qui est vrai. Tout d'abord, les vaccins COVID-19 ne protègent pas simplement "n'importe qui" comme on le prétend, car il existe clairement des cohortes à haut risque qui luttent contre les avantages associés aux vaccins COVID-19, notamment diverses cohortes immunodéprimées. De plus, l'association déclare que "l'utilisation est essentielle pour mettre fin à la pandémie de COVID-19". Bien sûr, nous avons vu certaines des nations les mieux vaccinées connaître de graves poussées dues à la combinaison de problèmes de durabilité des vaccins et de mutations de variantes et de sous-variantes du SRAS-CoV-2. En particulier au début de la pandémie, les vaccins ont émoussé les arêtes vives de la pandémie. Ces vaccins ont moins bien réussi à contrôler la propagation de l'agent pathogène, ce qui est bien documenté.

En raison de cette efficacité décroissante, à partir de la fin du printemps 2021, avec la variante Delta qui suscite des inquiétudes, un grand nombre de cas d'infection ont été signalés en Israël, aux États-Unis et ailleurs. En fait, au printemps de cette année-là, les CDC ont annoncé que les personnes vaccinées pouvaient retirer leur masque dans les lieux publics, mais quelques mois plus tard, l'agence a recommandé à nouveau le port du masque dans les lieux publics en raison du fait que le vaccin n'arrêtait pas la transmission virale.

La capacité d'échapper aux anticorps induits par le vaccin n'a fait que s'intensifier avec la variante Omicron - et ses diverses sous-variantes. À tel point qu'un nouveau vaccin de rappel bivalent Omicron ciblant BA.4/BA.5 a été autorisé au début du mois de septembre de cette année. Aujourd'hui, la sous-variante BQ.1 fait son apparition, et il existe peu de données cliniques quant à l'efficacité du vaccin bivalent de rappel contre les nouvelles sous-variantes. Il sera difficile pour ces vaccins de suivre le rythme des mutations du SRAS-CoV-2. C'était l'un des avantages supposés des vaccins à ARNm.

Il est vrai que les vaccins ont protégé contre la maladie grave et la mortalité, mais la situation a évolué. En fait, TrialSite a suivi les poussées de décès dans les nations les plus vaccinées du monde, comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la Corée du Sud, au début de l'année 2022, et à l'été 2022, les personnes vaccinées étaient plus nombreuses à mourir à cause du COVID-19 que les personnes non vaccinées aux États-Unis. Cela s'explique en partie par le fait que le ratio de personnes vaccinées était sensiblement plus élevé, mais néanmoins, les déclarations déclarées par l'AAPC sont pour le moins discutables.