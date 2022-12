Soignants-suspendus : la Cour d’appel de Paris somme le versement des arriérés de salaire et la réintégration d’une infirmière non-vaccinée (LLP)

Victoire importante à la Cour d’appel de Paris

« C’est historique ! La Cour d’appel de Paris refuse de suspendre le versement des arriérés de salaire et la réintégration d’une infirmière non vaccinée. Ma cliente est la première soignante en France non-vaccinée a être réintégrée sans qu’une Cour d’appel ne juge le contraire. » selon Me Tarek Koraitem.