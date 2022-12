Sortie d'un documentaire en Nouvelle-Zélande sur les blessés du vaccin anti-Covid et sur leur combat pour la reconnaissance : Memorial Day (Vidéo)

Une histoire puissante de l'événement "Memorial Day", et la remise d'une pétition au Parlement de la Nouvelle-Zélande à Wellington.

Des blessés courageux et leurs familles se réunissent pour partager leur chagrin et leur souffrance lors d'un service commémoratif pour Rory Nairn, qui est décédé à la suite de l'utilisation d'un produit pharmaceutique nouvellement inventé. tous ceux qui ont subi des blessures. Cet événement pacifique est interrompu par une importante présence policière, des hélicoptères volant à basse altitude et des photographes de police qui prennent des photos des malades et des souffrants, dont certains en fauteuil roulant, à des "fins de collecte de renseignements".

C'est l'histoire d'un simple désir de reconnaissance par le gouvernement, les médias et la fraternité médicale des blessures et des décès causés par un produit pharmaceutique nouvellement inventé.

Le documentaire suit les histoires de Casey Hodgkinson, Rob Martin et Sarah Carter, ainsi que la toute première interview de Brett et Chris Nairn, parents de Rory Nairn, qui a perdu la vie à cause d'une myocardite en novembre 2021. Le médecin légiste a confirmé que sa mort avait été causée par le nouveau produit pharmaceutique, qui avait été imposé au public néo-zélandais sur son lieu de travail et dans sa vie quotidienne.

À Noël dernier, les gens ont été intentionnellement divisés et séparés de leurs familles, sous l'impulsion du gouvernement néo-zélandais et de sa machine de propagande médiatique. Les gens ont été influencés pour exclure leur famille et leurs amis qui n'acceptaient pas de prendre ce médicament nouvellement inventé. De nombreux blessés ont subi la double insulte de voir leurs amis et leurs familles leur tourner le dos, et de voir les médecins ne pas savoir quoi faire, ignorer par crainte de représailles de la part de leurs pairs et des commissions médicales, ou tout simplement ne pas se soucier du tout.

Ce Noël est le moment idéal pour diffuser ce documentaire, afin que les familles et les amis puissent soutenir les membres de leur famille blessés, et que ceux qui ne voient rien de mal dans ce produit puissent regarder au fond d'eux-mêmes et trouver de l'empathie pour ceux qui sont victimes de la prise de ce produit pharmaceutique nouvellement inventé, qui a été incroyablement dévastateur pour leur santé et a causé des pertes de vie.

Le quatrième décès "officiel" dû à une myocardite causée par le nouveau médicament a été rapporté dans les médias néo-zélandais le 14 décembre, mais sans aucun détail sur l'âge ou le sexe de la victime. Pourquoi ? Les Néo-Zélandais blessés demandent une simple reconnaissance publique sans "gazage", ainsi qu'une reconnaissance et un soutien médical.



L'empathie fait cruellement défaut dans ces histoires et pour tous les 65 148 Néo-Zélandais qui ont été blessés par ce produit pharmaceutique (remarque : le rapport Medsafe n°46 exclut l'autre marque de produit pharmaceutique utilisée qui présente 319 rapports AEFI *rapport n°45). Les deux produits combinés ont maintenant officiellement causé quatre décès (d'autres font encore l'objet d'une enquête) et un total de 65 148 rapports, dont 3 709 sont classés comme graves.

Comme le dit Chris Nairn dans le documentaire : "Trouvez votre force auprès des autres et ne vous laissez pas enfermer et isoler. Trouvez des gens qui vous soutiendront et qui écouteront votre histoire, car vous êtes un parmi tant d'autres."

Et alors que la famille Nairn passe son Noël sans son fils Rory, Brett Nairn exprime une partie du réconfort que l'histoire de Rory est racontée... : "Je sens qu'il y a un but dans tout ça, aussi tragique et terrible que ce soit. Rory n'est pas mort en vain, c'est pourquoi nous voulons dire aux gens ce qui s'est passé. C'est pourquoi nous voulons partager."

À Jacinda Ardern, à tous ceux qui sont au Parlement et aux grands médias en ce Noël, le dernier mot de Casey Hodgkinson : "Vous dites 'soyez gentils'. Où est cette gentillesse ? Nous vous avons fait confiance, vous avez utilisé cela et cela fait vraiment mal. Nous sommes juste des gens qui font face à tant de choses horribles et vous nous faites tellement plus de mal et peut-être que vous ne comprenez pas ou peut-être que c'est juste de l'ignorance, mais il est temps d'essayer de comprendre et d'être compatissant et 'd'être gentil'."



"Je voudrais dédier ce documentaire à ma défunte mère Judy qui est malheureusement décédée le 8 décembre 2022. Elle était mon roc et était extrêmement fière de tout ce que j'ai fait pour soutenir les blessés et les proches disparus. Ma mère, la femme qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, je t'aime pour toujours maman. Notre ange gardien." - Anna Hodgkinson

Nous donnons le documentaire à tout le monde via le lien Dropbox ci-dessous, et sur les plateformes où vous pouvez le regarder, le télécharger et l'envoyer sur toutes les plateformes que vous avez.

Ces Néo-Zélandais méritent que leur histoire soit racontée !

Youtube a déjà interdit le téléchargement de cette vidéo, mais nous faisons appel de cette décision.

Voici un téléchargement du documentaire. Nous vous invitons tous à télécharger la vidéo et à la mettre en ligne sur toutes les plateformes que vous souhaitez. La vidéo peut également être visionnée sur notre site web et sur nos plateformes de médias sociaux.

https://www.dropbox.com/s/lahkfisaxlt0a3j/MEMORIAL_DAY_MASTER__1080p_h264_Dec%2020.mp4?dl=0

Nous ne sommes plus silencieux !

Merci d'utiliser les tags "hash" #memorialday #silentnomorenz lorsque vous téléchargez et merci.

Pour les interviews, veuillez contacter l'attachée de presse Aly Cook alycookpr@gmail.com

Décharge de responsabilité :

Les points de vue et les opinions exprimés dans ce programme sont ceux des personnes qui sont apparues dans ce programme, et ne reflètent pas nécessairement les points de vue ou les positions de Silent No More NZ/le réalisateur de ce programme ("le réalisateur"), ou toute autre entité ou organisation particulière.

L'auteur ne garantit pas l'exactitude, l'exhaustivité, la pertinence ou la validité des informations, opinions ou déclarations faites dans ce programme ("les informations"), qu'elles soient médicales ou autres. Les informations ne doivent pas être considérées comme fiables et ne doivent pas remplacer les conseils donnés par toute autre personne ou tout autre conseiller. Le public doit prendre conseil auprès d'un médecin qualifié avant de prendre toute décision relative à des questions de santé, et ne doit pas se fier aux informations pour prendre ces décisions. Le créateur ne peut être tenu responsable de toute erreur ou omission, ni de toute perte, blessure ou dommage résultant de l'information et de son utilisation.

Toutes les informations sont fournies telles quelles, sans aucune garantie.

Utilisation équitable / commerce

Le programme contient des images et des extraits dont l'utilisation n'a pas été préalablement autorisée. Ce matériel est mis à disposition à des fins d'analyse, d'éducation, de commentaire et de critique, ainsi que pour faire progresser la compréhension des questions politiques, médiatiques et culturelles.