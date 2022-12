"Strange Fruit". Le FBI et les USA contre Billie Holiday (Vidéos)

Wikipedia : The United States vs. Billie Holiday est un film dramatique biographique étatsunien de 2021 sur la chanteuse Billie Holiday, basé sur le livre Chasing the Scream : The First and Last Days of the War on Drugs de Johann Hari. Réalisé par Lee Daniels, le film met en vedette Andra Day dans le rôle principal, ainsi que Trevante Rhodes, Garrett Hedlund, Leslie Jordan (dans sa dernière apparition au cinéma), Miss Lawrence, Adriane Lenox, Natasha Lyonne, Rob Morgan, Da'Vine Joy Randolph, Evan Ross et Tyler James Williams. Initialement prévu pour une sortie en salles aux États-Unis par Paramount Pictures, le film a été vendu à Hulu en décembre 2020 et sorti en numérique aux États-Unis le 26 février 2021...

---

Ce qui s'est réellement passé lorsque des agents fédéraux ont persécuté Billie Holiday

Article originel : What really happened when federal officers persecuted Billie Holiday

Par Randall Roberts

Los Angeles Times, 27.02.21



Lorsque Suzan-Lori Parks, dramaturge et scénariste lauréate du prix Pulitzer, était petite et que ses parents mettaient des disques de Billie Holiday, ils proposaient souvent un vague éditorial en guise d'accompagnement. Ils disaient des choses comme "Ils l'ont eue", mais sans donner de détails", explique Suzan-Lori Parks lors d'une conversation sur son scénario pour "Les États-Unis contre Billie Holiday", le nouveau film réalisé par Lee Daniels. "Mon père était dans l'armée, et en tant que parents, nous étions très lents à critiquer le gouvernement". Le drame, qui a été diffusé pour la première fois vendredi sur Hulu, est basé sur la bataille que Billie Holiday a menée pendant des années contre des agents fédéraux de la drogue, obsédés à la fois par son addiction à l'héroïne et par son interprétation vedette de la ballade poignante "Strange Fruit".

Au fur et à mesure que Parks - surtout connue pour ses pièces de théâtre "In the Blood" (1999), "Topdog/Underdog" (2001) et "White Noise" de 2019, ainsi que pour son scénario pour "Girl 6" de Spike Lee - grandissait, elle a commencé à comprendre ce que ses parents entendaient par "ils" et "l'ont eue". "Je voyais autour de moi de nombreux Noirs étatsuniens dont l'excellence était récompensée par un traitement très dur de la part du gouvernement, ou du système à Hollywood, ou du système théâtral ou autre", dit Parks. Elle ajoute : "J'ai fait le calcul et j'ai réalisé que cela devait avoir quelque chose à voir avec le statu quo, vous savez ? Les pouvoirs en place ont dû jouer un rôle dans la chute de Billie Holiday."

...Notamment, Anslinger détestait la chanson et a utilisé le pouvoir du gouvernement américain pour tenter de lui couper les vivres. Comme l'ont rapporté les journaux de l'époque, l'arrestation, le procès et l'emprisonnement de Holiday se sont déroulés en moins de deux semaines, fin mai 1947. Un article de l'Associated Press relatant l'arrestation, qui s'est produite après une descente dans une boîte de nuit de Philadelphie, l'a qualifiée de "sordide histoire de dépendance aux stupéfiants [qui] s'est déroulée devant le tribunal de district des États-Unis". Un chroniqueur du New York Daily News a rapporté que "les agents fédéraux vont sévir contre d'autres musiciens pour les mêmes accusations de drogue qui ont piégé Billie Holiday". Les bassonistes accros à la cocaïne et les flûtistes n'ont cependant pas à s'inquiéter. Selon "Chasing the Scream", Anslinger, l'agent chargé de la lutte contre la drogue, lors d'un témoignage au Congrès, "a rassuré les membres du Congrès en leur disant que sa répression n'affecterait pas "les bons musiciens, mais les musiciens de jazz". Lors du procès, cependant, plutôt que de décrier Holiday comme un danger pour la société, le procureur l'a décrite comme une victime du "pire type de parasite que l'on puisse imaginer", et a accusé les dealers d'héroïne de la suivre partout et de la surfacturer pour ses drogues. Mais plutôt que de la défendre, l'avocat de Holiday lui a suggéré de plaider coupable et lui a dit qu'elle serait probablement mise en liberté surveillée et envoyée dans un hôpital pour traiter sa dépendance. Au lieu de cela, le juge l'a condamnée à un an et un jour de prison et lui a dit que, selon l'article de l'AP, "le gouvernement allait lui offrir un traitement "bienveillant" en maison de correction."

Pour Parks, qui a étudié avec l'écrivain James Baldwin et qui a abordé les questions de "race", de pouvoir et d'art dans ses œuvres tout au long de sa vie créative, la relation compliquée de Holiday avec sa chanson la plus populaire et la plus importante va de soi. Après tout, qui voudrait monter sur scène et recevoir une ovation après avoir chanté une chanson sur des hommes noirs pendus à des nœuds coulants ? Lorsqu'on lui demande si elle et Baldwin ont déjà discuté de Holiday ou de "Strange Fruit", Parks prend le temps de réfléchir. "Non, mais nous avons parlé de la tâche de l'artiste, de l'appel", dit-elle. "Lorsque nous sommes appelés, nous devons répondre à l'appel. Et cela peut être difficile, dangereux et ne pas nous rendre riches, mais c'est l'œuvre de notre vie de répondre à l'appel." M. Parks ajoute : "Et je pense que Billie Holiday a répondu à cet appel. Elle a démontré certaines des choses dont M. Baldwin parlait. Cette intrépidité. Elle a dit : "Je vais dire la vérité au pouvoir et faire ce qui est peut-être impopulaire, ou moins que populaire, parce que c'est le terrain sur lequel je me tiens".

