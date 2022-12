"Twitter Files" et Censure. Elvis Chan, agent du FBI, a donné une habilitation top secrète à des cadres de Twitter avant l'élection de 2020 (Substack)

Elvis Chan, agent du FBI, a donné une habilitation top secrète à des cadres de Twitter avant l'élection de 2020

Par Michael P Senger

Substack, 19 décembre

De nouveaux documents internes de Twitter, révélés aujourd'hui dans le cadre de la série "Twitter Files" d'Elon Musk, montrent que l'agent du FBI Elvis Chan a fait en sorte qu'une habilitation de sécurité Top Secret - le plus haut niveau d'habilitation de sécurité nationale étatsunienne - soit accordée à des cadres de Twitter dans le but de faciliter la censure de fausses informations présumées avant l'élection de 2020.

Elvis Chan a longtemps été étroitement impliqué dans la collaboration avec les entreprises de médias sociaux pour identifier et censurer les fausses informations suspectées provenant de sources étrangères et nationales, en particulier en ce qui concerne les soupçons d'ingérence électorale. Il a notamment envoyé régulièrement des listes de messages aux entreprises de médias sociaux pour qu'elles les retirent, ainsi que la suspension du New York Post et d'autres pour ce qui s'est avéré par la suite être une histoire vraie sur l'ordinateur portable de Hunter Biden.

Dans sa déposition du mois dernier, M. Chan a décrit comment la pression que lui et d'autres agents du FBI ont exercée sur les sociétés de médias sociaux pour qu'elles censurent les informations sur l'ordinateur portable de Hunter Biden découlait d'une "thèse" selon laquelle le contenu incriminé aurait pu être téléchargé sur l'ordinateur portable dans le cadre d'une opération russe de "hack-and-leak". Mais la base de cette thèse du hack-and-leak russe est contestée, en grande partie parce que le FBI a pris possession de l'ordinateur portable en décembre 2019, près d'un an avant que l'histoire ne soit censurée, et parce qu'il ne semblait pas y avoir de nouveaux renseignements suggérant que la Russie interférait dans l'élection de 2020.

Les courriels réguliers et les réunions hebdomadaires d'Elvis Chan avec des dirigeants de médias sociaux soulèvent de nouvelles questions sur le niveau de coordination qui a lieu entre le gouvernement fédéral et les entreprises de médias sociaux dans le but de censurer les informations suspectées d'être fausses partagées par des citoyens ordinaires. Le niveau de cette coordination fait actuellement l'objet de procès, dont le mien, Changizi v. Dept. of Health & Human Services, et Missouri v. Biden, dans lesquels une série de découvertes accablantes a révélé que plus de 80 fonctionnaires fédéraux d'une douzaine d'agences avaient participé à la censure du contenu des médias sociaux.

En apprenant la nouvelle, un agent du FBI a exprimé son dégoût face à ce qu'il a décrit comme une "soumission grossière" des sociétés de médias sociaux au FBI, notant que la "position par défaut" est que les sociétés privées sont "totalement hostiles" aux demandes de renseignements du FBI concernant leurs clients.

Le fait que l'agent Chan ait accordé des habilitations de sécurité de niveau très secret à des dirigeants de médias sociaux semble démentir la défense du gouvernement selon laquelle son travail avec les plates-formes de Big Tech n'a rien à voir avec le FBI...

