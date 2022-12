Un dangereux précédent : Un tribunal néo-zélandais ordonne qu'un bébé soit retiré à des parents "anti-vax" (Off Guardian)

Un dangereux précédent : Un tribunal néo-zélandais ordonne qu'un bébé soit retiré à des parents "anti-vax". Article originel : Dangerous Precedent: NZ court orders baby removed from “anti-vax” parents Kit Knightly Off Guardian, 8.12.22

Un tribunal néo-zélandais a accordé la garde temporaire d'un bébé à des professionnels de la santé, après que les parents eurent insisté pour que leur enfant ne reçoive que des transfusions sanguines non vaccinées pendant une intervention chirurgicale.



CNN rapporte :

Un bébé de six mois gravement malade va être placé sous la tutelle temporaire de la Haute Cour de Nouvelle-Zélande après que ses parents aient refusé qu'il subisse une opération cardiaque vitale avec du sang provenant de personnes vaccinées contre la Covid-19 [...] Les parents du bébé pensaient qu'il y avait "des protéines de pointe dans le sang des personnes vaccinées et que ces protéines provoquaient des décès inattendus liés aux transfusions", selon le jugement.



Le détail essentiel ici est que les parents n'ont en aucun cas refusé à leur enfant des soins médicaux - la condition préalable habituelle pour ce type d'ordonnance judiciaire. Ils veulent que leur fils soit opéré, ils fixent simplement des conditions raisonnables.

Maintenant, que les parents aient raison ou non et que les protéines de pointes constituent une menace, ils ont tout à fait le droit d'essayer de faire ce qu'il y a de mieux pour leur enfant comme ils l'entendent.

À tous les partisans de la vaccination qui ne sont pas d'accord avec cela, répondez à cette simple question : Et si les parents d'un enfant vacciné avaient spécifiquement demandé des transfusions de sang vacciné, et que le tribunal avait retiré le bébé et lui avait injecté du sang non vacciné... cela serait-il acceptable ?

Je suppose que non. Et le principe est clairement le même.



Il ne s'agit pas de la santé du bébé, évidemment. Après tout, littéralement TOUT le sang dans son corps est déjà non vacciné. Si c'était le problème, le tribunal aurait pu ordonner qu'il soit vacciné.

En fait, l'âge minimum pour la "vaccination" contre la Covid en Nouvelle-Zélande est de 5 ans. Ainsi, en administrant du sang vacciné à un bébé, l'hôpital irait potentiellement à l'encontre des directives de l'OMS sur les "vaccins" contre la Covid et de sa propre réglementation.

Dans ces conditions, on pourrait penser que l'administration de sang non vacciné à un bébé serait non seulement possible, mais préférable.



Au lieu de cela, c'est devenu un problème qui fait la une des journaux. Pourquoi ?

Parce que cette affaire vise à établir un précédent important, à saper la souveraineté de la parentalité et à placer les enfants sous la tutelle de l'État en premier lieu et leur famille en second lieu.

En outre, elle érode la capacité des gens à éviter légalement tout contact avec le "vaccin" contre la Covid.

Mais plus encore, elle divise de plus en plus la société, tirant sur les fils effilochés de la méfiance entre les personnes vaccinées et non vaccinées.



L'érosion des droits individuels face à un État toujours plus avide est à juste titre la principale préoccupation ici.

Cependant, il y a une retombée potentielle secondaire à cela. Il est possible que nous assistions à une situation où l'establishment "concède" le point et autorise les gens à éviter tout contact avec le vaccin.

Bien que cela puisse être présenté comme une victoire pour les sceptiques de la covid, le résultat pratique serait de se diriger vers une société ségréguée. Improbable, bien sûr, mais certainement quelque chose à garder à l'œil.



Oh, et il y a ceci bien sûr (encore une fois, de CNN) :

L'affaire a attiré l'attention sur les ramifications de la désinformation sur les vaccins deux ans après le début des campagnes mondiales d'inoculation.

Cette affaire va probablement se transformer en une excuse pour "réprimer" la liberté d'expression, comme tout le reste le fait.