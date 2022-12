Un désastre humanitaire au Yémen (Mondafrique)

À ce jour, plus de 11 000 enfants ont été tués ou blessés en raison du conflit au Yémen, selon l’UNICEF – soit une moyenne de 4 enfants par jour depuis l’escalade du conflit en 2015. Dans la mesure où il ne s’agit que des incidents vérifiés par l’ONU, le véritable bilan de ce conflit est probablement bien plus élevé.

Si la trêve négociée par l’ONU a permis de réduire considérablement l’intensité du conflit, 62 autres enfants ont été tués ou blessés entre la fin de la trêve, début octobre, et fin novembre. Pour la seule période de juillet à septembre 2022, au moins 74 enfants figurent parmi les 164 personnes tuées ou blessées par des mines terrestres et des munitions non explosées...

