Un médecin-scientifique japonais de premier plan met en garde contre les vaccins à ARNm contre la COVID-19 : scientifiquement erronés". Article originel : Top Japanese Physician-Scientist Gives Dire Warning About COVID-19 mRNA Vaccines: ‘Scientifically Misconceived’ TrialSite News, 30.12.22

Le Dr Masanori Fukushima, professeur émérite à l'Université de Kyoto, a présenté une mise en garde le 25 novembre 2022, lors d'un événement organisé par Kazuhisa Ukawa, un simple citoyen inquiet. Apparemment, l'ordre du jour comprenait des préoccupations concernant la discrimination à l'encontre des personnes non vaccinées au Japon ainsi qu'une liste toujours plus longue de personnes signalant des blessures associées aux vaccins à ARNm contre la COVID-19. Dans ce que l'on peut franchement qualifier de bombe, compte tenu du pedigree de ce médecin-scientifique dans les cercles de la recherche médicale japonaise, Fukushima a déclaré que "les dommages causés par les vaccins sont désormais un problème mondial" et que "compte tenu du large éventail d'événements indésirables, des milliards de vies pourraient finalement être en danger". S'agit-il simplement de l'hyperbole réactionnaire d'un critique acerbe ou d'un signal prémonitoire à prendre très au sérieux ?

Engagé auprès de la Fondation pour la recherche et l'innovation biomédicales et du Centre de recherche translationnelle pour l'innovation médicale, l'expert en maladies infectieuses (Fukushima) est un oncologue qui a plus de 25 ans d'expérience dans la pratique et la recherche, notamment dans la réforme en cours du système de soins médicaux japonais.

Grand partisan de la recherche clinique, M. Fukushima a activement contribué à la mise en place de l'infrastructure des essais cliniques, en mettant l'accent sur la recherche translationnelle. Dans cette vidéo récente de la conférence téléchargée sur Rumble, M. Fukushima a déclaré à l'auditoire que "les dommages causés par les vaccins représentent désormais un problème mondial. Des milliards de vies sont potentiellement en danger". Mais cela peut-il être vrai ? S'agit-il d'un alarmisme hyperbolique ?

Que partage le médecin-scientifique lors de cette conférence ?

Il commence par dire que "ce vaccin était scientifiquement mal conçu. Ainsi, en 2020, j'ai immédiatement traduit les directives chinoises dès qu'elles sont arrivées de Chine pour utiliser les stéroïdes de la manière la plus appropriée possible." Il a souligné qu'il avait fait une telle proclamation mais que ce message était tombé dans l'oreille d'un sourd.

Faisant l'éloge des excellents médecins japonais, l'éminent médecin-scientifique a souligné qu'une fois qu'il a publié des directives impliquant des soins précoces avec l'utilisation de médicaments tels que les stéroïdes, le taux de mortalité [au Japon] a chuté de façon spectaculaire avant le vaccin. Nourrissant un ressentiment évident, Fukushima a déclaré : "Toute personne incitant à la vaccination sans aucun sens académique doit donc être condamnée."

Puis vient la bombe de Fukushima : "Les dommages causés par les vaccins sont désormais un problème mondial. Voici mon article récemment publié. Pouvons-nous le lire ? Étant donné le grand nombre de personnes qui ont reçu des vaccins et compte tenu du large éventail d'effets indésirables, des milliards de vies pourraient finalement être en danger."



Que demande le Dr Fukushima ?

Le médecin s'est exprimé publiquement lors de cet événement japonais :

"Nous exhortons les agences de santé publique à reconnaître ou à étayer les questions soulevées dans ce document qui sont pertinentes pour la santé publique. Reconnaissez-les et agissez en conséquence. Veillez également à ce que chaque individu prenne sa propre décision en la matière."

Expliquant que la communauté médicale a l'obligation d'enquêter sur cette question dans le cadre de son devoir d'aider les patients, il appelle les professionnels de la santé à commencer à prendre leurs propres décisions.

TrialSite inclut également un lien Twitter vers cet événement. La vidéo est hébergée sur plusieurs chaînes mais pas sur YouTube. Voir une autre capture vidéo du même événement au Japon.

L'inquiétude croissante concernant l'innocuité du vaccin à ARNm contre la COVID-19 et la nécessité non seulement de reconnaître les dommages causés par le vaccin, mais aussi de prendre soin des personnes blessées, devient un événement d'une importance fondamentale. Il ne s'agit pas de l'un ou l'autre, vaxxé ou non, ou d'un faux dilemme libéral ou conservateur. Les vaccins contre la COVID-19 ont représenté une réponse d'urgence à une pandémie dangereuse, et ces vaccins, par à-coups, ont permis de réduire les risques de COVID-19 grave - sans compter les facteurs de risque inconnus associés aux vaccins contre la COVID-19. Mais il est temps que le courant dominant commence à reconnaître le problème.

TrialSite a récemment rapporté qu'un médecin affilié à la New England Skeptical Society, le Dr Frank Han, tout en s'en prenant à de nombreux participants à la récente table ronde du sénateur Ron Johnson sur la sécurité du vaccin contre la COVID-19, a reconnu qu'il était urgent de soutenir les personnes blessées par le vaccin contre la COVID-19. Voir le lien.