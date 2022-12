Un professeur de philosophie français et ivoirien convoqué devant un conseil de discipline par le ministère de l'Education nationale en raison de ses « opinions critiques sur la politique africaine de la France ». Info ou intox ?

« Je n’ai commis aucune faute dans l’exercice de mes fonctions enseignantes en près de 20 ans de carrière en France ! On me traque désormais sous le régime du président Macron en raison de mes opinions citoyennes exprimées depuis plus de 20 ans dans des livres et conférences ! », a expliqué le proche de Guillaume Soro.

L'écrivain, intellectuel politique ivoirien et français d'origine camerounaise et professeur agrégé de philosophie à l'Académie de Rouen ainsi que conseiller et apologiste de Guillaume Soro , serait convoqué en conseil de discipline par le ministère de l’Éducation nationale. Il serait attendu le 14 décembre 2022.

Selon Japap, "il y a un an, le rectorat de l’Université de Rouen avait ordonné le retrait à Franklin Nyamsi les services d’enseignement en classes préparatoires aux métiers du professorat à cause de ses « opinions politiques exprimées sur la politique française »".



Selon Wikipedia, il est un opposant au dirigeant Alassane Ouatara (Ndlr : installé par l'armée française au pouvoir après des élections contestées) : "initialement opposé aux partisans de Laurent Gbagbo se disant panafricanistes, il fustige selon le site Africa.net « le chiffon rouge de l'anticolonialisme » en 2011, avant de s'en faire le chantre après la rupture entre son « patron » Guillaume Soro et Alassane Ouattara. " Encore selon Wikipedia, "Selon Jeune Afrique, ses longues vidéos « mêlent propos conspirationnistes et fake news ». Il attribue en 2021 deux convocations le concernant au rectorat à l'influence de la diplomatie française, et se disant persécuté par l'État français, ouvre avec succès une cagnotte en prévision d'éventuels frais judiciaires à venir. Perçu comme anti-français malgré ses dénégations, il dément être rémunéré par la Russie, tout en jugeant les réactions de la Russie et de la Chine vis-à-vis de l'Afrique « bien plus proche de l’idéal du partenariat gagnant-gagnant » que celles de la France".



Après Nathalie Yamb, Maikoul Zodi, si les dires de Nyamsi se confirmaient, cela commencerait à faire beaucoup d'atteintes à la liberté d'expression et aux libertés individuelles au pays de Voltaire.



A suivre...