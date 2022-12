Un scientifique étatsunien lanceur d'alerte qui a travaillé avec le laboratoire de Wuhan affirme que la COVID a été fabriqué par génie génétique et que le virus a fuità du site - et affirme que "le gouvernement étatsunien est à blâmer" parce qu'il a financé la recherche (Daily Mail)

Un scientifique étatsunien lanceur d'alerte qui a travaillé avec le laboratoire de Wuhan affirme que la COVID a été fabriqué par génie génétique et que le virus a fuità du site - et affirme que "le gouvernement étatsunien est à blâmer" parce qu'il a financé la recherche.

Par Aneeta Bhole

Daily Mail, 3.12.22





Le Dr Andrew Huff, ancien vice-président d'EcoHealth Alliance, a affirmé que le virus SRAS-CoV-2 a été fabriqué par génie génétique et a fait l'objet d'une fuite depuis un site en Chine.

M. Huff a déclaré qu'il n'avait aucune preuve que la fuite était délibérée, mais il affirme dans son livre révélation explosive que la biosécurité de l'installation chinoise était compromise.

EcoHealth Alliance a étudié différents coronavirus chez les chauves-souris pendant plus de dix ans grâce à un financement des National Institutes of Health.

Dirigée par le Dr Peter Daszak, elle a suscité des inquiétudes quant aux liens entre Wuhan et EcoHealth Alliance, dont la dernière subvention date de septembre 2021.

Un scientifique qui a travaillé en étroite collaboration avec un laboratoire de Wuhan financé par les États-Unis a affirmé que le Covid a été fabriqué par génie génétique et a fait l'objet d'une fuite depuis l'installation chinoise.

Le Dr Andrew Huff, ancien vice-président d'EcoHealth Alliance, a qualifié la pandémie de "l'une des plus grandes dissimulations de l'histoire" et du "plus grand échec du renseignement étatsunien depuis le 11 septembre".

Dans son avis d'expert, le lanceur d'alerte Huff estime que les subventions accordées par Anthony Fauci à EcoHealth Alliance par l'intermédiaire des National Institutes of Health (NIH) sont liées à la "création du SRAS-CoV-2".

Il affirme que les NIH "[ont financé] des travaux sur les gains de fonction et que la communauté du renseignement étatsunienne était au courant de ces travaux et semblait y avoir participé".

Le travail sur les gains de fonction (GDF) a été largement considéré comme ayant créé le SRAS-CoV-2, Huff soulignant qu'il était essentiel à la création de la maladie agressive et contagieuse.



Le Dr Andrew Huff, ancien vice-président d'EcoHealth Alliance, affirme que le SRAS-CoV-2 a été fabriqué par génie génétique et a fait l'objet d'une fuite depuis une installation en Chine.



M. Huff attire l'attention sur les expériences chinoises de gains de fonction (GDF) qui, selon lui, ont été menées dans des environnements de biosécurité peu rigoureux et ont conduit à la fuite à l'Institut de virologie de Wuhan, financé par les États-Unis.

M. Huff souligne les expériences chinoises de gains de fonction (GDF), qui, selon lui, ont été menées dans des environnements de biosécurité détendus et ont conduit à la fuite à l'Institut de virologie de Wuhan, financé par les États-Unis.

La pandémie a balayé le monde et a jusqu'à présent coûté la vie à 6,64 millions de personnes après avoir été signalée pour la première fois sous la forme d'un groupe de cas de pneumonie à Wuhan, en Chine, fin 2019.

L'Institut de virologie de Wuhan, un laboratoire de haute sécurité spécialisé dans les coronavirus, a été placé sous le feu des projecteurs au cours des deux dernières années, beaucoup se demandant s'il pouvait être la source de la maladie hautement contagieuse.

La Chine et le laboratoire ont tous deux démenti avec véhémence ces allégations, mais les preuves d'une fuite du laboratoire ont gagné du terrain, les scientifiques, les chercheurs et les gouvernements cherchant des réponses.

Les experts ont suggéré que le Covid pourrait s'être échappé de l'usine de Wuhan par le biais d'un chercheur infecté, d'une élimination inadéquate des déchets ou de failles potentielles dans la sécurité du site.

Dans des allégations explosives présentées dans son nouveau livre, The Truth About Wuhan (La vérité sur Wuhan), Huff affirme que la pandémie est le résultat du financement par le gouvernement étatsunien d'une ingénierie génétique dangereuse des coronavirus en Chine.

S'adressant au Sun, Huff a déclaré que "le gouvernement étatsunien est à blâmer pour le transfert de biotechnologies dangereuses aux Chinois".



Il pointe du doigt les expériences chinoises de GDF, qui, selon lui, ont été menées dans des environnements de biosécurité relâchés, ce qui a conduit à une fuite de laboratoire à l'Institut de virologie de Wuhan, financé par les États-Unis.

Selon M. Huff, il n'est pas surprenant que la Chine ait menti au sujet de l'épidémie et qu'elle ait fait "des efforts extraordinaires pour faire croire que la maladie était apparue naturellement".

En septembre, Fauci, qui a passé plus de cinq décennies dans le gouvernement fédéral et a été le visage de la réponse à la pandémie de coronavirus, a accordé plus d'argent à EcoHealth.

En septembre, Fauci, qui a passé plus de cinq décennies au sein du gouvernement fédéral et a été le visage de la réponse à la pandémie de coronavirus, a accordé plus d'argent à EcoHealth...



