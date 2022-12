Une action en justice étatsunienne révèle selon l'ICAN que 783 000 personnes ont eu recours à des soins médicaux pour des effets indésirables graves après la vaccination contre la COVID (The Pulse/ Reuters/ Fox News/ ICAN)

Une action en justice étatsunienne révèle que 783 000 personnes ont eu recours à des soins médicaux pour des effets indésirables graves après la vaccination contre la COVID. Article originel : US Lawsuit Reveals 783,000 People Sought Medical Care For Serious Adverse Events After COVID Vaccination Par Arjun Walia The Pulse, 9.10.22 Note de SLT : Selon les données calculées par l' ICAN (Informed Consent Action Network ) à partir des données V-Safe des CDC [un système basé sur un smartphone qui envoie périodiquement aux gens des SMS et des enquêtes en ligne pour surveiller les effets secondaires potentiels des vaccins contre la COVID-19 de Pfizer, Moderna et Johnson & Johnson...]. Ces données calculées par l'ICAN ne sont pas confirmées par les CDC. Voir article de Reuters ci-dessous.

De nouvelles données sont publiées sur les demandes d'indemnisation pour blessures liées aux vaccins contre la COVID. Que faut-il en penser ?

Article originel : New data is out on COVID vaccine injury claims. What's to make of it?

Par Jenna Greene

Reuters, 12.10.22



(Reuters) - Les Centres étatsuniens de contrôle et de prévention des maladies (CDC), confrontés à un procès intenté en vertu de la loi sur la liberté d'information (Freedom of Information Act) pour obtenir un vaste ensemble de données sur la sécurité et les effets secondaires des vaccins COVID-19, ont pris un engagement en août.

Dans des documents judiciaires, l'agence a déclaré qu'au plus tard le 30 septembre, elle publierait sur son site Web un ensemble de données "à usage public" provenant d'environ 10 millions de personnes qui se sont inscrites à son programme "v-safe" - un système basé sur un smartphone qui envoie périodiquement aux gens des SMS et des enquêtes en ligne pour surveiller les effets secondaires potentiels des vaccins COVID-19 de Pfizer, Moderna et Johnson & Johnson.

Mais le CDC n'a pas respecté ce délai. Un porte-parole a invoqué un retard dans "les processus techniques et administratifs" nécessaires à la publication sur le site Web de l'agence, mais a déclaré qu'il espérait que les informations seraient disponibles fin novembre ou début décembre.

Entre-temps, le CDC a transmis les données v-safe (sans les informations d'identification personnelle) au plaignant dans l'affaire de la FOIA, l'Informed Consent Action Network, ou ICAN, une organisation à but non lucratif basée au Texas qui affirme s'opposer à la "coercition médicale" en faveur des choix individuels en matière de santé.

L'ICAN a fait ses propres calculs et est parvenu à des statistiques qui, selon son avocat, sont "alarmantes".

Selon l'ICAN, 7,7 % des utilisateurs de v-safe, soit 782 913 personnes, ont déclaré avoir consulté un médecin par le biais d'un rendez-vous de télésanté, d'une clinique de soins urgents, d'une intervention aux urgences ou d'une hospitalisation à la suite d'un vaccin COVID-19.

Environ 25 % des utilisateurs de v-safe ont déclaré avoir ressenti des symptômes qui les ont obligés à manquer l'école ou le travail ou qui les ont empêchés de faire d'autres activités normales, selon le "tableau de bord" de l'ICAN qui résume les résultats.

Il n'y a cependant aucun moyen, sur la base des informations collectées, de déterminer si les vaccins COVID-19 ont réellement causé ces maux. L'analyse d'ICAN a inclus les réactions signalées au-delà des sept premiers jours suivant la vaccination et a compté tous les rapports de personnes ayant consulté un médecin jusqu'à un an après avoir reçu le vaccin. L'ICAN n'a pas précisé à quel moment après la vaccination les personnes ont reçu les soins, et les données n'ont pas non plus indiqué pour quoi ces soins étaient destinés.

J'ai demandé à un porte-parole du CDC ce que l'agence pensait des calculs d'ICAN. Les chiffres sont-ils exacts ?

Le CDC "ne peut pas commenter les analyses menées en dehors de l'agence et que nous n'avons pas vues", a répondu le porte-parole par e-mail, mais il a ajouté que les données de v-safe "ont montré de faibles taux de soins médicaux après la vaccination, en particulier l'hospitalisation".

Au cours de la première semaine suivant l'injection, poursuit la porte-parole, "les rapports de recherche de soins médicaux (y compris les rendez-vous de télésanté) varient de 1 à 3% (selon le vaccin, le groupe d'âge et la dose)".

Elle m'a indiqué un rapport portant sur les six premiers mois des données v-safe pour étayer cette affirmation. En outre, un autre porte-parole du CDC a déclaré que le personnel de l'agence a effectué des appels de suivi auprès de tous les utilisateurs de v-safe qui ont déclaré avoir consulté un médecin.

Mais l'avocat de l'ICAN, Aaron Siri, du cabinet Siri & Glimstad, qui a mené le procès FOIA contre l'agence, a déclaré qu'étant donné que certains effets indésirables liés aux vaccins (arthrite chronique, thrombocytopénie, syndrome de Guillain-Barré, myocardite et autres) peuvent apparaître des semaines après la vaccination, il est important d'élargir le délai au-delà de la fenêtre d'une semaine dans la recherche citée par le CDC.

"Il s'agit d'un nombre important et inquiétant d'effets négatifs sur la santé", a déclaré M. Siri au sujet des conclusions de l'ICAN, ajoutant qu'il n'a connaissance d'aucune donnée publique comparable pour d'autres vaccins.

Dans un courriel, un représentant des médias de Pfizer a déclaré que le vaccin de la société avait "un profil de sécurité favorable et un niveau élevé de protection contre la maladie grave du COVID-19 et l'hospitalisation".

Les représentants de Moderna et de Johnson & Johnson n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Jusqu'à la plainte de l'ICAN, les données de v-safe n'étaient pas publiques, bien que des résultats spécifiques aient été rapportés par le CDC et des revues médicales...

