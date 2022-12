Une audition au Sénat montre que les médias grand public ont ignoré les blessures causées par le vaccin ARNm et favorisé la protection de Big Pharma (TrialSite News)

Une audition au Sénat montre que les médias grand public ont ignoré les blessures causées par le vaccin ARNm et la protection des grandes entreprises pharmaceutiques.

Article originel : Senate Hearing Shows Mainstream Media Has Ignored mRNA Vaccine Injuries and Protection of Big Pharma

Par Arnie Mazer

TrialSite News, 8.12.22





Dès le début de la pandémie de la Covid, Pfizer et Moderna ont rassuré le public en affirmant que les vaccins à ARNm étaient totalement sûrs. TrialSite News a toujours affirmé que les vaccins avaient atténué la force de la pandémie. Cependant, les preuves de blessures causées par les vaccins se sont accumulées et ont été ignorées par les médias grand public, et Big Pharma est protégé par la loi PREP, qui protège les entreprises pharmaceutiques de toute responsabilité. Comme l'indique TrialSite, "la loi sur la préparation publique et la réactivité en cas d'urgence, également connue sous le nom de PREPA, a été adoptée en 2005 par le Congrès sous le mandat de George W. Bush. Cette nouvelle loi autorisait le secrétaire du département étatsunien de la santé et des services sociaux à émettre la déclaration PREPA en réponse à une urgence publique déclarée telle qu'une épidémie, une pandémie ou le bioterrorisme, par exemple. La loi a introduit le bouclier de responsabilité du produit pour les entreprises pharmaceutiques développant ce qui a été classé comme des 'contre-mesures' pendant une urgence déclarée."





Préoccupations de sécurité sur la Capitole et à l'étranger

La semaine dernière, le sénateur du Wisconsin Ron Johnson a tenu une audience au Capitole au cours de laquelle ont été entendus les témoignages de personnes ayant subi des blessures dues à des effets secondaires associés aux vaccins contre la Covid. Les témoignages des participants à la phase d'essai des vaccins ont raconté comment certains de ces sujets ont été blessés par le vaccin, et ils ont informé la Food and Drug Administration (FDA) et les National Institutes of Health (NIH), tout en demandant pourquoi les agences étaient si secrètes au sujet du vaccin anti-Covid. La réponse de la FDA et des NIH a été la suivante : "Il n'y a pas de secret ici". Un témoin a déclaré : "Il n'y a qu'un mot qui décrit le vacciné blessé et ce mot est 'fantôme'". D'autres témoignages ont été apportés par un médecin qui a montré du doigt un encart dans l'emballage du vaccin contre la Covid, qui contenait apparemment des instructions pour l'injection, mais qui n'était en fait qu'une feuille de papier vierge.

Le sénateur Johnson a conclu l'audience en déclarant : "Nous devons savoir quels sont les plans pour la plate-forme ARNm, car ils ne parlent pas... d'une utilisation unique. Ils ont de grands projets pour cela." Avec les profits que les sociétés pharmaceutiques ont fait avec le vaccin contre la Covid, il n'est pas étonnant que les sociétés aient de "grands projets". Johnson n'est pas le seul politicien préoccupé par les dommages causés par les vaccins, et les États-Unis ne sont pas le seul pays à connaître ce problème.



En Australie, le sénateur Gerard Rennick a fait un discours devant son parlement dans le Queensland, dans lequel il a parlé du nombre de blessures subies par les personnes ayant reçu le vaccin contre la Covid et de sa conviction que le vaccin est inefficace. Le sénateur affirme qu'il y a eu "140 000 blessures dues au vaccin" en Australie. M. Rennick a également affirmé que les médecins de son pays n'avaient pas lu le rapport non clinique sur le vaccin de Pfizer. Pourtant, les vaccins continuent d'être distribués et administrés, apparemment, sans responsabilité.



DeSantis promet de tenir les compagnies pharmaceutiques pour responsables

Le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, promet de tenir Pfizer et Moderna responsables des blessures causées par les vaccins et des affirmations de ces sociétés selon lesquelles leurs vaccins n'ont aucun effet secondaire. M. DeSantis a mentionné la myocardite, qui est survenue chez de jeunes hommes après avoir reçu le vaccin Covid. Le possible prétendant à la présidence a également pointé du doigt la loi PREP. "Ils ne sont pas autorisés à poursuivre en justice ou à obtenir un quelconque recours alors que c'était quelque chose qu'ils voulaient faire ? Donc, c'est quelque chose que nous allons mener en Floride", a déclaré DeSantis. Cependant, le gouverneur de Floride se heurtera probablement au mur de Big Pharma et à son objectif unique de profit.