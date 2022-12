Une bombe à retardement mortelle pour le cancer : des milliers de personnes de plus que prévu sont tuées par la maladie depuis la pandémie. Surmortalité mondiale trois fois supérieure à celle de la Covid selon l'OMS (Telegraph)

Une bombe à retardement mortelle pour le cancer : des milliers de personnes de plus que prévu sont tuées par la maladie depuis la pandémie. Article originel : ‘Deadly cancer timebomb’ as thousands more than expected killed by the illness since pandemic Par Sarah Knapton The Telegraph, 15.12.22 Note de SLT : Certains paragraphes ont été mis en caractères gras par nos soins.

Près de 8 900 personnes de plus que prévu sont mortes du cancer en Grande-Bretagne depuis le début de la pandémie, alors que des appels sont lancés au gouvernement pour qu'il nomme un ministre chargé de faire face à cette crise croissante.

Dans un essai publié dans The Lancet Oncology, des militants et des médecins ont déclaré que la tendance à la hausse des décès par cancer devrait se poursuivre, avec 3 327 décès rien qu'au cours des six derniers mois.

Ils ont exhorté le gouvernement à s'attaquer à la crise avec la même attention et la même urgence que celles accordées au déploiement du vaccin Covid, et ont demandé la nomination d'un ministre du cancer pour rattraper le retard accumulé.

Les données du NHS de novembre ont montré qu'au cours des 12 derniers mois, 69 000 patients au Royaume-Uni ont attendu plus longtemps que le délai recommandé de 62 jours entre le moment où ils sont soupçonnés d'être atteints d'un cancer et le début du traitement.

Les experts ont averti qu'en plus du retard accumulé, le NHS est également entravé par des systèmes informatiques obsolètes et des équipements vétustes, tels que des machines de radiothérapie obsolètes qui prennent deux fois plus de temps pour traiter les patients.



Le professeur Gordon Wishart, ancien chirurgien cancérologue et médecin en chef de Check4Cancer, a déclaré : "Le retard dans le traitement du cancer induit par la Covid est l'un des retards les plus meurtriers et a servi à élargir les fissures dans nos services de cancérologie.

"Les lecteurs seront choqués d'apprendre que, même avant la pandémie, le Royaume-Uni était proche du bas du classement en matière de survie au cancer.

"Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une bombe à retardement mortelle, dont les retards de traitement s'aggravent chaque mois, faute d'un plan suffisamment ambitieux de la part des décideurs politiques. Je demande instamment au gouvernement de travailler avec nous."

En Grande-Bretagne, de nombreuses personnes n'ont pas pu accéder à un traitement car le service de santé s'est concentré sur la lutte contre le Covid.

D'autres ont hésité à se rendre dans les hôpitaux de peur d'attraper le virus. Beaucoup n'ont tout simplement pas voulu déranger les médecins après que le gouvernement ait imploré le public de "protéger le NHS".



Le Dr Amar Ahmad, un médecin généraliste du cabinet médical de Wilmslow, a déclaré : "Il est très clair que la Grande-Bretagne est au milieu d'une urgence croissante en matière de cancer.

"Tout comme il y a eu un effort national concerté pour lutter contre la pandémie de Covid, nous avons besoin d'un effort national similaire pour faire face au déclin du diagnostic et du traitement du cancer au Royaume-Uni.

"Libérer les cliniciens de première ligne de la bureaucratie inutile du NHS contribuera à améliorer la capacité du NHS à faire face à cette urgence".

Depuis le début du mois de mai, il y a eu beaucoup plus de décès en excès en Angleterre et au Pays de Galles pour des raisons autres que le cancer.

Près de 30 000 personnes de plus que ce à quoi on s'attendrait normalement sont mortes au cours des huit derniers mois, contre environ 8 800 en raison de la Covid.





Dommages collatéraux importants

Un rapport distinct de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a montré que la surmortalité mondiale au cours des deux premières années de la pandémie était près de trois fois supérieure à celle due à la Covid-19, ce qui fait craindre que la crise n'ait causé d'importants dommages collatéraux.

L'OMS a constaté qu'il y avait 14,83 millions de décès excédentaires dans le monde en 2020 et 2021, contre les 5,42 millions de décès rapportés par la Covid.

Bien qu'une grande partie de cet écart puisse être attribuée à l'absence de tests, ce qui signifie que les décès dus au Covid ont été sous-déclarés, les auteurs ont averti que la pandémie avait également "causé d'importants dommages collatéraux qui ont entraîné des pertes de vies et de moyens de subsistance".

L'équipe de l'OMS a indiqué que les pays avaient connu des perturbations des services de santé essentiels et a déclaré qu'elle espérait en découvrir les causes dans des travaux futurs.