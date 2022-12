Une délégation du bataillon néo-nazi Azov d'Ukraine s'est rendue en Israël à titre officiel (MintPress News)

Une délégation du bataillon néo-nazi Azov d'Ukraine s'est rendue en Israël à titre officiel.

Article originel : A delegation of the neo-Nazi Azov Battlion from Ukraine has visited Israel in an official capacity.

MintPress News, Twitter. 21.12.22

La délégation, dirigée par Ilya Samoilenko, officier de renseignement du Bataillon Azov, a rencontré des réservistes de l'armée israélienne.