Une députée et médecin de premier plan d'Australie déclare que le vaccin Pfizer mRNA COVID-19 est dangereux ! (TRialSite News)

Un médecin de premier plan d'Australie - Le vaccin Pfizer mRNA COVID-19 est dangereux ! Article originel : Top Doctor in Australia—The Pfizer mRNA COVID-19 Vaccine is Dangerous! TrialSite News, 20.12.22

La députée Dr Kerryn Phelps et sa compagne ont toutes deux été gravement blessés par les vaccins COVID-19 et ontcontre la déclaré publiquement que le risque d'événements indésirables dommageables représente un risque plus important que celui reconnu par les gouvernements, les organismes de réglementation et l'industrie. Relatée par Frank Chung sur News.Com en Australie, cette révélation explosive liée à la soumission à l'enquête parlementaire sur le Long Covid met en scène une ancienne présidente de l'Association médicale australienne (AMA) de haut niveau agissant essentiellement comme un lanceur d'alerte, brisant la censure imposée sur elle et d'autres médecins, car elle a dû révéler son expérience "dévastatrice". Le fait d'aborder ce "sujet tabou", qui représente la figure la plus éminente de la santé publique, pourrait marquer le début d'un certain nombre de médecins qui se manifestent enfin pour dire au monde ce qu'ils pensent vraiment.

Dans cet article d'actualité, l'Australienne de 65 ans a révélé : "C'est un problème dont j'ai été le témoin direct avec ma femme qui a souffert d'une réaction neurologique sévère à son premier vaccin Pfizer en quelques minutes, y compris des brûlures au visage et aux gencives, des parasthésies et des engourdissements des mains et des pieds, alors qu'elle était sous mon observation, celle d'un autre médecin et d'une infirmière agréée au moment de la vaccination."



Elle poursuit :

"Je continue à observer les effets dévastateurs un an et demi plus tard, avec l'ajout de fatigue et de symptômes neurologiques supplémentaires, notamment des douleurs nerveuses, une altération de l'odorat, des troubles visuels et une inflammation musculo-squelettique. Le diagnostic et le lien de causalité ont été confirmés par plusieurs spécialistes qui m'ont dit avoir vu "beaucoup" de patients dans une situation similaire."

Sa compagne est Jackie Stricker-Phelps, une enseignante du primaire. Les deux se sont mariés en 1998.



Voir le rapport.



